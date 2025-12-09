México

Ángela Aguilar reveló cómo enfrenta las críticas en redes sociales: “Es muy importante la salud mental”

La cantqante definió su vínculo con las redes sociales como una relación de “amor y odio”

Aguilar enfrenta una ola de
Aguilar enfrenta una ola de críticas en México que escalaron a peticiones para impedir que se presente próximamente en Guadalajara. (@angela_aguiolar, Instagram)

Recientemente se viralizó una entrevista que Ángela Aguilar tuvo con LA Times donde abordó el tema de su visión sobre el equilibrio emocional y el impacto que las redes sociales han tenido en su vida y profesión. La hija de Pepe Aguilar subrayó: “Creo que para mí es muy importante la salud mental”, situando este aspecto en el centro de su mensaje para sus seguidores.

El diálogo con la prensa se produjo en el marco de la segunda etapa de su gira, en la que la cantante aseguró que no solo encabeza las presentaciones, sino que asume un papel activo como productora en la creación de su nuevo disco. “Ahora soy recientemente productora, con este nuevo disco siento que me dio oportunidades para meterme en lugares donde nunca lo había hecho”, afirmó, al detallar su incursión en las decisiones artísticas y la selección de compositoras, muchas de ellas mujeres, que participaron en esta producción.

Ángela aseguró que podría ser
Ángela aseguró que podría ser un ejemplo para la audiencia. (Captura de pantalla @nelssiecarrillo2)

Durante la charla, la intérprete hizo énfasis en la diversidad de edades en su audiencia y coment´p que siente la responsabilidad de servir como ejemplo para nuevas generaciones. “Trato de ser consciente de saber cómo hablo, cómo visto, cómo todo, porque sé que hay muchos ojos encima de mí y me gustaría poder ser de alguna forma un buen ejemplo”.

No obstante, Ángela reconoció las dificultades derivadas de la exposición constante. Habló abiertamente sobre la presión y las críticas que circulan en el entorno digital, describiendo su relación con las redes sociales como “de amor y odio”. E hizo especial referencia a lo siguiente: “Estoy aprendiendo a seguir sintiéndome segura de quién soy sin necesitar validarme a través de lo que la gente dice de mí o lo que sale de mí”, puntualizó en relación al manejo de la autoimagen, resaltando el valor del trabajo psicológico y del acompañamiento profesional que lleva.

En cuanto a sus estrategias para sobreponerse a comentarios negativos, la cantante consideró fundamental minimizar el efecto de estas voces externas: “Es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo... no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”. Recordó que muchas personas enfrentan problemas mayores y que su propio bienestar radica en la fortaleza familiar y las oportunidades conseguidas con esfuerzo.

La cantante comentó que ha
La cantante comentó que ha llevado acompañamiento psicológico tras el impacto de redes sociales y críticas en su vida. (Captura de pantalla @karla.monsivais)

Si obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante, creo que es una cosa que no puedes puedes poner en duda. Siempre debes seguir adelante (...) Yo sé que cualquier mujer que esté esuchando esto son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente, lo que puede creer... ellas valen muchísimo. Todas estamos aquí para apoyarnos o mínimo ese es el movimiento que queremos hacer”, expresó.

