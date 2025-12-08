México

Renunció a su cargo la Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández Guiadáns

La dimisión fue presentada tras poco más de seis años al frente de la institución

Guardar
Verónica Hernández es la titular
Verónica Hernández es la titular de la FGJE de Veracruz. (Foto: Twitter/@FGE_Veracruz)

Este lunes 8 de diciembre renunció a su cargo la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Guiadáns.

La funcionaria formalizó su renuncia al presentar ante el Congreso de Veracruz el escrito que oficializa su separación, cerrando así un ciclo iniciado el tres de septiembre de 2019.

Hernández Giadáns llegó en calidad de interina para reemplazar a Jorge Winckler, quien actualmente se encuentra preso y en espera de una posible sentencia por el delito de tortura.

Su gestión comenzó bajo el mandato del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez y se prolongó durante el primer año de gobierno de Rocío Nahle García. Durante este tiempo, la fiscal enfrentó contextos políticos y judiciales marcados por el relevo de su antecesor y la exigencia de resultados en materia de procuración de justicia.

La salida de Giadáns de la FGE marca un nuevo giro institucional en la entidad, tras un periodo de más de seis años al frente de la dependencia.

Aprobación del congreso de Veracruz

La tarde este 8 de diciembre, la cuenta oficial del congreso de Veracruz emitió un mensaje en redes sociales donde confirman la renuncia de la Guiadáns y la aprueban.

“El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns”, se lee en la publicación realizada a las 12:59pm, hora centro.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

RenunciaVerónica Hernández GiadánsFGEVeracruzÚltimas NoticiasSeguridadFiscalía General del Estado de Veracruzmexico-noticias

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 del lunes 8 al viernes 12 de diciembre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló la lista de estudiantes que recibirán el depósito

Beca Benito Juárez 2025: qué

“Súper peso” sufre rebote y el precio del dólar sigue subiendo al cierre del 8 de diciembre

La divisa estadounidense perdió terreno ante la moneda mexicana al cierre de mercados de este lunes

“Súper peso” sufre rebote y

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: granjeros sorprendidos por eliminación de anoche

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

Hallan cuerpo del regidor de Reynosa en departamento de la colonia Tabacalera en CDMX

Brayan Nicolás Vicente Salinas defendió a la comunidad LGBTTTIQ+

Hallan cuerpo del regidor de

Dónde ver en México los Globos de Oro 2026

En la gala podremos ver el talento de dos mexicanos que buscarán consolidarse dentro de la premiación

Dónde ver en México los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: granjeros sorprendidos por eliminación de anoche

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

Guillermo del Toro y Diego Luna, los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers, cuándo y dónde ver el juego que será transmitido de forma animada en México