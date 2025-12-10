México

Donald Trump afirma que la crisis del agua en México impacta la seguridad estadounidense, exige resolver problemas de “inmediato”

El presidente de Estados Unidos acusó a México de enviar millones de galones de aguas negras al Río Tijuana

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asisten a una cena en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos. 6 de noviembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una amenaza para su país los “problemas de agua y drenaje” que tiene el gobierno de México, tras acusarlo de enviar aguas negras al Río Tijuana que afectaron a las comunidades de Texas y California.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un video en el que se ve el agua sucia y los desperdicios en el Río Tijuana, que supuestamente entregó México, afirmando que éstas afectan principalmente a los poblados de Coronado e Imperial Beach.

“México debe atender su problema de agua y drenaje, inmediatamente. Es una verdadera amenaza para Texas, California y Estados Unidos”, escribió en la red social.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosTratado de AguasMéxicoentrega de aguamexico-noticiaspolítica mexicana

Más Noticias

Entre reformas y regalos: Morena obsequia 253 MacBooks Air a sus diputados

Cada diputado recibió una MacBook Air de 19 mil pesos y un cheque por más de 100 mil pesos por concepto de subvenciones legales. El costo total de las laptops supera los 4.8 millones de pesos

Entre reformas y regalos: Morena

¿Tu suegra te complica la Navidad? Así cuidan los expertos la relación de pareja en fiestas

Momentos típicos de fricción pueden tener solución

¿Tu suegra te complica la

Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales

El regiomontano protagonizó una de las actuaciones más sólidas entre los jóvenes pilotos

Pato O’Ward destaca en las

La Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Circular en medio de protestas

Diversos colectivos advierten sobre posibles impactos en salud y medio ambiente si no se escucha a comunidades y expertos

La Cámara de Diputados aprueba

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Los reflectores se mantienen sobre la modelo tabasqueña tras una tensa entrevista para la cadena Telemundo

René Franco a Fátima Bosch:
MÁS NOTICIAS

NARCO

César Duarte seguirá preso: juez

César Duarte seguirá preso: juez ordena dejarlo en El Altiplano por nuevas acusaciones de lavado de dinero

Cae en Durango “El Limones”, presunto extorsionador de alto perfil de Los Cabrera Sarabia, célula del Cártel de Sinaloa

Operativo da con flotilla de autos robados, blindados y coche “monstruo” en Agua Prieta, Sonora | Video

Grupo criminal en Colima planeó ataque armado contra el subsecretario Heriberto Morentín, afirma Sheinbaum

Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

ENTRETENIMIENTO

René Franco a Fátima Bosch:

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo Copa

Cruz Azul vs Flamengo Copa Intercontinental en vivo: la Máquina empata el partido

Adiós Mazatlán, hola Atlante: así fue el último partido de los Potros de Hierro en primera división

Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales

Presentan a los equipos que conformarán la Liga de Voleibol Profesional Femenil en México

Desaparece el play-in para la próxima temporada de la Liga Mx