México

Fátima Bosch en México: esta es la fecha, ruta y horario para ver a la Miss Universo 2025 en su regreso al país

La modelo tabasqueña vuelve a casa tras conquistar el certamen en Tailandia y encabezar una agenda internacional, lista para deslumbrar en el desfile más esperado del año en Villahermosa

Guardar
Fátima Bosch, Miss Universo 2025,
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, encabeza la Gran Caravana Navideña en Tabasco tras su triunfo internacional (Captura de pantalla)

El regreso de Fátima Bosch a Tabasco se perfila como uno de los acontecimientos más esperados del año, pues la reciente Miss Universo 2025 encabezará la Gran Caravana Navideña en su estado natal, tras su consagración en Tailandia y una intensa agenda internacional que la ha llevado a instalarse en Nueva York.

La Caravana Navideña de Tabasco, que tradicionalmente transforma las principales avenidas de Villahermosa en un despliegue de luz y color, contará este año con la presencia estelar de la modelo tabasqueña.

El evento, impulsado por el Gobierno de Tabasco, está programado para el sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas, aunque en días recientes el gobernador Javier May Rodríguez anunció durante su conferencia matutina que la participación de Bosch se realizaría el domingo14 de diciembre.

El desfile navideño de Villahermosa
El desfile navideño de Villahermosa contará con la presencia estelar de la modelo tabasqueña y más de cuarenta carros alegóricos (Instagram: Fátima Bosch)

“El domingo 14 de diciembre estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran caravana navideña que tenemos preparada para ese día”, expresó el mandatario, quien también anticipó que los detalles logísticos se darán a conocer próximamente y reiteró:

“Pronto le daremos a conocer todos los detalles, pero el 14 de diciembre vamos todas y todos a recibir a Fátima, una reina del Edén”.

Fátima Bosch en Villahermosa saludando a sus paisanos

La ruta del desfile ha sido diseñada para maximizar la visibilidad del evento a lo largo de la capital tabasqueña. El recorrido iniciará en el Malecón “Carlos A. Madrazo”, en la esquina con Paseo Tabasco, y concluirá en el Parque Tabasco Dora María.

El Gobierno de Tabasco confirma
El Gobierno de Tabasco confirma la participación de Fátima Bosch el 14 de diciembre en el evento más esperado del año (@TabascoJavier/X)

Se prevé la participación de al menos 41 carros alegóricos, elaborados en colaboración con diversas secretarías del gobierno local, cámaras empresariales y la comunidad educativa, quienes aportarán temáticas festivas para crear un ambiente de alegría.

El desfile será transmitido tanto por televisión como por plataformas de internet gratuitas e internacionales, lo que permitirá que la celebración trascienda las fronteras estatales.

El regreso de Fátima Bosch a México se produce en un contexto de alta exposición mediática, luego de que la modelo obtuviera la corona de Miss Universo el 21 de noviembre en Tailandia.

Su victoria revitalizó el interés por el certamen y generó una ola de debates en redes sociales, donde se han cuestionado aspectos del proceso y la legitimidad de su triunfo.

La reina de belleza en Nueva York

A pesar de las críticas, Bosch ha mantenido una agenda internacional activa y recientemente se instaló en Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con sus compromisos como Miss Universo.

La ruta de la Caravana
La ruta de la Caravana Navideña recorrerá el Malecón Carlos A. Madrazo hasta el Parque Tabasco Dora María, con transmisión internacional (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El arribo de la modelo mexicana a la ciudad de Nueva York marcó el inicio de su año de mandato. La mañana del 30 de noviembre, Bosch aterrizó en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, donde fue recibida con mariachis, danzas folclóricas y la presencia de organizadores y seguidores que portaban banderas tricolores.

El protocolo, coordinado por el equipo de Miss Universo junto con la comunidad mexicana en Nueva York, incluyó símbolos y trajes típicos, en un ambiente que combinó la formalidad del evento con expresiones culturales mexicanas. Bosch agradeció las muestras de afecto y destacó el despliegue cultural preparado para su llegada.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025TabascoVillahermosamexico-entretenimiento

Más Noticias

Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

Las declaraciones de Sergio Mayer Mori sobre su consumo volvieron a salir a la luz, alimentando las sospechas y el debate

Usuarios señalan presunto consumo de

Van 3 detenidos por el feminicidio de la abogada Emilia Ortega en Tijuana

Dos hombre y una mujer, todos jóvenes, fueron los detenidos por su presunta participación en el crimen

Van 3 detenidos por el

Licencia de conducir en Veracruz: este es el nuevo requisito y cómo tramitarlo

Las personas interesadas en conseguir este trámite deberán cumplir con otro documento

Licencia de conducir en Veracruz:

Clara Brugada retomará sus actividades en la CDMX este jueves 4 de diciembre

La mandataria capitalina canceló varios eventos esta semana, luego de darse a conocer el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos

Clara Brugada retomará sus actividades

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del sorteo de este 3 de diciembre

Como todos los miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

Melate, Revancha y Revanchita: resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres que

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

ENTRETENIMIENTO

Usuarios señalan presunto consumo de

Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal, y critica su nueva relación: “No ha pasado ni un año”

Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo

Regañan a Fátima Bosch en pleno ‘live’ a punto de comer una hamburguesa y corta la transmisión

Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona responde a los cuestionamientos sobre Cruz Martínez: “Lo considero familia”

DEPORTES

Ex jugador campeón con Chivas,

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo Álvarez podría volver a pelar por el campeonato mundial del CMB: “Él está número uno”

Esto ganaría David Faitelson en TUDN, razón por la que Willie González lo tachó de “vendido”