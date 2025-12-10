¿Qué daños causan los vapeadores que fueron prohibidos por diputados?

Los cigarrillos electrónicos pueden causar inflamación crónica en los pulmones y afectar la salud cardiovascular. crédito cuartoscuro.com

El debate sobre los vapeadores llegó a un punto decisivo luego de que la Cámara de Diputados aprobara hoy 9 de diciembre una reforma que prohíbe de manera integral la producción, importación, distribución y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en México.

Aunque se comercializaron como sustitutos “menos dañinos” del tabaco, los análisis de la Cofepris y la evidencia científica internacional muestran que los dispositivos representan riesgos respiratorios, cardiovasculares y neurológicos que han encendido alertas en el país.

En el sistema respiratorio, los vapeadores provocan irritación e inflamación crónica debido a los aerosoles que generan.

Lejos de ser vapor inocuo, estos contienen mezclas de glicerina, propilenglicol y saborizantes que, al calentarse, desprenden sustancias tóxicas como formaldehído y acroleína.

Principales daños que causan los vapeadores

Afectaciones respiratorias: Inflamación constante, irritación de las vías respiratorias, agravamiento de asma y presencia de EPOC en usuarios frecuentes.

Neumonía lipoidea: Causada por la inhalación de aceites presentes en algunos líquidos, provoca tos severa, dolor de pecho y dificultad para respirar.

Sustancias tóxicas en el aerosol: Exposición a formaldehído, acroleína y otros compuestos liberados al calentar glicerina y propilenglicol.

Metales pesados : Presencia de níquel, estaño, plomo y cromo, que pueden acumularse en los pulmones.

Daños cardiovasculares: Alteraciones en la circulación, mayor riesgo de arterioesclerosis y posibilidad de infartos.

Adicción a la nicotina: Altamente adictiva, afecta el desarrollo neurológico en adolescentes y favorece la dependencia.

Sustancias no reportadas: Cofepris ha identificado más de 30 componentes no declarados en diversos dispositivos, lo que incrementa la incertidumbre sanitaria.

Riesgo para terceros: El aerosol exhalado puede afectar a personas cercanas que respiran los mismos químicos dañinos.

Diputados aprueban prohibición de la distribución de vapeadores

Ante la evidencia científica y el aumento del consumo entre jóvenes, la Cámara de Diputados colocó el tema en el centro del debate nacional.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores avalaron en lo general la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prohíbe totalmente la producción, importación, distribución y venta de vapeadores y dispositivos similares.

La discusión se dio en un contexto de advertencias por parte de autoridades sanitarias, que han señalado que estos productos constituyen una puerta de entrada a otras adicciones y que su creciente popularidad entre adolescentes incrementa los riesgos de salud pública.

La reforma endurece sanciones y cierra el paso al mercado ilegal

El dictamen aprobado modifica la Ley General de Salud y establece penas más estrictas para quienes comercialicen estos dispositivos.

La reforma plantea sanciones de uno a ocho años de prisión para quienes fabriquen, distribuyan o vendan sistemas electrónicos de administración de nicotina o productos equivalentes.

Además, se contemplan multas que pueden alcanzar miles de veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, superando los 226 mil pesos.

Ningún vapeador cuenta con autorización sanitaria de Cofepris, lo que reafirma su carácter ilegal dentro del mercado formal.

Con estas modificaciones, el gobierno federal busca frenar el acceso a estos dispositivos, reducir los riesgos sanitarios asociados y alinearse con las recomendaciones internacionales que han advertido sobre los daños del vapeo.