Donald Trump afirma que la crisis del agua en México impacta la seguridad estadounidense, exige resolver problemas de “inmediato”

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asisten a una cena en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos. 6 de noviembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una amenaza para su país los “problemas de agua y drenaje” que tiene el gobierno de México, tras acusarlo de enviar aguas negras al Río Tijuana que afectaron a las comunidades de Texas y California.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un video en el que se ve el agua sucia y los desperdicios en el Río Tijuana, que supuestamente entregó México, afirmando que éstas afectan principalmente a los poblados de Coronado e Imperial Beach.

“México debe atender su problema de agua y drenaje, inmediatamente. Es una verdadera amenaza para Texas, California y Estados Unidos”, escribió en la red social.

Información en desarrollo...