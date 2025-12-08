Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

El fallecimiento de Tony Méndez, guitarrista de Kerigma, representa una gran pérdida para el rock mexicano y la música independiente (IG)

El fallecimiento de Tony Méndez, reconocido guitarrista de Kerigma y figura central en la historia del rock mexicano, marca el cierre de una etapa fundamental para la música independiente en el país.

Su legado no solo se refleja en la influencia de su banda, sino también en su papel como impulsor de espacios emblemáticos como Rockotitlán, que sirvieron de plataforma para el surgimiento de agrupaciones como Caifanes, Fobia y Molotov.

La noticia de su muerte fue confirmada por el periodista Chava Rock, quien relató el deterioro de la salud del músico y la movilización de su entorno para apoyarlo económicamente durante su hospitalización.

Kerigma, fundada en 1984 por Tony Méndez y Sergio Silva, marcó una etapa clave en la historia del rock nacional (IG)

Un deteriorado estado de salud

En los últimos días, la familia de Méndez, encabezada por su hijo Matías, recurrió a una campaña en GoFoundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos médicos derivados de una operación y una posible segunda intervención.

Chava Rock, amigo cercano del guitarrista, visitó a Méndez en el hospital y describió el impacto emocional de ese encuentro:

“Lamentablemente enfrentó un cuadro de salud muy delicado, de hecho, cuando lo fui a ver, fui con una amiga y, cuando salimos, ella comenzó a llorar así a cántaros, y yo también me entristecí mucho por cómo lo vimos, muy muy deteriorado”, expresó el periodista en un video difundido tras conocerse la noticia.

El propio Chava Rock detalló que, tras la cirugía, existía la esperanza de que Méndez pudiera someterse a nuevos estudios y continuar con su recuperación, pero el tiempo no fue suficiente.

“Por supuesto, sabíamos que salía de una cirugía, no era cosa menor; había intención de que se le hicieran unos estudios y a echarle ganas, ver qué seguía, poner de su parte la familia para poder prolongar la vida de Tony, sólo que ya no dio tiempo”, lamentó el especialista en rock nacional.

La influencia de Tony Méndez se extiende más allá de Kerigma, impulsando espacios como Rockotitlán y el surgimiento de bandas como Caifanes y Molotov (IG)

Kerigma, pioneros del rock nacional

La trayectoria de Kerigma comenzó en 1984, cuando Tony Méndez y Sergio Silva fusionaron sus primeros proyectos musicales. Méndez, quien había formado Los Pókers a los 11 años, ya mostraba una vocación precoz por la música, llegando a presentarse en la casa de Silvia Pinal durante un cumpleaños de Alejandra Guzmán.

El primer álbum de Kerigma, “Esquizofrenia”, se grabó en 1986 y se lanzó en 1987, pero fue en 1991 cuando el grupo alcanzó notoriedad con el tema “Tres lunares”, que se convirtió en un éxito rotundo en la radio independiente.

La influencia de Kerigma trascendió su propio repertorio, ya que varios artistas que colaboraron como coristas con la banda, como Fernanda Meade de Pandora, Manuel Mijares y Baby Bátiz, consolidaron luego carreras exitosas.

Además, Méndez fue responsable de transformar el panorama del rock en México al tomar la dirección de Rockotitlán tras la salida de los hermanos Arau.

Este espacio se consolidó como un punto de encuentro para bandas emergentes, permitiendo que los músicos dejaran atrás los llamados “hoyos funkys”, escenarios marginales a los que estaban relegados tras la represión posterior al Festival de Avándaro.

La familia de Tony Méndez organizó una campaña en GoFoundMe para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos del músico (IG)

La versatilidad de Kerigma también se manifestó en su participación en proyectos teatrales, musicalizando obras como “La tiendita de los horrores” y “Hamlet”, lo que los posicionó como pioneros en la integración de la música rock con otras disciplinas artísticas, desafiando los prejuicios de la época.

Tras una separación sin conflictos, los integrantes de Kerigma retomaron su actividad conjunta en 2019, reversionando sus temas más emblemáticos, intensificando su presencia en redes sociales y manteniendo una relación cercana con sus seguidores a través de presentaciones en diversos recintos.