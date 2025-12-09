Beca de Aprovechamiento Académico en Edomex: ¿Quiénes pueden registrarse del 8 al 14 de diciembre?

Los beneficiarios obtendrán un apoyo financiero de 2 mil pesos mensuales durante el ciclo escolar 2025-2026. (seduc.edomex.gob.mx)

El Gobierno del Estado de México habilita del 8 al 14 de diciembre el registro para la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, diseñada para alumnos de excelencia de educación superior en instituciones públicas. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación convoca a estudiantes que demuestran alto desempeño académico a participar por una oportunidad de apoyo financiero de 2 mil pesos mensuales durante el ciclo escolar 2025-2026.

La beca está dirigida a quienes estén inscritos en universidades públicas, tecnológicos escolarizados, Escuelas Normales del Subsistema Educativo Estatal, así como en Centros Regionales de Formación Docente, Escuelas Normales Superiores y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional dentro del Estado de México. Para aspirar al beneficio, las y los interesados deberán acreditar un promedio mínimo de 8.5 en escala de 0 a 10, obtenido en el periodo escolar más reciente, y contar con la condición de estudiante regular en su institución.

El objetivo del programa es apoyar la permanencia y conclusión de estudios de alumnas y alumnos de excelencia, y favorecer que su desempeño se traduzca en mejores oportunidades profesionales. En palabras de la Secretaría de Educación, el apoyo buscará fortalecer el desarrollo académico y reducir el abandono escolar por causas económicas, mediante un incentivo que puede recibirse hasta en 10 ocasiones dentro del periodo escolar, sujeto a la disponibilidad presupuestal.

El sistema de registro asigna un número de folio indispensable para todo el proceso posterior. Cada persona aspirante cuenta con dos días naturales después de registrarse para subir la documentación digital requerida. Una vez cerrado el periodo de inscripción y revisada la información, los resultados se publicarán el 28, 29 y 30 de enero de 2026 en la página web oficial. No se notificará por correo electrónico, por lo que los solicitantes deben consultar la plataforma y conservar el folio asignado.

El dictamen de asignación podrá descargarse del 24 al 27 de febrero directamente desde la web y servirá como comprobante durante toda la vigencia de la beca. Quienes resulten seleccionados recibirán la información sobre los pagos a través del correo y número registrados, así como en la página oficial.

Requisitos para obtener la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico Edomex

Ser estudiante regular con promedio mínimo de 8.5 en instituciones elegibles del Estado de México.

Residir en el Estado de México y acreditar dicha residencia.

Realizar el registro en https://seduc.edomex.gob.mx/becas con correo y teléfono personal.

Manifestar no recibir otros apoyos similares de cualquier nivel o institución, mediante carta bajo protesta de decir verdad.

En caso de haber recibido la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, presentar el formato de renuncia primero de manera electrónica y, tras resultar beneficiario, de manera presencial ante la sede correspondiente.

Tener a la mano la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la institución educativa.

Integrar expediente digital con formato de registro, acta de nacimiento, constancia de estudios con promedio y condición regular, comprobante de domicilio, y demás documentos especificados.

Cómo registrarse la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico Edomex

1. Acceder a https://seduc.edomex.gob.mx/becas y seleccionar el programa para educación superior.

2. Llenar el formato de registro y capturar la Clave del Centro de Trabajo.

3. Guardar y descargar el comprobante de registro con el folio correspondiente.

4. Subir el expediente digital completo en el lapso indicado tras el registro.

5. Consultar los resultados en la misma página utilizando el número de folio.