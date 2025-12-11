Aislinn Derbez habla por primera vez sobre la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y revela su estado de salud

La integrante de la familia Derbez ha vivido días de cambios, asegura que "se le juntó todo". (IG)

Tras el fallecimiento de Gabriela Michel, Aislinn Derbez regresó a redes sociales para compartir el “torbellino” de emociones que ha atravesado en los últimos días.

Hace dos semanas, la hija de Eugenio Derbez compartió que su mamá había fallecido, y desde entonces, permaneció alejada de sus canales oficiales.

Sin embargo, decidió romper el silencio y sincerarse a través de sus instantáneas, donde también agradeció el apoyo que le han brindado sus seguidores.

(@aislinnderbez)

Un huracán de renovación llega a la vida de Aislinn Derbez

Durante la tarde de este 10 de diciembre, la creadora de La Magia del Caos usó su cuenta de Instagram para compartir cómo han sido sus últimos días y terminar con rumores sobre su estado de salud.

“Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes. No lo puedo ni creer. Un huracán de locura y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos lo es todo”, escribió en una primera imagen.

Posteriormente, la actriz de “A la mala” respondió a los cuestionamientos sobre su estado de salud y compartió que, además del fallecimiento de su mamá, tuvo “una remodelación y mudanza difícil”, así como una cirugía que había postergado, entre otras cosas.

“Todo en menos de un mes. Un torbellino de esos que duelen, pero que hacen crecer de manera exponencial”, resaltó.

La actriz compartió detalles de su estado emocional tras el fallecimiento de su mamá. (Instagram: Aislinn Derbez)

El papel que ha jugado su tribu en el fallecimiento de su mamá

Por otro lado, la ex pareja de Mauricio Ochmann resaltó el apoyo que ha recibido de las personas que la rodean, pese a que su familia paterna fue duramente criticada por no mostrar su cariño públicamente.

“Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y las herramientas que me sostienen. Por eso me siento profundamente agradecida. Esas cosas no se deben vivir solos”, confesó.

Las críticas que recibió la familia Derbez tras la muerte de Gabriela Michel

Después de que el fallecimiento de Gabriela Michel, figura importante en el mundo del doblaje en México, la familia Derbez recibió duros comentarios por no mostrar su apoyo a Aislinn Derbez en redes.

En medio de cíticas, Aislinn Derbez agradece el apoyo que ha recibido de su hermano Vadhir. (Instagram: Aislinn Derbez)

Vadhir Derbez fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto con un mensaje en Instagram, donde destacó los siguientes puntos:

Sorpresa ante la reacción de la sociedad en redes sociales por ciertos temas.

Rechazo a los mensajes criticando su supuesta falta de sensibilidad y apoyo hacia su hermana, basados en lo que publica o no publica.

Reafirmación del apoyo a Aislinn Derbez personalmente, aunque no lo comparte en redes.

Cuestionamiento ante la expectativa de mostrar apoyo durante el duelo con publicaciones.