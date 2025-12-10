Novia de Abelito confirma que trabajó en centros nocturnos antes de conocer al influencer: “Tengo un pasado como todos”

La polémica en torno a Abelito y su novia Aranza Salazar marcó la final de La Casa de los Famosos México (TikTok)

La atención mediática en torno a Abelito, finalista de La Casa de los Famosos México, se ha extendido a su círculo más cercano, especialmente a su novia, Aranza Salazar, cuya vida personal ha sido objeto de especulación y debate público tras la final del reality.

La controversia se intensificó cuando el periodista argentino Javier Ceriani sugirió que la joven habría tenido un pasado que no cuenta con la aprobación de los padres del influencer, lo que, según su versión, habría influido en la tensa reacción del padre de Abelito durante la última gala.

En la noche de la final, la conductora Galilea Montijo anunció que Abelito obtuvo el tercer lugar con 6.247.210 votos, lo que desató una celebración inicial en el foro.

Sin embargo, las cámaras captaron a Abel Sáenz Martínez, padre del influencer, apartándose del grupo familiar y mostrando una expresión de molestia, gesto que fue interpretado en redes sociales como una señal de desaprobación.

El gesto de desaprobación del padre de Abelito tras el tercer lugar generó debate en redes sociales (Foto: Televisa)

La frase “Ya se veía con el dinero” se viralizó en plataformas como X y TikTok, en referencia al premio de 4 millones de pesos que Abelito no consiguió.

La discusión digital se amplificó cuando algunos usuarios señalaron que el influencer priorizó abrazar a su novia y a su madre antes que a su padre, mientras que otros atribuyeron la actitud de Abel Sáenz Martínez a una posible frustración con la producción del programa.

Los papás de Abelito y su supuesta distancia con Aranza Salazar

En este contexto, Ceriani afirmó que la relación entre la familia de Abelito y Aranza Salazar se habría deteriorado debido al pasado de la joven. Según el periodista, Aranza dejó de asistir a las galas del reality porque los padres del influencer no aprueban su historia personal.

La relación entre la familia de Abelito y Aranza Salazar se tensó por el pasado de la joven, según Javier Ceriani (Tiktok)

Ceriani sostuvo: “Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él (…) después como que la corrieron, la hicieron a un lado”.

Además, el periodista aseguró que Aranza habría trabajado en un centro nocturno en Saltillo y que, tras el aumento de la fama de Abelito, eliminó numerosas fotografías de sus redes sociales y mantiene una “red paralela” donde, según versiones recogidas por Ceriani, se promocionaba para servicios en un botanero.

“Tiene una red paralela (…) tiene una doble red social, en una se promueve como servicios corporales dicen que ‘vende caricias’ en un botanero de Saltillo”.

Aranza Salazar reconoció públicamente su pasado y negó sentir vergüenza por su trabajo en centros nocturnos (TikTok)

Aranza tiene un pasado “como el de todos”

Frente a estos señalamientos, Aranza Salazar decidió abordar el tema en una entrevista con el reportero Gabriel Cuevas. Reconoció abiertamente su pasado y negó sentir vergüenza por él. En sus palabras:

“Mi pasado es un pasado como el de todos, siento que es muy normal, nada más que cuando sale todo esto de la fama, la gente siempre intenta sacar como lo malo, sacar chismes de donde no lo hay, soy una persona común y corriente como ustedes”.

Al ser consultada sobre si le molestó que se dijera que trabajó en lugares nocturnos, respondió: “Para nada, para nada, todo lo llevé muy tranquilo, con mi psicóloga, y todo esto, obviamente es agobiante, pero no”. Cuando Cuevas le preguntó si era mentira, Aranza fue directa: “No, no es mentira, pero creo que lo exageraron”. Insistió en que no tiene nada que ocultar y que su vida es la de una persona común.

Aranza y Abelito, un romance universitario

Aranza Salazar es una estudiante universitaria de 24 años que mantiene una relación con Abelito desde hace tres años. Ambos se conocieron en 2022, cuando eran estudiantes universitarios y el influencer apenas comenzaba su carrera pública.

Aranza Salazar, estudiante universitaria de 24 años, mantiene una relación con Abelito desde 2022 (TikTok)

Durante el reality, Aranza también compartió detalles personales, como la diferencia de estatura con su pareja: ella mide un metro con 65 centímetros y Abelito un metro con 14 centímetros.