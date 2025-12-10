México

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Plan Michoacán y calendario de actividades de diciembre

Las autoridades federales detallan cómo se han coordinado para fortalecer la seguridad y el bienestar en la región

CRÉDITO: Presidencia
Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a los titulares de diferentes secretarías a presentar los avances del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, a un mes de su implementación tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez durante la conferencia de prensa de este miércoles 10 de diciembre.

Carlos Torres Rosa, coordinador general de los Programas para el Bienestar presentó el calendario de actividades que se han realizado del 17 de noviembre así como las programas hasta el fin del año.

“Aquí integramos semanalmente y por día el trabajo de todo el gobierno de México, cubriendo los dos ejes y cien acciones con el pueblo michoacano”, señaló Torres.

Fechas clave para actividades durante el mes de diciembre:

10 de diciembre

  • IMJUVE: Actividad deportiva en Morelia.
  • SEGOB: Feria del Bienestar en Uruapan.

11 de diciembre

  • IMJUVE: Tequio y activación por la paz en Uruapan.
  • SEGOB: Feria del Bienestar en Purépero.
  • SEDATU: Libros en Contepec.

12 de diciembre

  • IMJUVE: Tequio y activación por la paz en Zitácuaro.
  • SEGOB: Feria del Bienestar en Zamora.
  • CULTURA: Libros en Zinapécuaro.

13 de diciembre

  • IMJUVE: Tequio y activación en Morelia.
  • SEGOB: Feria del Bienestar en Zamora.
  • SEMARNAT: Firma de convenios para apoyos en compensación ambiental.

14 de diciembre

  • IMJUVE: Actividad deportiva y mural en Morelia.
  • SEDATU: Libros en Pátzcuaro.

Del 15 al 21 de diciembre

  • 19 de diciembre: Feria Navideña en Pátzcuaro
  • Presentación del Certificado Laboral de Agroexportación para la formalización de trabajadores agrícolas.
  • Torneo de Básquet entre preparatorias en Apatzingán.
  • Reunión con 73 alcaldes para los Centros LIBRE en Mujica.

Del 22 al 28 de diciembre

  • 26 de diciembre: Conclusión de obra de drenaje en Aquila.
  • Conclusión de 15 obras de electrificación en 5 municipios.

Ferias del Bienestar en Michoacán

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación informó que durante lo que resta el mes de diciembre se realizarán seis Ferias del Bienestar —Para que la ciudadanía acceda a servicios, trámites y productos a precios accesibles—.

Crédito: Presidencia
También se realizarán cuatro jornadas del programa “Sí al desarme, sí a la Paz”, donde se canjean armas de fuego por dinero en efectivo de manera anónima para reducir la violencia y promover la cultura de paz mediante el retiro voluntario.

Rodríguez destacó que están trabajando de manera conjunta 53 dependencias del gobierno de México a nivel federal, estatal y local “para atender a la población que acude (...) a solicitar servicios o su incorporación a un programa social”.

Plan Michoacán y visitas casa por casa

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes notificó que desde la implementación del Plan Michoacán se han visitado a 102 municipios donde se han realizado 405 mil 375 visitas a las casas de michoacanos para informarles en que consiste la iniciativa presidencial así como los programas a los que pueden acceder.

Crédito: Presidencia
Educación en Michoacán

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Plan Michoacán 2026registra un avance del 92% en acciones educativas. El programa contempla becas para 80,972 estudiantes, apoyos bimestrales y mejoras en infraestructura en diez municipios.

Además, se han inaugurado10 Bachilleratos Tecnológicos y se ampliaron 20 planteles, con expansión del Ciberbachillerato Nacional mediante 60 sedes nuevas.

La iniciativa incluye 30 mil lugares en educación media superior y 50 mil para certificaciones, con procesos de registro coordinados por la Agencia de Transformación Digital.

