Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visita la Embajada de México en Washington

La ganadora del certamen tuvo un encuentro con el embajador Esteban Moctezuma y destacó su compromiso con las causas sociales

La modelo originaria de Tabasco
La modelo originaria de Tabasco resaltó su compromiso con las causas sociales en su visita a la a Embajada de México en Washington. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, realizó una visita a la Embajada de México en Washington. Durante su estancia en la sede diplomática, sostuvo un encuentro con el Embajador Esteban Moctezuma.

En su visita, la modelo originaria de Tabasco destacó su compromiso con las causas sociales, enfatizando que el acompañamiento a los niños con cáncer es una labor que realiza desde que tenía 14 años.

La Miss Universo dio declaraciones. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

Miss Universo 2025 agradece su encuentro con el Embajador Esteban Moctezuma

Hace algunos días, la ganadora del certamen expresó su agradecimiento por la oportunidad de conversar con el Embajador. En dicha reunión, reiteró el significado de fortalecer su vínculo con la representación diplomática mexicana en Estados Unidos.

Hasta el momento, apenas han comenzado a difundirse algunas imágenes relacionadas con los compromisos que ha sostenido la actual Miss Universo durante su reciente estancia en la Embajada de México en Washington.

“Esta mañana en Washington, acudí a visitar la Embajada de México en Estados Unidos. Fue muy grato tener una plática enriquecedora con el Embajador. Siempre es un gusto saludarlo, agradezco su tiempo y la manera tan generosa en que comparte su conocimiento y visión”, expresó en su cuenta de Instagram.

Miss Universo 2025 realizó una
Miss Universo 2025 realizó una visita muy especial a la Embajada de México en en Washington. (Instagram: Fátima Bosch)

El compromiso de Fátima Bosch tras ganar Miss Universo

Tras la publicación de Fátima Bosch Fernández sobre su encuentro con el Embajador Esteban Moctezuma, la cuenta oficial de Miss Universe presentó detalles adicionales de la visita.

Dicha información fue compartida mediante un breve video difundido en las plataformas de la organización. El material audiovisual mostró algunos momentos clave de la presencia de la actual Miss Universo 2025 en la sede diplomática, así como fragmentos destacados de su interacción con autoridades y asistentes.

“Ella compartió su compromiso de toda la vida con causas sociales. Desde trabajar con migrantes y proteger a la mariposa monarca, hasta el acompañamiento a los niños con cáncer, labor que desempeña desde que tenía 14 años”, se lee en la publicación.

En el video difundido por la cuenta oficial del certamen, la representante mexicana subraya su intención de emplear su voz para respaldar las causas que ha promovido desde hace años. Asimismo, hace énfasis en su interés por involucrarse en iniciativas relacionadas con la violencia de género y el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025,
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, resaltó su compromiso con las causas sociales en su visita a la Embajada de México en Washington. (Instagram: Miss Universe)

De esta forma, el clip resalta el compromiso de Fátima Bosch con la promoción de acciones y mensajes orientados a la protección y el empoderamiento femenino, resaltando su papel como representante internacional y defensora de temas sociales.

“No hay un solo tema que me llene. Creo que en el mundo hay muchas cosas por hacer y quiero usar esta oportunidad para llegar a todas esas causas”, expresó Bosch frente al Embajador.

Las causas sociales que Fátima Bosch apoyará tras ganar Miss Universo

Durante su visita al Embajador Esteban Moctezuma, Miss Universo 2025 resaltó su compromiso con diferentes causas sociales, entre las que resaltan:

  1. Desarrollar actividades de apoyo a migrantes y participar en la protección de la mariposa monarca.
  2. Acompañar a niños con cáncer como parte de su labor social, la cual desempeña desde la adolescencia.
  3. Buscar fortalecer iniciativas contra la violencia de género y brindar respaldo a mujeres en situación de vulnerabilidad.
  4. Emplear su posición para llevar mensajes sobre protección y empoderamiento femenino, así como ampliar el alcance de su acción social a diversas causas.

