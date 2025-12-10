Vive Latino 2026: este es el cartel completo por día

El Vive Latino 2026 confirma su cartel por días y reúne a artistas internacionales en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (Ocesa)

El Vive Latino 2026 ha revelado el esperado cartel por días, confirmando que el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México acogerá dos jornadas de música el 14 y 15 de marzo, en las que se reunirán artistas de renombre internacional y referentes de la escena latinoamericana.

Tras veintiséis ediciones, el festival se consolida como un punto de encuentro para miles de seguidores, quienes podrán adquirir sus entradas en la preventa Banamex a partir del 12 de diciembre a las 10:00 horas.

Entre los momentos más destacados que se anticipan para esta edición, el recinto que ha albergado la pasión de los asistentes durante veinticinco años volverá a ser el epicentro de una celebración musical sin precedentes.

El festival promete dos días en los que el público podrá reencontrarse con sus artistas favoritos y experimentar la energía colectiva que caracteriza al Vive Latino.

El festival Vive Latino celebrará su edición número veintiséis con dos jornadas musicales el 14 y 15 de marzo de 2026 (Ocesa)

Sábado 14 de marzo

El sábado 14 de marzo, el escenario recibirá a:

Lenny Kravitz

Juanes

Cypress Hill

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Love of Lesbian

Moenia

Airbag

Alcalá Norte

Carlos Sadness

Chetes

Cuco

Enjambre

Erin Memento

Filtro

John Fogerty

Ke Personajes

Ladrones

Los Amigos Invisibles

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Madreperla

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

MC Davo

Nacho Vegas

Orqueska

Planta Industrial

Trueno

White Lies

Domingo 15 de marzo

La programación incluye:

The Smashing Pumpkins

The Mars Volta

Moby (DJ set)

Los Fabulosos Cadillacs

Fobia

Illya Kuryaki and the Valderramas

Santa Sabina

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Conociendo Rusia

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

Hello Seahorse!

Hermanos Gutiérrez

Liran’ Roll

Malcriada

Meridian Brothers

Monobloc

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Nafta

Percance

Reyna Tropical

Rich Mafia

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Tom Morello

Triciclo Circus Band

El Estadio GNP Seguros será nuevamente el epicentro de la música y la cultura en la Ciudad de México durante el Vive Latino 2026 (Crédito: Infobae México | Rubi Martinez)

La organización del Vive Latino ha subrayado que el festival representa una oportunidad para que los asistentes se reconecten con la música y la ciudad, en un espacio que, según los organizadores, permite “regresar a nuestra cotidianidad con una mejor percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno”.

La edición 2026 se perfila como una de las más ambiciosas, con un cartel que abarca géneros y generaciones, y que busca consolidar al evento como referente de la cultura musical en América Latina.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex comenzará el 12 de diciembre a las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará posteriormente, permitiendo a los seguidores asegurar su lugar en una de las citas más esperadas del calendario musical mexicano.