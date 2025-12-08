México

La Granja VIP: exigen expulsión de El Patrón tras altercado con Eleazar Gómez

Muchos fans del reality esperan la eliminación de hoy y piden sanción

(TikTok/@lagranjavipmx)
(TikTok/@lagranjavipmx)

El conflicto entre Alberto del Río y Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP ha escalado hasta niveles que generan preocupación entre seguidores y espectadores del programa. Mientras la competencia avanza y se aproxima la final, la convivencia entre los participantes se ha intensificado, dando lugar a alianzas, tensiones y desencuentros crecientes entre algunos de ellos.

La reciente confrontación entre el luchador y el actor no solo ha polarizado al público, sino que ha motivado una ola de exigencias por parte de los seguidores, quienes demandan medidas disciplinarias inmediatas.

Las fricciones comenzaron cuando Alberto del Río, apodado “El Patrón”, inició una serie de provocaciones hacia Eleazar Gómez en las áreas comunes del reality. Gómez detalló así la situación: “Se levantó picudo y de mal humor, a mí me da igual si estás harto de estar aquí”, comentario que desencadenó una respuesta amenazante por parte del luchador, quien afirmó que, de estar nominados, él podría sacar al actor de la competencia.

Así fue la pelea dentro de la Granja VIP Crédito: TikTok/@lagranjavipmx

El intercambio verbal no tardó en transformarse en insultos y amenazas. El Patrón advirtió: “Te voy a chingar todo el día”, a lo que Eleazar Gómez replicó: “Yo sí aguanto, tú eres el que no aguantas nada, nada más vienes y dices tus mamadas”.

A diferencia de otras discusiones en el pasado, el altercado se intensificó hasta llegar a un contacto físico, prohibido por las reglas del programa. Testigos señalan que El Patrón empujó de forma leve a Gómez, generando una escena de tensión ante la que ninguno de los demás participantes intervino, debido al asombro del momento.

En ese cruce, Eleazar Gómez increpó: “A mí no me toques, ¿me quieres dar un beso o qué?”, mientras Alberto del Río contestó con un desafiante: “¿Qué vas a hacer?”. Esta secuencia se desarrolló bajo la mirada atónita del resto del elenco, quienes permanecieron inmóviles ante lo inesperado del enfrentamiento.

La situación rápidamente despertó reacciones en las redes sociales, donde seguidores del reality comenzaron a exigir la expulsión inmediata de Alberto del Río tras considerar que el luchador violó tanto el reglamento del programa como los límites personales de su compañero.

Algunos comentarios en línea señalan que El Patrón habría tocado inapropiadamente a Eleazar Gómez, lo que derivó en pedidos de sanción y hasta acusaciones de acoso.

En medio de la polémica, se difundió un mensaje a través de los espacios oficiales de Eleazar Gómez en redes sociales. En este comunicado, se plantea:

“Exigimos la expulsión inmediata del luchador profesional Alberto del Río. Además de utilizar fuerza física fuera de un entorno deportivo regulado, lo cual constituye una conducta ilícita y contraria a su responsabilidad profesional, ahora se suma un hecho aún más grave: el acoso sexual del que es sujeto Eleazar Gómez por parte del propio Alberto del Río”.

A pesar de la controversia, El Patrón se refirió al incidente en una conversación posterior con la creadora de contenido Kim Shantal, donde descartó que existiera la posibilidad de una agresión mayor: “Yo nunca en la vida, así él me hubiera dado un golpe yo no le pegaría (…) En la vida lo tocaría yo, y él de verdad vive con miedo, nació con miedo”, aseguró.

