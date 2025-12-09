México

¿Te podrían sancionar por consumir vapeadores en México? Monreal explica qué propone la reforma a la Ley General de Salud

Ricardo Monreal aclaró quiénes serán sancionados con hasta ocho años de prisión, en caso de que la reforma sea aprobada

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aclaró qué señala la propuesta de reforma a la Ley General de Salud, que se discutirá hoy en la Cámara Baja.

El diputado morenista fue cuestionado en conferencia de prensa sobre si en caso de que se apruebe la reforma, los consumidores de vapeadores también podrían ser sancionados, como se ha difundido recientemente.

Ante esto, Monreal Ávila respondió que de acuerdo con la iniciativa, solo se sancionará con hasta ocho años de prisión y / o 225 mil pesos de multa a las personas que vendan, produzcan o comercialicen en cualquier modalidad los vapeadores y productos relacionados a su consumo.

Precisó que en el caso de las personas que lo consuman, se les podrá hacer un apercibimiento, pero no serán detenidas.

“No, es una falsedad, no, simplemente al que sí comercialice, al que venda, a quien comercialice, venda produzca, sí hay sanciones, al joven que fuma, hay apercibimientos, no cárcel”, aseguró.

Agregó que a esto se deberá sumar una campaña intensa de concientización del daño que causa fumar cigarros electrónicos, señalando que es un mercado que ha crecido bastante, principalmente en niños y adolescentes.

“Se ha dicho una mentira de que al que fume se le va a meter a la cárcel; no es cierto. Es más bien conciencia, conocimiento e información a los consumidores. Pero sí hay sanción para los que comercializan, vendan o produzcan, a las empresas que a eso se dediquen”, recalcó.

No obstante, diputados de los partidos de oposición: PAN y PRI, han acusado que si bien la reforma no indica sanciones para consumidores, el marco legal podría permitir que sean detenidos o amenazados con ser arrestados por tener el dispositivo.

Colectivos antitabaco piden incluir cigarros electrónicos y bolsas de nicotina en Ley General de Salud

Colectivos antitabaco como Salud Justa Mx, han solicitado al Congreso de México que la Ley General de Salud regule de forma específica los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina.

Estas organizaciones advierten que dichos productos, promovidos como alternativas menos dañinas, presentan riesgos para la salud y pueden causar adicción, especialmente entre jóvenes.

Los colectivos piden prohibir su comercialización, publicidad y uso en espacios públicos, además de cerrar los vacíos legales que han permitido su proliferación en el país.

Asimismo, recalcan la importancia de que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia de control del tabaco, incluyendo estos productos en la regulación integral.

Señalan que la industria tabacalera aprovecha estos vacíos para captar nuevos consumidores, lo que podría poner en riesgo los avances logrados en la disminución del tabaquismo.

Finalmente, exhortan a legislar con enfoque preventivo y de salud pública para evitar que estas nuevas modalidades de consumo generen una nueva ola de adicción a la nicotina en diversos sectores de la población.

