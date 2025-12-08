México

¿Qué es la inversión térmica? el fenómeno que afecta en invierno a la CDMX

El 7 de septiembre se reportó esta condición atmosférica, pero no se activó la contingencia

Guardar
Cuando los niveles de contaminación
Cuando los niveles de contaminación son altos, la recomendación es limitar las actividades al aire libre. Foto: X/@AztecaNoticias

Una de las preocupaciones recurrentes en la Ciudad de México durante la temporada invernal es el impacto de la inversión térmica sobre la calidad del aire.

Este fenómeno suele intensificarse en las primeras horas del día, ha generado episodios de alta contaminación y el riesgo recurrente de contingencias ambientales.

La inversión térmica se produce cuando una capa de aire caliente se posiciona por encima de una más fría, cercana al suelo, contrariamente al comportamiento atmosférico habitual, donde la temperatura disminuye con la altitud.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “la temperatura del aire, en vez de descender mientras subimos en altura, va ascendiendo cada vez más; esto hace que la densidad del aire dentro de la capa de inversión aumente con la altura, limitando así las corrientes ascendentes que se producen en la atmósfera”.

¿Por qué la inversión térmica afecta en CDMX?

Los especialistas indican que este tapón atmosférico inhibe la mezcla natural de masas de aire, por lo que los contaminantes emitidos por vehículos e industrias quedan atrapados cerca del suelo.

La reciente inversión térmica detectada el siete de diciembre en la CDMX se localizó a 2.292 metros de altura y, según autoridades ambientales, se prevé que se disipe conforme avanza la tarde.

Sin embargo, durante ese lapso, la acumulación de partículas como PM2.5, PM10 y ozono puede aumentar, elevando la posibilidad de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la Fase 1 de contingencia ambiental, sobre todo si después del mediodía se incrementan los niveles de ozono el 8 de diciembre.

Causas de la inversión térmica

La región sureste de la
La región sureste de la Ciudad de México se mantiene en contingencia ambiental (ALFREDO ESTRELLA / AFP)

El fenómeno también tiene relación directa con las características urbanas: las superficies de cemento y asfalto, al absorber calor durante el día, lo liberan rápidamente en la noche, lo que intensifica el efecto de la inversión térmica. Especialistas como Ricardo Torres Jardón, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, añaden que en las ciudades, “el pavimento o las construcciones hechas con cemento absorben mucho calor, provocando que por las noches el aire caliente cercano a la superficie se eleve hasta cierta altura causando la inversión de temperatura”.

Este fenómeno es especialmente frecuente durante el otoño e invierno, debido a la reducción de horas de sol, lo que ralentiza el recalentamiento de la base de la inversión a lo largo del día. Su impacto en la salud se vuelve tangible en grupos vulnerables.

(X/@Aire_CDMX)
(X/@Aire_CDMX)

Los expertos alertan sobre el aumento de problemas respiratorios y cardiovasculares, destacando que “respirar aire contaminado propicia enfermedades respiratorias”, tal como informó EFE citando efectos documentados por organismos de salud.

¿Qué hacer si hay inversión térmica?

Pese a la persistencia de este fenómeno, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México notifica las anomalías con anticipación, recomendando evitar actividades al aire libre y el uso de cubrebocas en días de mala calidad del aire. A su vez, en casos extremos, las autoridades pueden implementar medidas de restricción vehicular, como el Doble Hoy No Circula, para disminuir la emisión de contaminantes en la atmósfera.

Temas Relacionados

Inversión térmicamexico-noticias

Más Noticias

Universidad Abierta y a Distancia de México entrega casi mil títulos a egresados

La plataforma digital y el modelo educativo flexible preparan a los graduados para los retos tecnológicos y profesionales que vienen

Universidad Abierta y a Distancia

¿Es la supercomputadora Coatlicue otro monumento al exceso en un país con carencias básicas?

Se dijo que colocará a México a la vanguardia científica, impulsará la predicción del clima, mejorará la productividad agrícola y más

¿Es la supercomputadora Coatlicue otro

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La artista argentina contó cómo vivió un momento de miedo en su habitación de hotel, lo que provocó una ola de comentarios ingeniosos y especulaciones sobre lo ocurrido

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal

La cantidad de proteína que debes consumir para no perder masa muscular después de los 60

En esta etapa de la vida es muy importante aumentar la ingesta de proteína en la dieta

La cantidad de proteína que

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

En las imágenes compartidas por el mandatario se observa que fue acompañado por el Fiscal General de la Entidad y el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán,
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Colima a Michoacán: revelan

De Colima a Michoacán: revelan ruta de la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

Enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León, deja cinco muertos y una persona rescatada

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

ENTRETENIMIENTO

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: quiénes son los nominados de este domingo

Las películas favoritas del público en Netflix México

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Top 10 de lo más popular en Prime Video para este fin de semana

DEPORTES

¿Por qué canal se podrá

¿Por qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Cuántos millones pagará Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, delantero que llegará para el siguiente torneo

Pitbull Cruz y su contundente indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach: “Estoy listo para la revancha”

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español