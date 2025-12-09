Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedolla se reúnen en Palacio Nacional a días de la explosión en Michoacán

El gobierno federal analiza ajustes tras el estallido que dejó seis muertos en Coahuayana. Crédito: Ramírez Bedolla

En medio de una creciente presión por la violencia en su estado, este martes 9 de diciembre el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue visto ingresando a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario estatal llegó después del mediodía por la Puerta 8, en la calle Corregidora, donde también comenzaron a arribar secretarios de Estado para participar en una nueva evaluación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La presencia de Bedolla llamó especialmente la atención por darse apenas días después de uno de los ataques más graves registrados en los últimos meses y mientras el gobierno federal ajusta su estrategia de seguridad.

Alfredo Ramírez Bedolla llega a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Especial

Bedolla da a conocer detalles de la Reunión

A través de sus redes sociales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, da seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y atender las causas de la violencia.

Como parte de esta estrategia, se impulsan cinco universidades Rosario Castellanos, diez nuevos planteles de bachillerato y 60 ampliaciones de infraestructura educativa, fortaleciendo la educación en el estado y brindando más espacios para el desarrollo académico y personal de las nuevas generaciones.

El “cuche bomba” que sacudió el fin de semana

El encuentro ocurre bajo la sombra del ataque ocurrido el sábado 6 de diciembre en Coahuayana, donde un coche bomba explotó frente a la base de la Policía Comunitaria alrededor de las 11:40 horas.

La explosión dejó seis personas muertas —tres policías comunitarios y tres civiles— y varios heridos, además de daños materiales provocados por una onda expansiva de aproximadamente 300 metros que alcanzó viviendas, negocios y 12 vehículos.

La explosión de un coche bomba en Coahuayana dejó seis personas muertas y varios heridos. Foto: RRSS

La Fiscalía General de la República abrió una investigación para determinar si el ataque constituye un acto de terrorismo o una acción del crimen organizado.

Las primeras líneas apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones con mayor presencia en la región.

Ese mismo fin de semana, otro hecho violento profundizó la tensión: un elemento de la Guardia Nacional asesinó a tres militares dentro de un cuartel en Aguililla, uno de los municipios históricamente más conflictivos del estado.

Violencia en ascenso y presiones políticas

Michoacán ha vuelto a colocarse en el centro de la agenda federal tras semanas marcadas por asesinatos de alto impacto, incluido el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el del líder limonero Bernardo Bravo, ambos considerados figuras clave en sus comunidades.

Los crímenes de Manzo y Bravo muestran el ascenso de la violencia organizada en Michoacán. (FB)

Autoridades estatales y productores agrícolas han advertido que la presencia de grupos como Los Viagras y el CJNG ha derivado en esquemas de extorsión cada vez más sofisticados, particularmente en el Valle de Apatzingán, una de las regiones agroindustriales más importantes del país.

El plan federal y sus expectativas

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla una inversión de más de 57 mil millones de pesos, con más de 100 acciones distribuidas en 12 ejes estratégicos.

El gobierno federal busca combinar presencia territorial, desarrollo social e inversión económica como ruta para disminuir la violencia.

El gobierno federal destinará más de 57 mil millones de pesos para ejecutar el Plan Michoacán. Foto: SSPC

Para el 2026, Sheinbaum proyecta destinar 37 mil 450 millones de pesos a becas y programas de bienestar que beneficiarán a 1.5 millones de michoacanos.

Ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Fortalecimiento de la seguridad y presencia territorial.

Nuevas capacidades de investigación y justicia.

Construcción y modernización de infraestructura carretera.

Desarrollo de polos económicos regionales.

Expansión de programas de bienestar.

Impulso a educación, salud y servicios públicos.

Fomento al empleo y desarrollo social.

Recuperación de espacios públicos.

Atención prioritaria a zonas de alta violencia.

Coordinación interinstitucional entre niveles de gobierno.

Prevención del delito con enfoque integral.