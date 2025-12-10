Donald Trump afirma que la crisis del agua en México impacta la seguridad estadounidense, exige resolver problemas de “inmediato”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una amenaza para su país los “problemas de agua y drenaje” que tiene el gobierno de México, tras acusarlo de enviar aguas negras al Río Tijuana que afectaron a las comunidades de Texas y California.
En su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un video en el que se ve el agua sucia y los desperdicios en el Río Tijuana, que supuestamente entregó México, afirmando que éstas afectan principalmente a los poblados de Coronado e Imperial Beach.
“México debe atender su problema de agua y drenaje, inmediatamente. Es una verdadera amenaza para Texas, California y Estados Unidos”, escribió en la red social.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Entre reformas y regalos: Morena obsequia 253 MacBooks Air a sus diputados
Cada diputado recibió una MacBook Air de 19 mil pesos y un cheque por más de 100 mil pesos por concepto de subvenciones legales. El costo total de las laptops supera los 4.8 millones de pesos
¿Tu suegra te complica la Navidad? Así cuidan los expertos la relación de pareja en fiestas
Momentos típicos de fricción pueden tener solución
Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales
El regiomontano protagonizó una de las actuaciones más sólidas entre los jóvenes pilotos
La Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Circular en medio de protestas
Diversos colectivos advierten sobre posibles impactos en salud y medio ambiente si no se escucha a comunidades y expertos
René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”
Los reflectores se mantienen sobre la modelo tabasqueña tras una tensa entrevista para la cadena Telemundo
MÁS NOTICIAS