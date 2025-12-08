Elecciones 2027: estos son los perfiles que comienzan a perfilarse como favoritos

La propuesta de superelección podría juntar comicios locales, federales, judiciales y la revocación de mandato en una sola jornada.

A dos años de que México enfrente la jornada electoral más grande desde 2024, el escenario rumbo a 2027 comienza a definirse con anticipación, tensiones partidistas y una pugna por perfiles que ya mueven la conversación pública.

En total, 17 gubernaturas, más de mil diputaciones locales, cientos de alcaldías, curules federales y hasta cargos judiciales estarán en disputa en una contienda que podría coincidir con la revocación de mandato impulsada por el Gobierno federal.

Competencia anticipada y estados clave

El mapa presentado por GobernArte revela contiendas particularmente cerradas.

En Aguascalientes, uno de los bastiones panistas, el PAN conserva ventaja, pero Morena se acerca con fuerza con Nora Ruvalcaba Gámez.

Entre los nombres más visibles están Antonio Martín del Campo (PAN) y Lorena Martínez (MC).

Antonio Martín del Campo se perfila como uno de los principales aspirantes del PAN para la gubernatura de Aguascalientes. (Foto: @TMartinDelCampo)

En Baja California, Morena mantiene el dominio a pesar de los señalamientos sobre la actual administración.

La senadora Julieta Ramírez lidera las preferencias internas, mientras que Juan Carlos Hank Krauss encabeza la oposición.

San Luis Potosí vive su propia batalla interna: el “candado antinepotismo” de Morena complica la aspiración de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

La tensión podría fracturar la alianza PVEM–Morena, donde incluso aparece el nombre de Rosa Icela Rodríguez como opción del partido guinda.

En Zacatecas, Morena lidera con ventaja, pero enfrenta su propio conflicto interno: Saúl Monreal quedaría impedido para suceder a su hermano en la gubernatura, lo que ya genera especulación sobre un posible salto hacia otra fuerza política.

Saúl Monreal enfrenta limitaciones para suceder a su hermano en la gubernatura de Zacatecas, lo que genera especulación sobre un posible cambio de partido. (Crédito: X | @Saul_MonrealA)

Reformas, superelección y retos logísticos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una reforma electoral que incluye la eliminación de plurinominales y modificaciones a tiempos y procesos.

Paralelamente, la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone una “superelección” en 2027, donde confluirían comicios locales, federales, judiciales y la consulta de revocación de mandato.

De concretarse, millones de votantes podrían recibir más de diez boletas en una sola jornada, un reto operativo que contrasta con el discurso gubernamental de austeridad y simplificación del sistema electoral.

La cantidad de cargos en juego obliga a los partidos y a los votantes a planear cuidadosamente su participación en 2027. FOTO: CROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

Los cinco perfiles que hoy dominan la conversación nacional

Aunque las candidaturas se definirán hasta 2026, cinco figuras ya encabezan la atención mediática y las expectativas internas de sus partidos:

Grecia Quiroz (Movimiento del Sombrero): perfilada como posible candidata en Michoacán; tras la muerte de su esposo Carlos Manzo, fue designada como alcaldesa de Uruapan, consolidando su presencia política en la región.

Rosa Icela Rodríguez (Morena): secretaria de Gobernación y uno de los perfiles con mayor respaldo presidencial podría buscar la gobernatura de San Luis Potosí.

Rosa Icela Rodríguez es uno de los perfiles con mayor respaldo presidencial dentro de Morena. Crédito: Cuartoscuro

Ricardo Anaya (PAN) : reaparece como una de las cartas más fuertes del blanquiazul para recuperar terreno en 2027 en el estado de Querétaro.

Jorge Álvarez Máynez (MC) : tras su campaña presidencial de 2024, es pieza clave en la estrategia del partido naranja en Zacatecas.

Mariana Rodríguez (MC): una encuesta de Territorial la coloca por encima de Luis Donaldo Colosio entre simpatizantes de MC para la gubernatura de Nuevo León, consolidándola como la figura naranja con mayor impulso en el estado.

Mariana Rodríguez se consolida como la figura con mayor impulso de MC en Nuevo León, según encuestas recientes. (Instagram/@marianardzcantu)

Los 17 estados que renovarán gubernatura en 2027

Además de la renovación de la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales, 17 entidades elegirán nuevo titular del Ejecutivo estatal:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Entre los factores que definirán la contienda destacan:

Paridad obligatoria y alternancia de género.

Conflictos internos provocados por “candados” partidistas.

Fragmentación en alianzas de la 4T.

Cambios a los calendarios y atribuciones electorales.

La posible coincidencia con la elección judicial y la revocación de mandato.

Las votaciones de 2027 serán una de las más complejas de la década, con múltiples cargos en disputa. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Con todo ello, las elecciones de 2027 se perfilan como una de las jornadas más complejas de la década, marcadas por reformas en discusión, tensiones internas y una competencia que ya comenzó mucho antes del arranque oficial.