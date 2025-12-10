Sujetos armados atacan a policías municipales de Cotija tras intensa ola de violencia en Michoacán | Video

28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS

Un ataque armado contra la Policía Municipal de Cotija, Michoacán, dejó como saldo un agente muerto y dos civiles heridos de bala, informaron autoridades estatales y de procuración de justicia.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:40 horas del martes en calles cercanas a la plaza principal del municipio, ubicado en la región limítrofe con Jalisco. Un grupo armado abrió fuego contra los uniformados al utilizar rifles de asalto y llegó además a lanzar una granada, que por fortuna no detonó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la reacción de los policías municipales obligó a los agresores a huir hacia una zona montañosa cercana a la frontera con Jalisco. Sobre esa línea, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de uno de los oficiales y reportó las heridas sufridas por dos civiles que se encontraban en el sitio por casualidad.

Tras el ataque, la SSP desplegó grupos operativos de la Policía Estatal en la franja limítrofe con Jalisco para rastrear a los responsables y reforzar la vigilancia en Cotija y municipios vecinos.

El gobernador Afredo Ramírez Bedolla dijo que el enfrentamiento "solo fue entre civiles armados" | X / @JJDiazMachuca

Detalles del ataque: violencia sostenida en la región

Las detonaciones se prolongaron por varios minutos, de acuerdo con testimonios y los primeros reportes oficiales, lo que derivó en una situación de alta tensión en el centro de Cotija. El hallazgo de la granada sin detonar fue confirmado por peritos de la SSP, quienes se encargaron de su aseguramiento.

La hipótesis inicial señala que los agresores pertenecen a grupos criminales que operan en la región y que podrían estar vinculados con rutas de paso hacia Jalisco, aunque, hasta el cierre del reporte, no se ha confirmado su filiación.

Por otra parte, las autoridades anunciaron que la investigación ya está en curso con el apoyo de la FGE, y que se coordinarán los operativos pertinentes para localizar a los responsables y prevenir nuevos ataques en la zona.

Michoacán enfrenta una ola consecuente de ataques armados y balaceras en puntos estratégicos del estado para los grupos del narcotráfico | Cuartoscuro

Violencia incesante en Michoacán: los hechos criminales en Apatzingán

El ataque a Cotija ocurrió apenas horas después de otra agresión contra policías municipales, registrada la mañana del martes 9 de diciembre en la carretera Apatzingán–Acahuato, donde dos agentes resultaron heridos por disparos de arma de fuego mientras realizaban recorridos de vigilancia.

La SSP Michoacán confirmó el atentado mediante un comunicado oficial e informó que los policías fueron trasladados a un hospital y permanecen estables. Hasta ahora, las autoridades no han determinado si la agresión fue perpetrada por alguna célula delictiva, aunque la región es considerada de alta presencia de organizaciones criminales.

Tras el ataque, la SSP desplegó un operativo conjunto con el Ejército Mexicano y aseguró una camioneta Dodge Durango, presuntamente relacionada con los hechos. Dentro del vehículo fueron encontrados cargadores y cartuchos útiles.

El Ejército Mexicano habría reforzado el lugar tras el ataque a los policías municipales de Apatzingán. Crédito: X - @EJTO_FAM_GN

Informes preliminares, aún no corroborados por la autoridad, señalan que la emboscada ocurrió cerca de un punto conocido como Las Antenas y que los municipales repelieron el ataque antes de pedir apoyo.

Medios locales reportaron que los agresores se desplazaban en un vehículo de color rojo, versión que coincide con los primeros datos sobre la camioneta asegurada. La SSP indicó que los operativos interinstitucionales continuarán en la zona para dar con los responsables.