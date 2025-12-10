México

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Los reflectores se mantienen sobre la modelo tabasqueña tras una tensa entrevista para la cadena Telemundo

Guardar
Los reflectores se mantienen sobre
Los reflectores se mantienen sobre la Bosch tras una tensa entrevista para la cadena Telemundo. (René Franco, Miss Universe / Facebook)

Fátima Bosch no logra disociarse de la controversia que envolvió su coronación como Miss Universo 2025. Una reciente entrevista en el programa Pica y se Extiende de la cadena Telemundo volvió a colocarla bajo el escrutinio público.

Carlos Adyan, conductor del espacio, aseguró que Bosch abandonó el foro en rechazo a cuestionamientos sobre la legitimidad de su coronación y las investigaciones en contra del copropietario de Miss Universe Organization (MUO), Raúl Rocha Cantú, por presunto tráfico ilegal de combustible y armas en México.

Mientras Fátima Bosch no ha fijado una postura, el periodista René Franco abrió un debate en X —antes Twitter— luego de sugerir que la mexicana debía renunciar a su título para prevenir un daño irreversible en su imagen.

“Fátima Bosch no se da cuenta, pero la corona de Miss Universe 2025 está destruida y llevarla por el mundo puede ser costosísimo para su marca y su nombre. Ella y su equipo deberían ver el asunto desde la perspectiva de negocios, crear una narrativa de shock y RENUNCIAR. Es lo que le conviene”, afirmó René Franco.

El titular de La Taquilla dividió opiniones entre quienes coincidía con su apreciación y quienes defendía el triunfo de Fátima Bosch como un logro personal y no derivado de un conflicto de intereses.

Reacciones:

  • “Es lo que he dicho desde que ganó y estalló el escándalo. Hubiera ganado mucho más al renunciar a la corona,dignidad,imagen y fama. La buscarían de todos los medios para ofrecer trabajo,en cambio hoy..se pasó el tiempo. Quizá eventualmente se la quiten”.
  • “Ella debería aplicar lo que dijo cuando el problema con Nawat: que si una corona le quitaba su dignidad, lo mejor era irse de ahí. Pero ahora se le ve aferrada a esa corona que será el símbolo de la injusticia hacia las demás concursantes y el sello de corrupción de la 4T”.
  • “Renunciar no es opción. Los proyectos de Fátima Bosh son semillas de futuro. Cada paso, aunque difícil, nos recuerda que la continuidad es la verdadera victoria”.
(IG: @lamesacaliente // Telemundo)
(IG: @lamesacaliente // Telemundo)

Cuestionamientos aviva señalamientos contra MUO

La versión de un presunto amañó en el certamen surgió tras declaraciones del Omar Harfouch, músico franco-libanés que dimitió como jurado de la edición número 74 de Miss Universo, quien acusó a Raúl Rocha Cantú, presidente de MUO, de alinear el certamen para que la mexicana fuera coronada.

Paralelamente, investigaciones periodísticas en México revelaron que Rocha Cantú accedió a contratos millonarios con Pemex durante la gestión de Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima.

En diálogo con el matutino Hoy Día, Fátima Bosch defendió su reinado: “Por supuesto que no (renunciaría), yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad solo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras… hice exactamente las mismas pruebas y gané yo”.

Acusaciones de Carlos Adyan

Durante un segmento en Pica y se Extiende, Carlos Adyan defendió los cuestionamientos hechos a Fátima Bosch y lamentó que la Miss Universo tomará la decisión de no seguir con la entrevista.

“Nosotros, pues realizamos la entrevista y le hicimos todas las preguntas que tiene la audiencia. Hay que destacar que nuestro compromiso en la cadena es representarlos a ustedes en casa, a los televidentes, y el compromiso con ustedes es la transparencia y buscar las respuestas a las preguntas que tenemos todos, o sea, sin importar quién”, indicó el presentador de Telemundo.

El presentador hizo preguntas incómodas
El presentador hizo preguntas incómodas a la Miss Universo. (Instagram/@carlosadyan)

Temas Relacionados

Fátima BoschRené FrancoCarlos AdyanMiss Universo 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales

El regiomontano protagonizó una de las actuaciones más sólidas entre los jóvenes pilotos

Pato O’Ward destaca en las

La Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Circular en medio de protestas

Diversos colectivos advierten sobre posibles impactos en salud y medio ambiente si no se escucha a comunidades y expertos

La Cámara de Diputados aprueba

Problemas de agua en México son una amenaza para EEUU, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos exigió al gobierno mexicano atender “inmediatamente” los problemas de agua y drenaje

Problemas de agua en México

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.1 en Alvarado

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Veracruz: se registra

Becas Benito Juárez: estos estudiantes reciben el depósito de mil 900 pesos hoy 10 de diciembre

El operativo de pagos del bimestre noviembre-diciembre 2025 es dirigido a estudiantes de preparatoria pública

Becas Benito Juárez: estos estudiantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

César Duarte seguirá preso: juez

César Duarte seguirá preso: juez ordena dejarlo en El Altiplano por nuevas acusaciones de lavado de dinero

Cae en Durango “El Limones”, presunto extorsionador de alto perfil de Los Cabrera Sarabia, célula del Cártel de Sinaloa

Operativo da con flotilla de autos robados, blindados y coche “monstruo” en Agua Prieta, Sonora | Video

Grupo criminal en Colima planeó ataque armado contra el subsecretario Heriberto Morentín, afirma Sheinbaum

Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera y la Virgen

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

La Granja VIP en vivo: los granjeros se desvelan para ver el nacimiento del becerro de Jacinta

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo Copa

Cruz Azul vs Flamengo Copa Intercontinental en vivo: la Máquina empata el partido

Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales

Presentan a los equipos que conformarán la Liga de Voleibol Profesional Femenil en México

Desaparece el play-in para la próxima temporada de la Liga Mx

La “última misión” de Gignac: el francés buscaría cerrar su historia con un título más