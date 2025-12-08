Renunció a su cargo la Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández Guiadáns

Verónica Hernández es la titular de la FGJE de Veracruz. (Foto: Twitter/@FGE_Veracruz)

Este lunes 8 de diciembre renunció a su cargo la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Guiadáns.

La funcionaria formalizó su renuncia al presentar ante el Congreso de Veracruz el escrito que oficializa su separación, cerrando así un ciclo iniciado el tres de septiembre de 2019.

Hernández Giadáns llegó en calidad de interina para reemplazar a Jorge Winckler, quien actualmente se encuentra preso y en espera de una posible sentencia por el delito de tortura.

Su gestión comenzó bajo el mandato del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez y se prolongó durante el primer año de gobierno de Rocío Nahle García. Durante este tiempo, la fiscal enfrentó contextos políticos y judiciales marcados por el relevo de su antecesor y la exigencia de resultados en materia de procuración de justicia.

La salida de Giadáns de la FGE marca un nuevo giro institucional en la entidad, tras un periodo de más de seis años al frente de la dependencia.

Aprobación del congreso de Veracruz

La tarde este 8 de diciembre, la cuenta oficial del congreso de Veracruz emitió un mensaje en redes sociales donde confirman la renuncia de la Guiadáns y la aprueban.

“El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns”, se lee en la publicación realizada a las 12:59pm, hora centro.

Información en desarrollo...