Eduardo Manzano sí aparecerá en las próximas temporadas de Una Familia de 10: Esto se sabe

Eduardo Manzano participó en Una Familia de 10 junto a Jorge Ortiz de Pinedo. (@familiade_10, Instagram)

El público de Una Familia de 10 podrá seguir disfrutando de Eduardo Manzano en su emblemático papel de Don Arnoldo durante un año más, gracias a que el actor dejó completamente grabadas las temporadas 12 y 13 antes de su fallecimiento. Esta continuidad en pantalla permitirá a los seguidores acompañar el adiós paulatino del entrañable abuelo Arnoldo López Cornejo, consolidando el legado de Manzano en la comedia mexicana.

Ariel Manzano, hijo del comediante, comunicó a través de redes sociales que su padre había concluido la grabación de ambas temporadas, lo que garantiza la presencia de Don Arnoldo en la serie hasta 2026.

En su mensaje, Ariel destacó: “Sí habrá Don Arnoldo en las próximas temporadas 12 y 13, ya que mi papá dejó grabadas completas las dos temporadas y lo podrán disfrutar aproximadamente de un año más”.

El actor y comediante alcanzó a grabar sus últimas dos temporadas para Una Familia de 10. Foto: (Captura de pantalla)

Además, subrayó que estos episodios permitirán a los seguidores “despedirse poco a poco del abuelo Arnoldo López Cornejo”, acompañando sus palabras con la reflexión: “Dentro de cada tristeza hay un regalo”.

La noticia se difundió poco después de la muerte de Eduardo Manzano a los 87 años. Lalo Manzano, otro de sus hijos, anunció el deceso en redes sociales y resaltó el impacto humano y artístico de su padre.

En su mensaje, Lalo expresó: “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.

Acompañó sus palabras con una fotografía reciente junto a su padre y la frase: “Esta imagen dice más que mil palabras. Te amo papito hermoso”.

Familiares y amigos despidieron a El Polivoz, mientras recordaron su gran legado en la comedia mexicana. Crédito: Cuartoscuro

En los meses previos a su fallecimiento, Eduardo Manzano había sido hospitalizado por complicaciones derivadas de una infección biliar que padecía desde 2021. Ante rumores sobre un posible deterioro, su esposa Susana Parra desmintió cualquier información alarmante y aseguró que el actor conservaba el ánimo, el apetito y su característico sentido del humor.

Nacido en 1937, Eduardo Manzano se consolidó como una figura central de la comedia en México. Alcanzó la fama en las décadas de 1960 y 1970 junto a Enrique Cuenca en el dúo Los Polivoces, cuyos personajes como Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el comandante Agallón Mafafas se convirtieron en referentes de la televisión latinoamericana. Tras la disolución de la dupla, Manzano mantuvo una carrera activa en cine y televisión, enfrentó adversidades personales —incluido un asalto en 1998— y regresó en 2007 a la pantalla chica con Una Familia de 10, donde conquistó a nuevas generaciones.

El estreno de los últimos trabajos de Eduardo Manzano en 2026 será un homenaje involuntario, permitiendo que el público lo acompañe y se despida de Don Arnoldo a través de los capítulos que él mismo dejó preparados. Su legado permanece como parte esencial de la historia de la comedia mexicana.