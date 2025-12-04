Fátima Bosch en México: esta es la fecha, ruta y horario para ver a la Miss Universo 2025 en su regreso al país

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, encabeza la Gran Caravana Navideña en Tabasco tras su triunfo internacional (Captura de pantalla)

El regreso de Fátima Bosch a Tabasco se perfila como uno de los acontecimientos más esperados del año, pues la reciente Miss Universo 2025 encabezará la Gran Caravana Navideña en su estado natal, tras su consagración en Tailandia y una intensa agenda internacional que la ha llevado a instalarse en Nueva York.

La Caravana Navideña de Tabasco, que tradicionalmente transforma las principales avenidas de Villahermosa en un despliegue de luz y color, contará este año con la presencia estelar de la modelo tabasqueña.

El evento, impulsado por el Gobierno de Tabasco, está programado para el sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas, aunque en días recientes el gobernador Javier May Rodríguez anunció durante su conferencia matutina que la participación de Bosch se realizaría el domingo14 de diciembre.

El desfile navideño de Villahermosa contará con la presencia estelar de la modelo tabasqueña y más de cuarenta carros alegóricos (Instagram: Fátima Bosch)

“El domingo 14 de diciembre estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran caravana navideña que tenemos preparada para ese día”, expresó el mandatario, quien también anticipó que los detalles logísticos se darán a conocer próximamente y reiteró:

“Pronto le daremos a conocer todos los detalles, pero el 14 de diciembre vamos todas y todos a recibir a Fátima, una reina del Edén”.

Fátima Bosch en Villahermosa saludando a sus paisanos

La ruta del desfile ha sido diseñada para maximizar la visibilidad del evento a lo largo de la capital tabasqueña. El recorrido iniciará en el Malecón “Carlos A. Madrazo”, en la esquina con Paseo Tabasco, y concluirá en el Parque Tabasco Dora María.

El Gobierno de Tabasco confirma la participación de Fátima Bosch el 14 de diciembre en el evento más esperado del año (@TabascoJavier/X)

Se prevé la participación de al menos 41 carros alegóricos, elaborados en colaboración con diversas secretarías del gobierno local, cámaras empresariales y la comunidad educativa, quienes aportarán temáticas festivas para crear un ambiente de alegría.

El desfile será transmitido tanto por televisión como por plataformas de internet gratuitas e internacionales, lo que permitirá que la celebración trascienda las fronteras estatales.

El regreso de Fátima Bosch a México se produce en un contexto de alta exposición mediática, luego de que la modelo obtuviera la corona de Miss Universo el 21 de noviembre en Tailandia.

Su victoria revitalizó el interés por el certamen y generó una ola de debates en redes sociales, donde se han cuestionado aspectos del proceso y la legitimidad de su triunfo.

La reina de belleza en Nueva York

A pesar de las críticas, Bosch ha mantenido una agenda internacional activa y recientemente se instaló en Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con sus compromisos como Miss Universo.

La ruta de la Caravana Navideña recorrerá el Malecón Carlos A. Madrazo hasta el Parque Tabasco Dora María, con transmisión internacional (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El arribo de la modelo mexicana a la ciudad de Nueva York marcó el inicio de su año de mandato. La mañana del 30 de noviembre, Bosch aterrizó en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, donde fue recibida con mariachis, danzas folclóricas y la presencia de organizadores y seguidores que portaban banderas tricolores.

El protocolo, coordinado por el equipo de Miss Universo junto con la comunidad mexicana en Nueva York, incluyó símbolos y trajes típicos, en un ambiente que combinó la formalidad del evento con expresiones culturales mexicanas. Bosch agradeció las muestras de afecto y destacó el despliegue cultural preparado para su llegada.