Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su madre Gabriela Michel

La comunidad artística mexicana experimentó una jornada de luto tras conocerse el deceso de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez. El hecho ocurrió la mañana del lunes 24 de noviembre, cerca de las 7:00 horas, y la noticia se expandió rápidamente a través de medios de comunicación y redes sociales. La actriz confirmó el fallecimiento de su madre horas después, durante la noche, mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
En el mensaje, Aislinn Derbez expresó : “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió.
Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), publicó un mensaje con una fotografía en homenaje a Michel en sus redes oficiales. “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", se lee.
Gabriela Michel dejó una marca importante en el mundo del doblaje latinoamericano, donde participó en producciones como “Santa Cláusula”, “Tinker Bell” y más. Además, la actriz desarrolló una trayectoria en medios de comunicación y televisión, tanto como locutora como intérprete de voz para diversos personajes animados y de ficción.
Desde el ámbito personal, la actriz mantuvo relaciones con otros representantes del espectáculo mexicano. Su primer matrimonio fue con Eugenio Derbez, unión de la que nació Aislinn y que concluyó en 1987. Posteriormente Michel contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, conocido conductor por su participación en “En Familia con Chabelo”. Con quien tuvo dos hijas, Chiara Aguilera y Michelle Aguilera, hermanas de Aislinn Derbez. Quienes no han trabajado en televisión ni en series. Michelle ejerce como locutora, al igual que su padre, y colabora en el pódcast de su hermana Aislinn.
El fallecimiento de Gabriela Michel generó muestras de respeto y reconocimiento de colegas y profesionales del sector artístico, quienes subrayaron la importancia de su legado y la huella de su voz en la televisión y el cine de México.