La zona arqueológica de Cobá inaugura nueva escalinata en el Nohoch Mul

La nueva escalinata fue diseñada para garantizar la seguridad y funcionalidad del acceso al monumento

La restauración de la escalinata
La restauración de la escalinata simboliza un equilibrio entre el acceso cultural y la preservación. FOTO: INAH

La reapertura de la escalinata del Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá se enfoca en la conservación del patrimonio maya en el norte de Quintana Roo, destacó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Tras seis años de cierre, la estructura de 42 metros de altura vuelve a estar disponible para el ascenso y descenso de visitantes, gracias a una intervención que responde tanto a demandas sociales como a criterios internacionales de restauración.

La nueva escalinata, fabricada en madera por ejidatarios de la comunidad de Noh Bec, fue diseñada para garantizar la seguridad y funcionalidad del acceso al monumento.

La arqueóloga Julieta Ramos Pacheco, jefa de campo del Promeza en Cobá, detalló que “el diseño de la escalera contempla una longitud de dos metros, con dos entrecalles de un metro cada una para facilitar el flujo de visitantes”.

Cobá: patrimonio maya, acceso renovado y desafíos de conservación

El proceso incluyó un levantamiento topográfico de cada escalón del Nohoch Mul, lo que permitió a los especialistas instalar la estructura contemporánea de manera precisa y segura, con consolidación preventiva, renivelación de escalones y microsondeos para la inserción de anclajes.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, encabezó la inauguración este domingo 7 de diciembre de 2025, acompañada por autoridades federales, estatales y representantes de la comunidad local, en el marco del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), vinculado al proyecto del Tren Maya.

La directora general del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, Lilian Villanueva Chan, destacó la vigencia de las tradiciones mayas en la región y la relevancia de la comunidad local en la preservación del patrimonio.

Villanueva Chan expresó: “Aquí los mayas aún pedimos permiso para entrar a un espacio donde hay cultura ancestral, antes de iniciar una siembra o de una fiesta costumbrista, y esto nos dice que estamos vivos”.

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, aportó datos históricos sobre Cobá, señalando que durante su apogeo, entre los años 200 y 600 d.C., la ciudad alcanzó una extensión de 70 kilómetros cuadrados y albergó a cerca de 50 mil habitantes.

Vázquez Herrera explicó que el esplendor de Cobá se debió a sus redes comerciales con otras ciudades mayas como Chichén Itzá, Ichkabal, Tikal y urbes de la costa caribeña. Además, informó que recientes análisis epigráficos realizados en el marco del Promeza permitieron precisar la fecha de fundación de la ciudad: 12 de mayo de 569 d.C.

La escalinata, elaborada con maderas regionales como tzalam, caoba, parota y chicozapote, ofrece condiciones óptimas para resistir el uso intensivo y el clima de la región.

Su instalación responde a las demandas de visitantes y ejidatarios, quienes desde 2019 solicitaban la reapertura del acceso tras la suspensión motivada por el desgaste natural y el intenso tránsito turístico que afectó los escalones originales.

La reapertura de la escalinata del Nohoch Mul no solo facilita el acceso seguro al basamento prehispánico más alto del norte del área maya, sino que también fortalece el diálogo y la colaboración con la comunidad de Cobá, promoviendo la apropiación social del patrimonio y elevando las condiciones para su protección y respeto.

