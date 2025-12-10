René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Los reflectores se mantienen sobre la Bosch tras una tensa entrevista para la cadena Telemundo. (René Franco, Miss Universe / Facebook)

Fátima Bosch no logra disociarse de la controversia que envolvió su coronación como Miss Universo 2025. Una reciente entrevista en el programa Pica y se Extiende de la cadena Telemundo volvió a colocarla bajo el escrutinio público.

Carlos Adyan, conductor del espacio, aseguró que Bosch abandonó el foro en rechazo a cuestionamientos sobre la legitimidad de su coronación y las investigaciones en contra del copropietario de Miss Universe Organization (MUO), Raúl Rocha Cantú, por presunto tráfico ilegal de combustible y armas en México.

Mientras Fátima Bosch no ha fijado una postura, el periodista René Franco abrió un debate en X —antes Twitter— luego de sugerir que la mexicana debía renunciar a su título para prevenir un daño irreversible en su imagen.

“Fátima Bosch no se da cuenta, pero la corona de Miss Universe 2025 está destruida y llevarla por el mundo puede ser costosísimo para su marca y su nombre. Ella y su equipo deberían ver el asunto desde la perspectiva de negocios, crear una narrativa de shock y RENUNCIAR. Es lo que le conviene”, afirmó René Franco.

El titular de La Taquilla dividió opiniones entre quienes coincidía con su apreciación y quienes defendía el triunfo de Fátima Bosch como un logro personal y no derivado de un conflicto de intereses.

Reacciones:

“Es lo que he dicho desde que ganó y estalló el escándalo. Hubiera ganado mucho más al renunciar a la corona,dignidad,imagen y fama. La buscarían de todos los medios para ofrecer trabajo,en cambio hoy..se pasó el tiempo. Quizá eventualmente se la quiten”.

“Ella debería aplicar lo que dijo cuando el problema con Nawat: que si una corona le quitaba su dignidad, lo mejor era irse de ahí. Pero ahora se le ve aferrada a esa corona que será el símbolo de la injusticia hacia las demás concursantes y el sello de corrupción de la 4T”.

“Renunciar no es opción. Los proyectos de Fátima Bosh son semillas de futuro. Cada paso, aunque difícil, nos recuerda que la continuidad es la verdadera victoria”.

Cuestionamientos aviva señalamientos contra MUO

La versión de un presunto amañó en el certamen surgió tras declaraciones del Omar Harfouch, músico franco-libanés que dimitió como jurado de la edición número 74 de Miss Universo, quien acusó a Raúl Rocha Cantú, presidente de MUO, de alinear el certamen para que la mexicana fuera coronada.

Paralelamente, investigaciones periodísticas en México revelaron que Rocha Cantú accedió a contratos millonarios con Pemex durante la gestión de Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima.

En diálogo con el matutino Hoy Día, Fátima Bosch defendió su reinado: “Por supuesto que no (renunciaría), yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad solo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras… hice exactamente las mismas pruebas y gané yo”.

Acusaciones de Carlos Adyan

Durante un segmento en Pica y se Extiende, Carlos Adyan defendió los cuestionamientos hechos a Fátima Bosch y lamentó que la Miss Universo tomará la decisión de no seguir con la entrevista.

“Nosotros, pues realizamos la entrevista y le hicimos todas las preguntas que tiene la audiencia. Hay que destacar que nuestro compromiso en la cadena es representarlos a ustedes en casa, a los televidentes, y el compromiso con ustedes es la transparencia y buscar las respuestas a las preguntas que tenemos todos, o sea, sin importar quién”, indicó el presentador de Telemundo.

El presentador hizo preguntas incómodas a la Miss Universo.