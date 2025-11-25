México

Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su madre Gabriela Michel

La actriz compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales

La actriz compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. (Captura de pantalla Instagram)

La comunidad artística mexicana experimentó una jornada de luto tras conocerse el deceso de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez. El hecho ocurrió la mañana del lunes 24 de noviembre, cerca de las 7:00 horas, y la noticia se expandió rápidamente a través de medios de comunicación y redes sociales. La actriz confirmó el fallecimiento de su madre horas después, durante la noche, mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, Aislinn Derbez expresó : “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió.

Aislinn pidió respeto y privacidad para llevar a cabo su duelo. (@aislinnderbez)

Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), publicó un mensaje con una fotografía en homenaje a Michel en sus redes oficiales. “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", se lee.

Gabriela Michel dejó una marca importante en el mundo del doblaje latinoamericano, donde participó en producciones como “Santa Cláusula”, “Tinker Bell” y más. Además, la actriz desarrolló una trayectoria en medios de comunicación y televisión, tanto como locutora como intérprete de voz para diversos personajes animados y de ficción.

La Asociación Nacional de Intérpretes rindió homenaje a la actriz. (Archivo)

Desde el ámbito personal, la actriz mantuvo relaciones con otros representantes del espectáculo mexicano. Su primer matrimonio fue con Eugenio Derbez, unión de la que nació Aislinn y que concluyó en 1987. Posteriormente Michel contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, conocido conductor por su participación en “En Familia con Chabelo”. Con quien tuvo dos hijas, Chiara Aguilera y Michelle Aguilera, hermanas de Aislinn Derbez. Quienes no han trabajado en televisión ni en series. Michelle ejerce como locutora, al igual que su padre, y colabora en el pódcast de su hermana Aislinn.

El fallecimiento de Gabriela Michel generó muestras de respeto y reconocimiento de colegas y profesionales del sector artístico, quienes subrayaron la importancia de su legado y la huella de su voz en la televisión y el cine de México.

