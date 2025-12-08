México

Ciudad De México: este es el precio de la gasolina este 8 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días el costo de las gasolinas en México

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de la gasolina, debido al impacto que su valor tiene en la economía.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el precio de la gasolina y el diésel depende de múltiples factores y varía constantemente.

Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de las gasolinas en todo el país. Aquí están los de este 8 de diciembre en Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Ciudad de México hoy?

La gasolina regular está en un promedio de 23.500 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se ubica en un promedio de 26.125 pesos el litro.

Finalmente el diésel se vende en un promedio de 26.191 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio Gasolina CDMXGasolina PremiumGasolina MagnaGasolina 2025.Gasolinamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 8 de diciembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Frente frío número 19 en México: ¿Cuáles son los estados más afectados este lunes 8 de diciembre?

Las condiciones meteorológicas previstas incluyen precipitaciones en el oriente y sureste, así como un descenso térmico en el norte, noreste y centro del país

Frente frío número 19 en

Cómo está el precio de la gasolina en Jalisco este 8 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México

Cómo está el precio de

Precio de la gasolina en México este 8 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

Así comenzó la pelea entre

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

La Granja VIP: El Patrón recibe castigo tras pelea con Eleazar Gómez, ¿dejará el reality?

La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

DEPORTES

Partidos de los jugadores mexicanos

Partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Agenda NBA: juegos que se jugarán hoy8 de diciembre y sus horarios

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido