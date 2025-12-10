Ex de Marianne Gonzaga afirma que la influencer fumaba durante su embarazo y ahora maltrata a su bebé: “Se le cayó del lavabo”

La disputa legal entre Marianne Gonzaga y José Manuel Becerril por la custodia de su hija intensifica el conflicto familiar y mediático (Archivo)

La disputa legal y mediática en torno a Marianne Gonzaga, la joven influencer que en 2025 fue condenada por agredir con arma blanca a la modelo Valentina Gilabert, ha escalado tras nuevas acusaciones de maltrato infantil y una batalla por la custodia de su hija.

A pesar de que una jueza devolvió recientemente la guarda y custodia de la menor, de nombre Emma, a José Manuel Becerril, expareja de Gonzaga, la influencer no ha entregado a la niña, lo que ha intensificado el conflicto y podría acarrear consecuencias legales más severas para ella, según advirtió el padre de Becerril en declaraciones recogidas por el programa del periodista Nacho Lozano en Imagen TV.

Un ultimátum para Marianne Gonzaga

En el último tramo de este proceso, el padre de José Manuel Becerril, quien también actúa como su abogado, exigió públicamente a Marianne Gonzaga una retractación abierta y mediática de las acusaciones que ha vertido contra su hijo.

Marianne Gonzaga enfrenta nuevas acusaciones de maltrato infantil tras negarse a entregar la custodia de su hija a su expareja (Instagram)

“Si en veinticuatro horas a partir de esta publicación no hay una retractación abierta, clara y en los medios de las falsedades, calumnias que hizo Marianne, habrá consecuencias legales”, afirmó, subrayando que la influencer, ahora mayor de edad, podría enfrentar sanciones más estrictas.

Además, solicitó que Gonzaga sea evaluada clínicamente para determinar si cuenta con las herramientas necesarias para cuidar de una bebé.

Marianne, en una nueva relación sentimental

La controversia se reavivó a principios de diciembre de 2025, cuando Marianne Gonzaga publicó un video en el que aparece con un ramo de rosas rojas y una actitud festiva, acompañado de la frase: “Aunque a veces lo duden siempre llega alguien mejor”.

Esta publicación generó un debate en redes sociales sobre su nueva relación sentimental y el trasfondo de su situación judicial, mientras la identidad de su actual pareja permanece desconocida.

José Manuel Becerril acusa a Marianne Gonzaga de maltrato infantil y de utilizar a su hija como moneda de cambio en la disputa legal (Imagen)

El caso de Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert se convirtió en un referente nacional sobre la violencia entre jóvenes en el entorno digital. A inicios de 2025, un episodio de celos y rivalidad sentimental culminó en un ataque en un condominio al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los informes oficiales, los celos por la relación entre Valentina y la expareja de Marianne, José Said Manuel Becerril, motivaron la agresión. Valentina Gilabert, modelo de 19 años, sufrió entre 13 y 16 puñaladas, con lesiones graves en vías respiratorias, pulmones, manos, tórax y pecho, lo que requirió múltiples cirugías de emergencia.

La agresora, menor de edad al momento de los hechos, fue detenida e internada en un centro de reinserción social. El proceso judicial concluyó con una sentencia de dos años y ocho meses de internamiento preventivo para Marianne Gonzaga.

José Manuel Becerril revela detalles inéditos de su relación con Marianne Gonzaga y la lucha por su hija (IG)

Sin embargo, la aplicación de la legislación para adolescentes y un acuerdo reparatorio permitieron que la influencer accediera a medidas alternativas, como la libertad asistida y el pago de una indemnización. Tras cinco meses de privación de libertad, recuperó la custodia de su hija Emma y reanudó su actividad en redes sociales.

Familia de Marianne “no dio ni un peso” para la bebé mientras la influencer estuvo en la cárcel

Ahora, en entrevista para el programa de Nacho Lozano, José Manuel Becerril relató por primera vez los detalles de su relación con Marianne Gonzaga y la disputa legal por la custodia de su hija.

Según Becerril, tras la detención de Gonzaga, él obtuvo la guarda y custodia de la menor, con el apoyo de sus padres, quienes también contribuyeron económicamente a la manutención de la niña. El padre de Becerril afirmó: “Nosotros apoyamos económicamente semana a semana, mes tras mes a la manutención de esa bebé, su mamá no puso un peso, un peso no pusieron y no se lo pedimos porque no lo necesitamos”.

La joven quedó en libertad tras cinco meses presa. (@marianne_rc)

Becerril explicó que Marianne Gonzaga recuperó a su hija tras ser liberada, al acusarlo de violencia y solicitar medidas de protección, lo que derivó en que la menor le fuera retirada a él por la policía en la madrugada.

No obstante, Becerril sostiene que la verdadera conducta violenta proviene de Gonzaga, a quien acusa de maltratar a la niña. “Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: ‘del estrés se me cayó del lavabo’, de cómo la usaba como moneda de cambio, para ella es un trofeo, un accesorio”, declaró.

El padre de José Manuel Becerril exige una retractación pública de Marianne Gonzaga por las acusaciones contra su hijo y advierte consecuencias legales (IG)

Además, la señaló por fumar durante la lactancia y por consumir alcohol durante sus viajes a Cancún. “Fumaba vape durante la lactancia, durante el embarazo, cuando ella se fue a Cancún salía todos los fines, tomaba alcohol”, mencionó.

Por otro lado, Marianne Gonzaga ha acusado a Becerril de tener vínculos con el narcotráfico, acusaciones que él niega rotundamente: “Yo no soy narcotraficante, no tengo relaciones con narcotraficantes”.

Hasta el momento, la influencer no ha emitido ninguna disculpa pública ni ha respondido a las demandas de retractación o a las acusaciones sobre el trato a su hija.