Bu Cuarón desafía a sus haters tras polémica en show de Dua Lipa “Escuché que les interesaba como canto”

La cantante ha sido blanco de críticas y señalamientos de nepotismo. (bucuaron, Instagram)

Bu Cuarón, hija de cineasta Alfonso Cuarón, es la protagonista de la que quizá sea la última gran cancelación digital de 2025. La artista emergente está bajo el escrutinio público luego de una desangelada presentación en el Estadio GNP previo a la última presentación de Dua Lipa en la capital mexicana.

Su elección como abridora de la estrella pop generó sorpresa tras su anuncio y una ola de críticas en las horas posteriores a su presentación. En X —antes Twitter— y TikTok fueron difundidos videos con fragmentos de su presentación donde el público reacciona desconcertado ante la propuesta musical de Bu y su hermano Olmo, quien la acompañó en el escenario.

Bu y Olmo Cuarón fueron blanco de críticas en redes sociales por su pobre desempeño en el escenario GNP, como abridores de la británica Dua Lipa. Crédito: @edgarponce_, TikTok

Bu Cuarón hace frente a la funa

Días después de ser respaldada públicamente por su padre, quien dedicó un breve pero cariñoso mensaje a ella y a Olmo, Bu hizo frente a los señalamientos de ser una nepo baby —anglicismo que describe a una persona que se beneficia de las conexiones y la fama de sus padres famosos.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante subió un video tocando el piano y cantando una versión propia del “Porque te vas”, una canción interpretada por la cantante hispano-británica Jeanette.

Alfonso Cuarón aprovechó una publicación de Bu en Instagram para respaldar públicamente a sus dos hijos. (@bucuaron, Instagram)

Bu acompañó la publicación con un dardo dirigido a sus detractores: “Escuché que les interesaba como canto”. Su postura ante el debate que generó su primera gran presentación en Ciudad de México escaló la conversación digital.

Aunque figuras como la actriz española Dafne Keen celebraron su talento, usuarios avivaron sus ataques: “Excelente canción!!! Espero y sea la ultima”; “Billie Elish ya existe, gracias!!”, escribieron usuarios.

El respaldo de Alfonso Cuarón

La conversación pública derivó en un repunte de reproducciones de las canciones de Bu Cuarón en Spotify, así como interés por antiguas entrevistas. En 2024, durante un diálogo con el locutor Jessy Cervantes, la cantante habló de la influencia de su padre, un genio del cine, en su música: “Mi papá es muy crítico, la verdad. Si no le gusta algo, la verdad me lo diría, pero escucha mi música y dice: ‘No mam… está poca madre’. Él es muy honesto y muy crítica”, indico.

Bu Cuarón lanzó un dardo contra sus detractores. (@bucuraon, Instagram)

¿Quién es la madre de Bu Cuarón?

Annalisa Bugliani es una actriz y modelo italiana con experiencia en cine y televisión tanto a nivel nacional como internacional. En 2001 conoció a Alfonso Cuarón durante el Festival de Cine de Venecia, lo que marcó el inicio de una relación que atrajo la atención pública. Ese mismo año, ambos se casaron y luego tuvieron dos hijos: Bu en 2003 y Olmo Teodoro en 2005.

La pareja se separó en 2008, en un contexto marcado por rumores sobre diferencias culturales y de estilo de vida. Desde la ruptura, Bugliani y Cuarón han mantenido una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos. Aunque Bugliani ha optado por mantener un perfil discreto, su presencia en eventos familiares señala un vínculo cercano con Bu y Olmo.

El pasado lunes, la joven artista celebró su graduación en Ingeniería Musical en University College London. (@bucuaron, Instagram)