Casi 100 años de cárcel para los asesinos de un recién nacido y un hombre en Hermosillo, Sonora

Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N” fueron sentenciados a casi 100 años de prisión por asesinar a un bebé de 23 días de nacido y un hombre del cual no señalaron su edad. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

Una sentencia de casi 100 años de cárcel fue dictada contra Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N” por su responsabilidad en el homicidio de un bebé de 23 días de nacido y Gustavo Elit “N” en la ciudad de Hermosillo, presuntamente realizado en 2023.

Además de la condena, autoridades judiciales también les asignó una multa de más de 90 mil pesos y el pago de más de 100 mil pesos para la reparación del daño moral a los familiares de las víctimas.

La sentencia fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), mediante sus canales oficiales.

A pesar de los informes de la FGJES, una nota periodística realizada en 2021, por el medio Info Cajeme detalla el mismo caso y señala fechas diferentes a las publicadas por las autoridades de Sonora este 9 de diciembre.

Sentencia tras juicio oral en Sonora

La FGJES publicó este 9 de diciembre de 2025, la sentencia contra Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N”, detallando que se emitió tras un juicio oral que se prolongó desde el 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2025.

Según reportes, durante el proceso, el Tribunal examinó pruebas presentadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), declaraciones de testigos y peritajes que llevaron a la conclusión sobre la participación activa de ambos acusados en los hechos.

Tras el juicio, se designó que Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N” deberán pagar una condena de 98 años, 1 mes y 15 días de prisión.

Además, las autoridades señalaron que los sentenciados tendrán que saldar una multa económica y la reparación del daño para los familiares del bebé y el hombre asesinados.

“En la misma resolución, el Tribunal impuso una multa total de 93 mil 48.48 pesos y ordenó el pago de 101 mil 475.84 pesos por concepto de reparación del daño moral en favor de las personas ofendidas, familiares de ambas víctimas”, detalló la FGJES en su informe.

Los hechos: ataque armado en Hermosillo

Según lo informado por la FGJES, los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2023 poco antes de las 22:00 horas, cuando los sentenciados y otros individuos llegaron armados a una carreta de alimentos en la colonia El Ranchito de Hermosillo.

De acuerdo con lo señalado, los sentenciados, quienes portaban armas de fuego, amenazaron a los presentes y atacaron a Gustavo Elit “N”, quien intentó huir tras los disparos pero fue perseguido y asesinado por Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N”.

Sobre el asesinato del bebé, las autoridades informaron que sucedió de la siguiente forma: “En su retirada, los agresores realizaron nuevos disparos hacia el exterior, impactando el vehículo donde una familia resguardaba a su bebé de 23 días, quien resultó lesionado y falleció horas después mientras recibía atención médica”.

Información de medios locales sobre el caso

Según una nota publicada el domingo 14 de diciembre de 2021 por el medio Info Cajeme "Martín Ernesto “N”, alias “El Wity”, y Javier Emilio “N”, apodado como “El Topo”, recibieron las penas dentro de la causa penal 861/2020: 70 años por el delito de homicidio infantil y 25 más por homicidio calificado para un global de casi 100 años de prisión".

Los hechos, según el medio local, ocurrieron el 23 de febrero de 2020 en una carreta de suchi ubicada en la colonia El Ranchito, de Hermosillo, Sonora; mientras que la FGJES señala que habría sucedido el 23 de febrero de 2023.

el medio Info Cajeme había reportado el caso desde 2021, lo que podría contradecir las fechas relatadas por la FGJES en su informe. Crédito: Info Cajeme, captura

La nota detalla que se trataría de padre e hijo los asesinados.

Además, el medio local detalló que Gustavo Elit “N”, el hombre asesinado, habría tenido 23 años de edad cuando ocurrió el ataque que lo privo de la vida a él y a su hijo de 23 días de nacido.