Los principales errores que cometes al tomar proteína y que impiden que ganes masa muscular

Una mala ingesta de estos productos puede ser la razón de que no obtengas los beneficios esperados

Los suplementos de proteína han
Los suplementos de proteína han ganado popularidad en los últimos tiempos.

Los suplementos de proteína suelen ser una de las herramientas más usadas por personas que realizan ejercicio de manera regular, para incrementar su masa muscular y tener mejores resultados.

Y es que los suplementos facilitan alcanzar los requerimientos diarios de proteína, especialmente en personas con altos niveles de actividad física o que tienen dificultades para cubrirlos solo con alimentos.

Sin embargo, existen personas que no logran ver los resultados esperados a pesar de consumir suplementos de proteína con regularidad y lo anterior se debe a que muchos cometen errores al momento de su ingesta.

Es por eos que para realmente lograr obtener sus beneficios, y evitar que tires tu dinero a la basura, aquí te decimos cuáles son los principales errores que debes evitar si los usas con regularidad.

Estos errores pueden comprometer el
Estos errores pueden comprometer el objetivo de ganar masa muscular pese al uso de suplementos.

Cuáles son los principales errores que se cometen al tomar suplementos de proteína

Como mencionamos antes, el uso de suplementos de proteína suelen ser muy populares para aumentar masa muscular, pero también son muchos los errores que suelen cometerse al consumirlos y que impiden obtener sus beneficios.

Entre los principales errores que suelen cometerse se encuentran los siguientes:

  1. No ajustar la dieta total: Consumir suplementos sin revisar la ingesta calórica total puede llevar a un exceso o déficit de energía, lo que afecta el crecimiento muscular.
  2. Subestimar la importancia del entrenamiento: Creer que solo la proteína impulsa el aumento de masa muscular y descuidar el entrenamiento de fuerza limita los resultados.
  3. Consumir dosis inadecuadas: Tomar muy poca o demasiada proteína puede ser improductivo. El exceso no brinda beneficios adicionales y puede generar molestias digestivas.
  4. Ignorar la calidad de la proteína: Escoger suplementos de baja calidad, con bajo valor biológico o con muchos aditivos, disminuye la eficacia.
  5. Saltarse comidas: Reemplazar alimentos integrales por suplementos reduce la variedad de nutrientes necesarios para la recuperación y el desarrollo muscular.
  6. No considerar el momento de consumo: No aprovechar ventanas anabólicas, como después del entrenamiento, o concentrar la proteína solo en una comida en vez de distribuirla durante el día.
  7. Falta de constancia: Tomar suplementos de manera esporádica o dejar de lado la regularidad dificulta alcanzar los objetivos de masa muscular.
  8. No hidratarse adecuadamente: El aumento de proteína necesita más agua para el metabolismo y la excreción de productos nitrogenados.
  9. Descuidar micronutrientes esenciales: La falta de vitaminas y minerales limita la síntesis proteica y el desempeño muscular.
  10. No consultar a un profesional: Empezar a tomar suplementos sin orientación de un nutricionista o médico puede llevar a desequilibrios y problemas de salud.
Este es uno de los
Este es uno de los factores que más suele descuidarse, ya que una buena hidratación es vital para la correcta absorción de los nutrientes.

Cuánto suplemento de proteína debo consumir al día para ganar masa muscular

La cantidad de suplemento de proteína que se debe consumir al día para ganar masa muscular depende de varios factores, como el peso corporal, el nivel de actividad física y la cantidad de proteína que se obtiene a través de los alimentos.

En general, la recomendación para personas que realizan entrenamiento de fuerza y buscan aumentar masa muscular es de 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Este total debe sumar tanto la proteína proveniente de alimentos como la de suplementos.

Por ejemplo, una persona de 70 kilos debería consumir entre 112 y 154 gramos de proteína diarios. Si con la alimentación habitual se cubre una parte, el suplemento ayudará a alcanzar el objetivo solo cuando sea necesario.

No es obligatorio tomar suplemento si se puede cubrir la necesidad de proteína con la dieta. El suplemento solo debe complementar cuando la ingesta de alimentos no es suficiente.

Consultar con un nutricionista permite
Consultar con un nutricionista permite definir la cantidad adecuada de suplemento para cada caso.

En este sentido, la cantidad específica de polvo de proteína dependerá del déficit que exista tras sumar la proteína de los alimentos consumidos durante el día.

