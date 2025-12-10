Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 10 diciembre

El Metrobús de la Ciudad de México informó que hoy martes 10 de diciembre continuará con las intervenciones escalonadas en distintas estaciones de la Red, como parte del programa de mantenimiento preventivo que se realiza durante diciembre.

Estas labores tienen el objetivo de optimizar la infraestructura, garantizar la seguridad de las personas usuarias y mantener tiempos de viaje eficientes.

De acuerdo con los avisos oficiales del organismo capitalino, las labores se concentran en estaciones específicas de varias líneas, principalmente la Línea 1, Línea 2 y Línea 5.

Las intervenciones implican el cierre temporal de estaciones en ambos sentidos, lo que podría generar ajustes en los tiempos de traslado y requerir alternativas de movilidad para algunas personas usuarias.

El Metrobús de la CDMX mantiene cierres parciales como parte de su programa escalonado de mantenimiento

Línea 1: tres estaciones sin servicio en ambos sentidos

En el corredor Insurgentes, uno de los más utilizados por las personas usuarias, permanecen cerradas:

Hamburgo

Parque Hundido

Altavista

Estas estaciones se encuentran bajo intervención estructural y operativa, por lo que no ofrecen servicio en ninguno de los dos sentidos durante toda la jornada. Los cierres se inscriben en el calendario escalonado que comenzó desde finales de noviembre y continuará a lo largo de diciembre.

Línea 2: Rojo Gómez continúa sin servicio

En la Línea 2, el Metrobús mantiene el cierre total de la estación:

Rojo Gómez

Este punto permanece sin servicio desde el 6 de diciembre y así seguirá hasta el 19 de diciembre, debido a un trabajo de mantenimiento mayor que requiere intervención prolongada.

Líneas con servicio regular

Pese a los cierres mencionados, hay líneas del Metrobús que operan sin afectaciones este 10 de diciembre:

Línea 3 : Servicio regular.

Línea 4 : Servicio regular.

Línea 6 : Servicio regular.

Línea 7 : Servicio regular.

Línea 8: Servicio regular.

El organismo recomienda a las personas usuarias anticipar tiempos de traslado, mantenerse informadas a través de los canales oficiales y considerar rutas alternas cuando sea necesario.

Recomendaciones para las personas usuarias

Las autoridades del Metrobús exhortan a planificar los trayectos con tiempo adicional, especialmente en los tramos donde se concentran las intervenciones. También sugieren considerar estaciones alternativas cercanas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del sistema, ya que el programa de mantenimiento continuará activo durante diciembre.

El organismo recordó que estas acciones buscan mejorar la infraestructura, reducir tiempos de traslado y garantizar un servicio más seguro y eficiente para millones de usuarios que diariamente utilizan el transporte de corredor confinado.

Con los trabajos en curso, el Metrobús CDMX reitera su compromiso con la modernización del sistema y pide comprensión ante las afectaciones temporales que puedan registrarse durante esta semana.