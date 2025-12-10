Adán Augusto López aún no paga los libros de AMLO que regaló en el Senado

Adán Augusto López admitió que aún no paga los miles de ejemplares del libro "Grandeza", obsequiados a la bancada de Morena en el Senado de la República. (Imagen: Jesús Aviles/Infobae)

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, se encuentra envuelto en una polémica que implica a toda su bancada en el Senado de la República, debido al obsequió entregado el martes, 9 de diciembre de 2025, el cual contempla miles de ejemplares del libro “Grandeza”, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Un libro que aún no paga, asegura Adán Augusto López

En entrevista para medios, el también coordinador de Morena en la Cámara Alta aseguró que “fue un regaló personal hacia ellos”, comentó que es una situación similar a cuando regaló varios libros de la obra escrita por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “Diario de una transición histórica”:

“Les envíe hace como un mes un número de ejemplares de libros de la presidenta y ahora lo hago del expresidente”.

Y ante los cuestionamientos sobre el costo total de tantos libros, el senador admitió haber negociado con la editorial Planeta para disminuir el precio:

“Pues negocié un precio especial con la editorial, porque una cosa es el precio de producción y otra cosa es el precio, digamos, al librero, y me salieron como en ciento y tantos pesos cada uno”.

Al mismo tiempo, el senador tabasqueño comentó que aún cuando ya fueron entregados a sus compañeros del Senado, los miles de ejemplares no han sido pagados: “No, todavía no las hemos pagado, negociamos un precio”.

Sin números precisos sobre cuántos libros de “Grandeza” se regalaron en el Senado

Pese a que en medios de comunicación de corte nacional ha trascendido que aproximadamente la cifra de libros regalados a los morenistas por parte de Adán Augusto López asciende a 17 mil ejemplares, el senador aseguró que según sus cálculos a cada legislador le tocaron “un poco más de 100, pero son menos de 260, algunos vienen en cajas de 20”.

Sin precisar cuántos libros adquirió en su totalidad, el senador afirmó que le regalo a cada uno de los 66 senadores de Morena, así como al legislador independiente: “tengo todavía que sentarme con la editorial para ver cuánto es el número total”.

Adán Augusto López aseguró que el regalo salió de sus propios recursos

Ante las dudas que ha generado quién pagó los libros o si el recurso salió del Senado de la República, el senador morenista confirmó que el gasto salió de sus ahorros, “de mis propios recursos”. Adán Augusto López dijo que este tipo de regalos no se diferencia de los que han llegado a realizar otros legisladores:

“Hace uno el esfuerzo, si no lo hubiera... yo tengo la previsión de que, con mis ahorros de este año, algunos regalan vinos, regalan corbatas, regalan quesos, yo prefiero regalarles libros. No es la primera vez incluso que regalamos los libros”.

Información en desarrollo...