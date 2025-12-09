¿Por qué da cáncer colorrectal en mujeres?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal en mujeres se ha consolidado como una de las principales causas de muerte por cáncer, con una incidencia que afecta a una de cada 25 a lo largo de su vida.

Aunque la enfermedad no discrimina por género, las mujeres enfrentan desafíos particulares en su detección, ya que los síntomas iniciales suelen confundirse con otros problemas de salud femenina, lo que puede retrasar el diagnóstico y el inicio del tratamiento.

El cáncer colorrectal se origina en el colon o el recto, representa el tercer tipo de cáncer más mortal entre las mujeres.

Según estimaciones recientes, aproximadamente una de cada 25 mujeres desarrollará cáncer colorrectal en algún momento de su vida. Además, la incidencia está aumentando en personas menores de 50 años.

Factores de riesgo para el cáncer colorectal

Diversos factores de riesgo pueden incrementar la probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer colorrectal.

La edad es uno de los principales determinantes: el riesgo se eleva a partir de los 45-50 años

Los antecedentes familiares de cáncer colorrectal o de pólipos, así como la presencia de síndromes genéticos hereditarios como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar , también elevan el riesgo de manera considerable.

El consumo habitual de carnes rojas o procesadas , una dieta baja en frutas, verduras y cereales integrales

el sedentarismo

el tabaquismo

el consumo excesivo de alcohol

La obesidad y la diabetes tipo 2

En el caso de las mujeres, existen particularidades adicionales. Tras la menopausia, es más frecuente que los tumores se localicen en el lado derecho del colon, lo que puede influir en la presentación clínica y el pronóstico.

Además, quienes han padecido enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, presentan un riesgo superior y pueden requerir pruebas de detección a edades más tempranas y con mayor frecuencia.

Cómo identificar el cáncer colorectal en mujeres

Uno de los principales retos en la lucha contra el cáncer colorrectal en mujeres radica en la identificación de los síntomas. Los signos iniciales suelen ser sutiles y pueden confundirse con molestias digestivas, alteraciones menstruales o efectos secundarios de anticonceptivos.

Entre los síntomas cáncer de colon más comunes se encuentran

cambios persistentes en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento o heces más delgadas)

sangrado rectal

dolor o distensión abdominal

fatiga y debilidad

pérdida de peso inexplicada.

En ocasiones, la anemia detectada en análisis de sangre puede ser la primera señal de alarma.

Esta ambigüedad sintomática contribuye a que muchas mujeres atribuyan sus molestias a causas benignas, como el estrés o cambios hormonales, lo que retrasa la consulta médica.

Cerca del 70% de los casos no presentan síntomas en las etapas iniciales, lo que subraya la importancia de la detección preventiva.

Cómo detectar el cáncel colorectal en mujeres

La detección temprana del cáncer colorrectal mejora de forma significativa las posibilidades de tratamiento exitoso y supervivencia.

Las principales sociedades médicas recomiendan que las personas con riesgo promedio comiencen a realizarse pruebas de cribado a partir de los 45 años. Sin embargo, quienes tienen antecedentes familiares, enfermedades inflamatorias intestinales o síndromes hereditarios deben consultar con su médico sobre la conveniencia de iniciar el cribado antes de esa edad.

Las pruebas más utilizadas incluyen la colonoscopia, que permite identificar y extirpar pólipos antes de que se vuelvan cancerosos, así como pruebas menos invasivas como la colonoscopia virtual, la prueba inmunoquímica fecal (FIT) y los análisis de ADN en heces.

En caso de resultados anómalos, se recomienda realizar una colonoscopia diagnóstica. La detección sistemática permite identificar la enfermedad en fases tempranas, cuando las opciones terapéuticas son más amplias y el pronóstico es más favorable.