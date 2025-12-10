Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: el aviso importante si te registraste en diciembre

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro habilitó desde el pasado 1 de diciembre su plataforma digital para que más personas puedan incorporarse a una capacitación laboral gratuita.

Cabe recordar que el programa fue implementado desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Este 2025, cada participante recibe un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

La finalidad de la iniciativa es que los aprendices generen experiencia en cualquier centro de trabajo o empresa para que después de 12 meses pueda incursionar en el ámbito laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

El aviso importante para registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro lanzó un aviso importante para las personas que se registraron en la actual convocatoria. A través de sus redes sociales, el programa indicó que en caso de haber recibido una notificación para actualizar los documentos, se tendrá que asegurar que se cumplan ciertas características.

La identificación oficial debe estar vigente y el comprobante de domicilio deberá ser reciente (máximo 3 meses y con la misma dirección de tu perfil).

“Si recibiste una notificación para actualizar tus documentos, asegúrate de que cumplan con estas características antes de subirlos nuevamente”, indicó la página del programa.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió una nueva convocatoria (X@JovConFuturo)

¿Cómo registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro al programa se realiza a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, además, quienes deseen participar deberán reunir los requisitos y documentos solicitados durante el periodo más reciente de inscripciones al momento de postularse.

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

El objetivo establecido para 2026 plantea la integración de 500 mil jóvenes, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, y ha implicado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

Para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los beneficiarios tienen la posibilidad de enfocarse en cualquiera de los nueve campos ofrecidos: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Durante el desarrollo de Jóvenes Construyendo el Futuro, los Centros de Trabajo establecen la cantidad diaria de horas, que abarca de cinco a ocho y debe cumplirse en cinco jornadas semanales. A lo largo del periodo de capacitación, los participantes disponen de cobertura médica gratuita, y al finalizar los doce meses reciben un certificado que avala las habilidades obtenidas.