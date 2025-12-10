Removedor de tinte casero: este remedio natural nutre y elimina el color sin dañarlo

Descubre cómo puedes eliminar el color no deseado y mantener la suavidad de tu melena con métodos menos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar un color de cabello no deseado puede resultar todo un desafío, sin embargo, existen algunas alternativas para lograrlo sin comprometer la salud capilar.

Actualmente, existen varios métodos para quitar el tinte del cabello sin maltratar la fibra capilar, pero uno de los más populares está relacionado con el uso del extractor de color, también conocido como removedor.

Cómo actúa el extracto de color en el cabello y por qué es una de las alternativas más recomendadas

Este producto actúa al disolver las moléculas del tinte y puede aclarar hasta tres tonos, evitando la decoloración agresiva.

De acuerdo con el blog de Garnier, su acción resulta menos dañina porque no utiliza peróxidos fuertes para oxidar el color, pero se advierte sobre la importancia de aplicar el removedor correctamente y con precaución.

Primero se debe lavar el cabello sin acondicionador antes de utilizar el producto y proteger la línea de nacimiento con crema hidratante. Posteriormente, la mezcla debe realizarse según las instrucciones del fabricante y su aplicación dividirse por mechones finos, iniciando en la zona de la nuca. Es importante controlar el tiempo recomendado de la exposición para evitar daños. El procedimiento finaliza con un enjuague abundante en agua tibia y el uso de un shampoo suave. Asimismo, se recomienda usar una mascarilla reparadora intensiva.

El remedio casero ideal para eliminar el color de cabello no deseado

Por otro lado, algunos sitios hablan de la existencia de remedios caseros para desvanecer el tinte, una alternativa menos agresiva, pero con resultados más lentos.

En la mayoría de los casos, suelen requerir varias aplicaciones y son útiles ante cabellos que necesitan una eliminación progresiva del pigmento. Además, en los tonos muy oscuros, especialmente el negro, se presentan mayores obstáculos, por lo que los resultados pueden ser limitados.

Mascarrillas de aceite: el uso del aceite de oliva o coco facilitan la remoción parcial del pigmento.

Este tratamiento consiste en aplicar el aceite desde la raíz hasta las puntas. Se debe dejar actuar durante al menos una hora y después lavar con shampoo suave, señala el sitio De Última.

Vinagre blanco con agua templada: es otro recurso casero recomendado por Moehair.

Al aplicar esta mezcla tras el lavado y dejarla actuar unos minutos, es posible obtener un efecto de aclarado progresivo en ciertos tipos de cabello teñido.

Bicarbonato de sodio con shampoo: actúa como un agente limpiador suave.

Se recomienda aplicar la mezcla sobre el cabello húmedo y enjuagar con abundante agua tibia.

Precauciones ante los remedios caseros para eliminar el tinte sin dañar el cabello

Antes de usar cualquier remedio casero, es importante realizar una prueba preliminar en un mechón pequeño para evitar reacciones adversas.

Mientras que, para manchas en la piel causadas por el tinte, se aconseja una pasta de bicarbonato de sodio con jabón neutro o el uso puntual de alcohol, y en el caso de las marcas en la ropa pueden tratarse con una solución de vinagre y agua en remojo.