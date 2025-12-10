Kimberly La Más Preciosa presume amistad con Aracely Arámbula, aunque ya no le habla a Wendy y Las Perdidas

Kimberly La Más Preciosa consolida su presencia en el espectáculo mexicano tras su salida de Las Perdidas (IG)

La transformación en la vida social de Kimberly La Más Preciosa ha sido notoria en los últimos meses, al pasar de ser una figura central en el grupo de Las Perdidas a consolidar una estrecha relación con Aracely Arámbula y otras celebridades del espectáculo mexicano.

Este cambio se ha visto impulsado por su participación en la obra teatral Perfume de Gardenia, que la llevó de gira por diversas ciudades de México y Estados Unidos, permitiéndole establecer vínculos con figuras como Aylín Mujica y Julio Camejo.

La nueva etapa profesional de Kimberly ha coincidido con su distanciamiento definitivo del clan que la vio crecer en redes sociales, marcando un giro en su círculo de amistades y colaboraciones.

En fechas recientes, Kimberly compartió momentos de esparcimiento junto a Aracely Arámbula en Acapulco, lo que ha sido ampliamente difundido en videos y publicaciones en redes sociales. Estas imágenes han reforzado la percepción de que la influencer ha encontrado un nuevo espacio en el mundo del entretenimiento, alejada de sus antiguas compañeras.

Ambas trabajan en la puesta 'Perfume de Gardenia' |Crédito: TikTok

Mientras tanto, Karina Torres ha sido reconocida como una de las nuevas integrantes de Las Perdidas, desplazando a Kimberly, quien ya no realiza transmisiones en vivo con miembros del grupo como Evelyn La Mamita Hernández, Salmita o Las Colgadas.

El motivo de la separación entre Kimberly y Las Perdidas ha sido explicado por Wendy Guevara, una de las fundadoras del grupo. Según Wendy, la influencia de Óscar Barajas, esposo de Kimberly, fue determinante en el distanciamiento.

La influencer fortalece su amistad con Aracely Arámbula y otras celebridades durante la gira de Perfume de Gardenia (IG)

Wendy detalló que Kimberly dejó de hablarle a su hermana y se apartó de su familia, lo que llevó al resto del grupo a tomar distancia. Además, señaló que Óscar Barajas contribuyó a aislar a Kimberly del clan, consolidando la ruptura.

Kimberly y Óscar, una relación agridulce

La relación entre Kimberly La Más Preciosa y Óscar Barajas ha atravesado múltiples altibajos, con discusiones públicas y posteriores intentos de reconciliación transmitidos en vivo.

Este ciclo llegó a su fin en 2025, cuando Óscar confirmó la disolución de su matrimonio con Kimberly. A pesar de la separación, el 9 de diciembre, Kimberly publicó fotografías rememorando el día de su boda, celebrada en 2023, lo que generó críticas entre sus seguidores, quienes están al tanto de su situación sentimental actual.

Wendy Guevara atribuye la ruptura entre Kimberly y Las Perdidas a la influencia de Óscar Barajas (@oscar_barajas00)

De estar perdida en las redes a figurar en el espectáculo nacional

Kimberly La Más Preciosa es una reconocida figura del entretenimiento digital en México. Nacida en el barrio obrero de El Coecillo, en Guanajuato, alcanzó popularidad principalmente en redes sociales como YouTube y TikTok, donde comparte contenido humorístico y relatos sobre su vida cotidiana.

Fue integrante destacada del colectivo “Las Perdidas”, grupo conocido por su estilo irreverente y autenticidad, lo que le ha valido una base de seguidores considerable en el mundo digital.

La ruptura entre Kimberly y el famoso grupo de influencers ha dado mucho de qué hablar, especialmente tras las declaraciones de Wendy Guevara sobre la influencia de Óscar Barajas en la separación (X @LaPortadaAI1).

Kimberly se identifica como mujer trans y ha usado su plataforma para visibilizar temas relacionados con la diversidad sexual y de género en México. Con un estilo directo y carismático, ha roto estereotipos y se ha convertido en referente para muchas personas dentro y fuera de la comunidad LGBT+.

Su presencia en eventos públicos y colaboraciones con otras figuras mediáticas ha consolidado su perfil como influencer y personalidad del espectáculo digital en el país.