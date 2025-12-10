Qué vitaminas aportan las manzanas y por qué recomiendan comer una al día

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los motivos que respaldan la indicación popular de consumir manzanas a diario destaca la contribución que este fruto ofrece a la salud integral, tanto por su composición como por sus efectos en la prevención de diversas enfermedades.

Un solo ejemplar de tamaño mediano suministra aproximadamente una de las dos porciones de fruta recomendadas para adultos cada día. Gracias a su bajo aporte calórico y a su perfil nutricional, la manzana destaca entre las frutas más toleradas y versátiles, adecuándose a diferentes horarios y combinaciones en la dieta.

La composición de la manzana otorga beneficios respaldados por nutricionistas y organismos de salud. Con un contenido en agua superior al ochenta y cinco por ciento y alrededor de 95 calorías por unidad mediana, aporta 4,4 gramos de fibra, que contribuyen directamente al buen funcionamiento intestinal.

Esta fibra incluye pectina y celulosa, facilitando tanto el alivio del tránsito lento como el combate de la diarrea, dependiendo de cómo y cuándo se consuma. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, la fibra es esencial para el desarrollo de flora bacteriana saludable, ya que actúa como prebiótico para las bacterias benéficas que habitan el colon humano.

En el ámbito de la prevención de enfermedades, la manzana se distingue por su riqueza en antioxidantes. Incluye vitamina C, vitamina E, polifenoles y flavonoides como la quercetina, que, de acuerdo con los análisis publicados en septiembre de 2025 por expertos en nutrición, ayudan a neutralizar los radicales libres y a reducir procesos inflamatorios relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y deterioro cognitivo.

El papel protector de la manzana frente al daño celular se ha demostrado, además, tras la observación de aumentos en la actividad antioxidante entre quienes la consumen de forma regular.

La relación entre la manzana y la reducción del riesgo cardiovascular se explica por la acción concreta de sus polifenoles y fibra sobre los niveles de colesterol total y LDL (colesterol “malo”).

Además, diferentes revisiones científicas han encontrado que el consumo habitual de este fruto contribuye a disminuir la inflamación sistémica y facilita el equilibrio de la microbiota intestinal. Esta dualidad resulta fundamental para proteger el corazón y los vasos sanguíneos frente a patologías crónicas, según las conclusiones de especialistas en dietética.

El control del peso corporal se ve apoyado por la inclusión de manzanas en la alimentación diaria. Estudios recogidos en revisiones científicas señalan que quienes incorporan manzanas o sus derivados mantienen dietas más equilibradas y muestran tasas más bajas de obesidad, incluso entre la población infantil.

El consumo del fruto entero, con su piel, prolonga la sensación de saciedad y contribuye a la reducción de la ingesta calórica total.

Otro aspecto relevante es su influencia positiva en el metabolismo de los carbohidratos y el control glucémico. Investigaciones han determinado que consumir manzanas enteras puede ralentizar la absorción de azúcares, lo que reduce los picos de glucosa tras las comidas y, en consecuencia, ayuda a prevenir o controlar la diabetes tipo 2.

Además, las mujeres embarazadas que consumen manzanas frecuentemente presentan menores tasas de diabetes gestacional y niveles elevados de glucosa en sangre, según análisis publicados en Verywell Health.