Vive Latino 2026: este es el cartel completo por día

Lenny Kravitz, Juanes, Cypress Hill, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta y Moby lideran el cartel de la edición número 25 del famoso festival en CDMX

El Vive Latino 2026 confirma su cartel por días y reúne a artistas internacionales en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

El Vive Latino 2026 ha revelado el esperado cartel por días, confirmando que el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México acogerá dos jornadas de música el 14 y 15 de marzo, en las que se reunirán artistas de renombre internacional y referentes de la escena latinoamericana.

Tras veintiséis ediciones, el festival se consolida como un punto de encuentro para miles de seguidores, quienes podrán adquirir sus entradas en la preventa Banamex a partir del 12 de diciembre a las 10:00 horas.

Entre los momentos más destacados que se anticipan para esta edición, el recinto que ha albergado la pasión de los asistentes durante veinticinco años volverá a ser el epicentro de una celebración musical sin precedentes.

El festival promete dos días en los que el público podrá reencontrarse con sus artistas favoritos y experimentar la energía colectiva que caracteriza al Vive Latino.

El festival Vive Latino celebrará su edición número veintiséis con dos jornadas musicales el 14 y 15 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo

El sábado 14 de marzo, el escenario recibirá a:

  • Lenny Kravitz
  • Juanes
  • Cypress Hill
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Enanitos Verdes
  • Love of Lesbian
  • Moenia
  • Airbag
  • Alcalá Norte
  • Carlos Sadness
  • Chetes
  • Cuco
  • Enjambre
  • Erin Memento
  • Filtro
  • John Fogerty
  • Ke Personajes
  • Ladrones
  • Los Amigos Invisibles
  • Los Látigos
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Madreperla
  • Maldita Vecindad
  • Marco Mares
  • Margaritas Podridas
  • MC Davo
  • Nacho Vegas
  • Orqueska
  • Planta Industrial
  • Trueno
  • White Lies

Domingo 15 de marzo

La programación incluye:

  • The Smashing Pumpkins
  • The Mars Volta
  • Moby (DJ set)
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Fobia
  • Illya Kuryaki and the Valderramas
  • Santa Sabina
  • Allison
  • Avatar
  • Banda Machos
  • Beta
  • Conociendo Rusia
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Dubioza Kolektiv
  • Dread Mar I
  • Hello Seahorse!
  • Hermanos Gutiérrez
  • Liran’ Roll
  • Malcriada
  • Meridian Brothers
  • Monobloc
  • Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
  • Nafta
  • Percance
  • Reyna Tropical
  • Rich Mafia
  • Rigoberta Bandini
  • Rusowsky
  • Tom Morello
  • Triciclo Circus Band
El Estadio GNP Seguros será
El Estadio GNP Seguros será nuevamente el epicentro de la música y la cultura en la Ciudad de México durante el Vive Latino 2026

La organización del Vive Latino ha subrayado que el festival representa una oportunidad para que los asistentes se reconecten con la música y la ciudad, en un espacio que, según los organizadores, permite “regresar a nuestra cotidianidad con una mejor percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno”.

La edición 2026 se perfila como una de las más ambiciosas, con un cartel que abarca géneros y generaciones, y que busca consolidar al evento como referente de la cultura musical en América Latina.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex comenzará el 12 de diciembre a las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará posteriormente, permitiendo a los seguidores asegurar su lugar en una de las citas más esperadas del calendario musical mexicano.

