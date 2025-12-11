México

Aislinn Derbez habla por primera vez sobre la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y revela su estado de salud

La hija de Eugenio Derbez compartió los cambios que ha enfrentado desde la partida de la actriz de doblaje

Guardar
La integrante de la familia
La integrante de la familia Derbez ha vivido días de cambios, asegura que "se le juntó todo". (IG)

Tras el fallecimiento de Gabriela Michel, Aislinn Derbez regresó a redes sociales para compartir el “torbellino” de emociones que ha atravesado en los últimos días.

Hace dos semanas, la hija de Eugenio Derbez compartió que su mamá había fallecido, y desde entonces, permaneció alejada de sus canales oficiales.

Sin embargo, decidió romper el silencio y sincerarse a través de sus instantáneas, donde también agradeció el apoyo que le han brindado sus seguidores.

(@aislinnderbez)
(@aislinnderbez)

Un huracán de renovación llega a la vida de Aislinn Derbez

Durante la tarde de este 10 de diciembre, la creadora de La Magia del Caos usó su cuenta de Instagram para compartir cómo han sido sus últimos días y terminar con rumores sobre su estado de salud.

“Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes. No lo puedo ni creer. Un huracán de locura y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos lo es todo”, escribió en una primera imagen.

Posteriormente, la actriz de “A la mala” respondió a los cuestionamientos sobre su estado de salud y compartió que, además del fallecimiento de su mamá, tuvo “una remodelación y mudanza difícil”, así como una cirugía que había postergado, entre otras cosas.

“Todo en menos de un mes. Un torbellino de esos que duelen, pero que hacen crecer de manera exponencial”, resaltó.

La actriz compartió detalles de
La actriz compartió detalles de su estado emocional tras el fallecimiento de su mamá. (Instagram: Aislinn Derbez)

El papel que ha jugado su tribu en el fallecimiento de su mamá

Por otro lado, la ex pareja de Mauricio Ochmann resaltó el apoyo que ha recibido de las personas que la rodean, pese a que su familia paterna fue duramente criticada por no mostrar su cariño públicamente.

“Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y las herramientas que me sostienen. Por eso me siento profundamente agradecida. Esas cosas no se deben vivir solos”, confesó.

Las críticas que recibió la familia Derbez tras la muerte de Gabriela Michel

Después de que el fallecimiento de Gabriela Michel, figura importante en el mundo del doblaje en México, la familia Derbez recibió duros comentarios por no mostrar su apoyo a Aislinn Derbez en redes.

En medio de cíticas, Aislinn
En medio de cíticas, Aislinn Derbez agradece el apoyo que ha recibido de su hermano Vadhir. (Instagram: Aislinn Derbez)

Vadhir Derbez fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto con un mensaje en Instagram, donde destacó los siguientes puntos:

  • Sorpresa ante la reacción de la sociedad en redes sociales por ciertos temas.
  • Rechazo a los mensajes criticando su supuesta falta de sensibilidad y apoyo hacia su hermana, basados en lo que publica o no publica.
  • Reafirmación del apoyo a Aislinn Derbez personalmente, aunque no lo comparte en redes.
  • Cuestionamiento ante la expectativa de mostrar apoyo durante el duelo con publicaciones.

Temas Relacionados

Aislinn DerbezGabriela MichelEugenio DerbezFamilia DerbezVadhir Derbezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Las autoridades mexicanas han reforzado las gestiones internacionales para que el exgobernador de Nayarit comparezca ante la justicia

Localizan en el extranjero a

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Una figura del programa “La Última Palabra” ya no seguirá en el canal para 2026 y concluirá esta etapa después de dos décadas en la empresa

No solo Alberto Lati, otra

Temblor hoy 10 de diciembre en México: reportan sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 10 de diciembre

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

Reportes señalan que la decisión respondió a una solicitud de ambas partes para que se ampliara el plazo de la investigación complementaria

Juez decidió aplazar la audiencia

Se registra sismo en Río Grande, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Río
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan en el extranjero a

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

Quién es “El Limones”, el jefe de plaza en Durango y Coahuila ligado a Los Mayos

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana y a dos personas en Mazatlán, Sinaloa

Cinco policías resultan heridos tras accionar con su vehículo un explosivo en Doctor Coss, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Piden donadores urgentemente para Gabriel

Piden donadores urgentemente para Gabriel Garzón, muppetero y voz de ‘Topo Gigio’ en México

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: todo listo para el show desde la sección “Vecinos”

Angélica Vale revela lo que hizo su ex Otto Padrón con su mamá antes de morir: “Es gacho contarlo”

La película de Súper Mario Bros explota en popularidad en Netflix México esta noche

Siddhartha anuncia show en el Palacio de los Deportes tras lograr sold-out en Auditorio Nacional

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Pitbull Cruz responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach: “Él también llegó a hacer”

Atlante regresa a la Liga MX: qué se sabe de su retorno al Estadio Azteca para jugar en Primera División

Cuánto dinero se llevó Cruz Azu tras perder contra Flamengo en la Copa Intercontinental 2025