¿Qué es la inversión térmica? el fenómeno que afecta en invierno a la CDMX

Una de las preocupaciones recurrentes en la Ciudad de México durante la temporada invernal es el impacto de la inversión térmica sobre la calidad del aire.

Este fenómeno suele intensificarse en las primeras horas del día, ha generado episodios de alta contaminación y el riesgo recurrente de contingencias ambientales.

La inversión térmica se produce cuando una capa de aire caliente se posiciona por encima de una más fría, cercana al suelo, contrariamente al comportamiento atmosférico habitual, donde la temperatura disminuye con la altitud.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “la temperatura del aire, en vez de descender mientras subimos en altura, va ascendiendo cada vez más; esto hace que la densidad del aire dentro de la capa de inversión aumente con la altura, limitando así las corrientes ascendentes que se producen en la atmósfera”.

¿Por qué la inversión térmica afecta en CDMX?

Los especialistas indican que este tapón atmosférico inhibe la mezcla natural de masas de aire, por lo que los contaminantes emitidos por vehículos e industrias quedan atrapados cerca del suelo.

La reciente inversión térmica detectada el siete de diciembre en la CDMX se localizó a 2.292 metros de altura y, según autoridades ambientales, se prevé que se disipe conforme avanza la tarde.

Sin embargo, durante ese lapso, la acumulación de partículas como PM2.5, PM10 y ozono puede aumentar, elevando la posibilidad de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la Fase 1 de contingencia ambiental, sobre todo si después del mediodía se incrementan los niveles de ozono el 8 de diciembre.

Causas de la inversión térmica

El fenómeno también tiene relación directa con las características urbanas: las superficies de cemento y asfalto, al absorber calor durante el día, lo liberan rápidamente en la noche, lo que intensifica el efecto de la inversión térmica. Especialistas como Ricardo Torres Jardón, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, añaden que en las ciudades, “el pavimento o las construcciones hechas con cemento absorben mucho calor, provocando que por las noches el aire caliente cercano a la superficie se eleve hasta cierta altura causando la inversión de temperatura”.

Este fenómeno es especialmente frecuente durante el otoño e invierno, debido a la reducción de horas de sol, lo que ralentiza el recalentamiento de la base de la inversión a lo largo del día. Su impacto en la salud se vuelve tangible en grupos vulnerables.

Los expertos alertan sobre el aumento de problemas respiratorios y cardiovasculares, destacando que “respirar aire contaminado propicia enfermedades respiratorias”, tal como informó EFE citando efectos documentados por organismos de salud.

¿Qué hacer si hay inversión térmica?

Pese a la persistencia de este fenómeno, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México notifica las anomalías con anticipación, recomendando evitar actividades al aire libre y el uso de cubrebocas en días de mala calidad del aire. A su vez, en casos extremos, las autoridades pueden implementar medidas de restricción vehicular, como el Doble Hoy No Circula, para disminuir la emisión de contaminantes en la atmósfera.