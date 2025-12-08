Magistrada del Poder Judicial de Veracruz pidió licencia por un año

El Congreso de Veracruz aprueba la separación temporal de la magistrada Lisbeth Jiménez Aguirre por un año a partir del 8 de diciembre. (Crédito: Facebook H. Congreso del Estado de Veracruz |Facebook Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre)

En decisión tomada por mayoría, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la separación temporal de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. A partir de este 8 de diciembre, la jurista veracruzana dejará su encargo durante un año, según lo dio a conocer la publicación oficial en redes sociales del Congreso local.

La medida, que fue avalada por las diputadas y los diputados estatales, se aplicará exclusivamente sobre el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial. El procedimiento legislativo otorga la licencia solicitada por Jiménez Aguirre que, de acuerdo con la propia jurista, se le ha ofrecido otro cargo en la función pública distinta al que ya tenía.

De acuerdo con la comunicación oficial del Congreso, la separación entra en vigor exactamente este 8 de diciembre y tendrá una vigencia de un año completo. Antes de que se aprobara la licencia de Lizbeth Jiménez, el Congreso dio lectura y permitió la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía del Estado de Veracruz (FGE), quien presentó su renuncia ese mismo día.

Renuncia de Verónica Hernández Giadáns

La salida de Verónica Hernández Giadáns ocurre tras la entrada en vigor de reformas que modifican la designación de la FGE. (Foto: Twitter/@FGE_Veracruz)

La Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, presentó su renuncia este lunes 8 de diciembre, formalizando su salida ante el Congreso del estado tras más de seis años al frente de la FGE. La decisión se produce luego de la entrada en vigor, el 5 de diciembre de 2025, de nuevas reformas que modifican las bases para la designación y la temporalidad de la persona titular de la institución.

El Congreso leyó el oficio presentado por Hernández Giadáns, quien agradeció la confianza depositada en su gestión desde el 3 de septiembre de 2019, cuando fue designada encargada de despacho, y subrayó el honor de haber sido la primera mujer en ocupar la titularidad de la FGE desde el 28 de mayo de 2020.

Durante su mandato, Hernández Giadáns destacó la transformación institucional de la procuración de justicia en Veracruz y la ruptura de un ciclo de desorganización, bajos salarios y falta de recursos. En su escrito, señaló: “Como mujer, privilegié el sentido más humano, más sensible, al lado de un equipo de profesionales responsables, dedicados y valientes que hoy integran personal administrativo y operativo de la Fiscalía General,..."

Medios locales han informado que Lizbeth Jiménez podría ocupar la titularidad de la FGE.

Perfil profesional y experiencia en la justicia veracruzana de Lizbeth Jiménez

Lisbeth Jiménez Aguirre cuenta con formación en derecho penal y experiencia en cargos judiciales de alto nivel en Veracruz. (Crédito: lisbethaureliajimenez.com)

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre es originaria de la ciudad de Veracruz y ha construido una trayectoria en derecho penal, tanto en el ejercicio profesional como en la gestión judicial. Ocupaba el rango de magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y presidía el Consejo de la Judicatura desde 2022, en virtud de la decisión del pleno.

Su formación académica abarca:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, concluida en 1999.

Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Villa Rica.

Posgrado en Derechos Fundamentales y Minorías por la Universidad de Gerona, España.

Programas de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología, Medicina Forense y otras áreas jurídicas.

En el desarrollo de su carrera ha ejercido cargos de relevancia, comenzando como auxiliar administrativo en el Tribunal Superior de Justicia. Luego fue secretaria particular de magistrado y secretaria de estudio y cuenta en la Primera Sala en Materia Penal, donde colaboró directamente en proyectos de resolución.

Actividades judiciales y funciones institucionales de Lizbeth Jiménez

La magistrada Lisbeth Jiménez Aguirre deja su cargo en el Tribunal Superior de Justicia tras recibir una oferta para otro puesto público. (Crédito: Facebook Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre)

La carrera de Lisbeth Jiménez ha continuado en distintos roles de juzgadora. En 2018 fue designada jueza de control y enjuiciamiento en el Séptimo Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica. Posteriormente, ocupó posiciones como jueza de enjuiciamiento en Papantla y Tuxpan.

Desde el 2020, por decisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, asumió el cargo de magistrada de la Primera Sala Penal y fue elegida presidenta de sala. Al año siguiente, sus pares le confiaron la representación del Poder Judicial estatal como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Entre sus actividades académicas destacan la participación en coloquios nacionales y ponencias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordando temas de derecho penal y procesal, así como el principio de igualdad en los procedimientos penales.