Congreso CDMX pide reforzar atención psicológica para impulsar salud mental en población joven

Congreso capitalino instó a instituciones educativas a fortalecer atención a la salud mental. Foto: (iStock)

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) local a fortalecer los mecanismos de atención psicológica en instituciones educativas de todos los niveles.

El objetivo es desarrollar estrategias de prevención frente al fenómeno conocido como incel —abreviatura de involuntary celibate o “célibe involuntario”—, así como de actos de agresión y conductas suicidas vinculadas a esta problemática.

La diputada Ana Luisa Buendía García, de la bancada de Morena, advirtió que la vida digital contemporánea expone a la juventud a riesgos cada vez más complejos. Señaló que existe “una crisis invisible” que afecta principalmente a los jóvenes varones, quienes con frecuencia lidian en silencio con depresión, ansiedad y sentimientos de aislamiento.

Cuando estos padecimientos no se atienden oportunamente, explicó, se convierten en un terreno fértil para que grupos extremistas capten a adolescentes y adultos jóvenes ofreciéndoles una falsa sensación de pertenencia a cambio de promover odio y violencia.

Estos grupos suelen recurrir a discursos misóginos y de odio que perpetúan agresiones e ideas suicidas en la población juvenil., Foto: (Archivo)

Buendía García recordó el ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el 22 de septiembre de 2024, donde un estudiante fue presuntamente asesinado y un trabajador resultó herido.

El agresor, también alumno de la institución, compartía mensajes asociados con comunidades misóginas y de odio, lo que, de acuerdo con la legisladora, representa “una evidencia irrefutable” de la creciente radicalización digital que trasciende el acoso escolar tradicional y se manifiesta como violencia extrema.

La diputada también resaltó que, en la capital del país, más del 50 por ciento de las personas jóvenes padece ansiedad. Además, los problemas de salud mental y el suicidio se han consolidado como la segunda causa de muerte entre estudiantes universitarios, especialmente en instituciones como la UNAM y el IPN. Este panorama, afirmó, exige políticas públicas urgentes y transversales.

En este contexto, la subcultura incel ha tomado particular relevancia. Originalmente creada en 1997 como un espacio virtual de apoyo para personas solitarias, ha derivado en comunidades predominantemente masculinas en las que sus integrantes, sintiéndose rechazados afectiva o sexualmente, expresan frustración a través de discursos misóginos, violentos y, en algunos casos, abiertamente peligrosos.

Aunque no todos los jóvenes que atraviesan periodos de aislamiento se involucran en estas comunidades, el vacío emocional y la falta de acompañamiento psicológico pueden incrementar la vulnerabilidad.

La urgencia de atender la salud mental juvenil

El Congreso capitalino llamó a escuelas a fortalecer sus servicios de atención psicológica. Foto: (iStock)

Especialistas en salud mental coinciden en que el incremento de la ansiedad, la depresión y la ideación suicida en la juventud es un fenómeno multifactorial que combina presiones académicas, incertidumbre económica, exposición excesiva a redes sociales y falta de espacios seguros para expresar emociones. La rápida difusión de contenido radicalizado, sumado a algoritmos que premian la polarización, agrava la situación.

Fortalecer los servicios de apoyo psicológico dentro de escuelas y universidades —con personal capacitado, protocolos claros y seguimiento constante— es considerado uno de los pasos más efectivos para la prevención.

La creación de entornos donde los estudiantes puedan pedir ayuda sin estigmas, acompañados de educación emocional y programas de intervención temprana, puede reducir significativamente la posibilidad de que la frustración derive en violencia o autolesiones.

Con este exhorto, el Congreso capitalino busca que la política educativa se adapte a los retos de la era digital y coloque la salud mental de los jóvenes en el centro de la prevención de riesgos sociales.