Cuánto bajó el precio del centenario de oro y la onza de plata para este 8 de diciembre

El precio de los centenarios de oro y las onzas de plata en México registraron una baja importante este lunes 8 de diciembre de 2025.

Es importante mencionar que el precio de estas piezas cambia todos los días a causa de distintos factores tanto nacionales como internacionales.

La depreciación de estas piezas se da tras el alza en el precio del dólar y a pesar del aumento en el valor de los metales preciosos en los mercados internacionales.

En el país, el Banco de México (Banxico) cuanta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y onzas de plata, en su mayoría instituciones bancarias.

Estos bancos actualizan constantemente el precio de sus monedas de oro y plata, información de vital relevancia para saber cuál es el mejor momento de comprar o vender.

Precio de los centenarios y onzas

Banorte

Centenario de oro:

84,705 pesos en compra

99,878 pesos en venta.

En Banorte el centenario bajo 315 pesos a la compra y 552 pesos a la venta en comparación con el viernes pasado.

Onza de plata:

1,410.35 pesos la venta

907.10 pesos la compra

En estas monedas en particular subieron 6.65 pesos a la compra y 4.05 pesos a la venta.

Banamex

Centenario de oro

82,000 pesos en compra

95,000 pesos en venta

En los últimos tres días, Banamex registró una baja de 200 pesos en estas piezas tanto a la venta como a la compra.

BBVA

Centenario de oro

88,750.00 pesos en compra.

101,450.00 pesos en venta.

En BBVA las monedas de oro registraron una baja semanal de 6,350 pesos en compra y 6,450 pesos a la venta.

Onza de plata

1,020.00 pesos en compra

1,265.00 pesos en venta

En estas piezas el alza semanal fue de 10 pesos a la compra y 15 pesos a la venta.

Banco Azteca

Onza de plata

1,083 pesos en compra

1,183 pesos en venta

La onza de plata apenas bajó 9 pesos en comparación con su cotización del viernes pasado.

BanRegio

Centenario de oro

100,107 pesos la venta

Onza de plata

1,244 pesos la venta

En este vendedor autorizados el centenario de oro bajó 494 pesos, mientras que la onza de plata se redujo 5 pesos.

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro:

16,931 pesos en compra

19,948 pesos en venta

Azteca de oro:

33,861 pesos la compra

39,895 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.