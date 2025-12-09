Se cumplen 13 años de la muerte de Jenni Rivera, la Diva de la Banda: así se enteró todo México

Se cumplen 13 años de la muerte de la Diva de la Banda. Crédito: EFE

El accidente aéreo que costó la vida a Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012 marcó un antes y un después en la música regional mexicana, no solo por la magnitud de la tragedia, sino por el impacto emocional que generó en millones de seguidores.

Aunque al principio se informó a la sociedad mexicana sobre la desaparición del avión, después se confirmó el fallecimiento, tras horas de incertidumbre y una compleja labor forense. Hoy se cumplen 13 años desde que Joaquín López-Dóriga dio la noticia de la muerte de Jenni Rivera:

Esta fue la última foto de Jenni Rivera (Archivo)

“Se estrelló el avión donde viajaba la cantante Jenni Rivera y seis personas más. los restos del avión fueron localizados cerca del rancho El Tejocote, en el ejido de La Colorada, en el Municipio de Iturbide, en Nuevo León. Con Jenni Rivera viajaba su representante Arturo Rivera, su maquillista Jacob Llenares, su abogado Mario Macías y una persona que aparentemente era su peinador”.

Durante las horas previas a la confirmación se viralizó en redes sociales la que fue la última foto de la artista, misma que había subido uno de sus acompañantes.

Lupillo Rivera cuenta cómo fue enterarse de la muerte de Jenni Rivera

Foto: Lupillo Rivera (Captura de pantalla)

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Lupillo Rivera compartió detalles inéditos sobre cómo vivió aquellos momentos, revelando el impacto emocional y las difíciles decisiones que debió tomar para proteger a su familia de la noticia.

Lupillo relató que la confirmación oficial del fallecimiento de Jenni llegó a la familia Rivera en la mañana siguiente al accidente. Según sus palabras, a las seis de la mañana recibió la llamada definitiva: “Confirmaron la muerte de tu hermana”. Además, explicó que el Gobierno de México le pidió viajar a Monterrey para identificar los restos y verificar si correspondían a su hermana, una experiencia que describió como profundamente dolorosa.

Lupillo se enteró de la desaparición del avión de Jenni Rivera y tuvo que “desconectar” a la familia

Lupillo Rivera recordó cómo fue la muerte de Jenni Rivera (Archivo)

El relato de cómo se enteró de la desaparición del avión de Jenni comenzó con una llamada del locutor regiomontano Gabriel Roa.

Lupillo explicó en la entrevista: “Yo estaba en North Carolina en gira. Ella estaba en Monterrey. Nunca he dicho su nombre, pero lo voy a decir: recibo una llamada de Gabriel Roa y me dice: ‘Compa Lupe, tenemos un problema grave’. Y le dije: ‘¿Qué rollo, qué hay?’. Me dice: ‘No encontramos el avión de tu hermana [...] Me llamó el Gobierno Mexicano, me dijo que hablara con alguien que conociera bien a Jenni’”, relató el cantante.

Por recomendación de Gabriel Roa, quien le advirtió “No le digas a tu familia”, Lupillo optó por no informar de inmediato a sus padres, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, ni a los hijos de Jenni. Junto a sus hermanos Pedro y Juan Rivera, intentaron mantener la noticia en secreto mientras esperaban la confirmación oficial.

ITURBIDE, NUEVO LEÓN, 09DICIEMBRE2012.- El jet privado donde viajaba la cantante Jenny Rivera se estrelló en la sierra en el ejido Tejocote en el municipio de Iturbide Nuevo León, en el lugar se encontraron partes del fuselaje, así como restos humanos de los siete pasajeros, protección civil municipal declaró que no hay sobrevivientes. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

Lupillo detalló que pidió a Pedro que fuera a la casa de su madre para desconectar la televisión y el internet, y a Juan que reuniera a toda la familia en la casa de su hermano. También solicitó a sus hijas que retiraran los celulares a Chiquis Rivera para evitar que la información llegara por otros medios.

A pesar de estos esfuerzos, la madre de Lupillo se enteró accidentalmente cuando contestó una llamada en la que le informaron sobre la desaparición del avión. El cantante recordó: “Mi mamá, en un descuido de mi carnal Pedro, entró una llamada a la casa y ella contestó: ‘Doña Rosa, no encuentran el avión de Jenni’, y se desmayó”. Tras recuperarse, Rosa Saavedra llamó a Lupillo para pedirle explicaciones, pero él, entre lágrimas, solo pudo responder: “No puedo decirle”.