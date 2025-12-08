México

Bad Bunny en México: de dónde son y qué edad tienen los 500 mil fans que convierten CDMX en destino turístico musical

El regreso del artista puertorriqueño desata una fiebre musical, atrayendo a miles de fans de 77 países y posicionando a la capital mexicana como epicentro

Guardar
Bad Bunny reúne a fans
Bad Bunny reúne a fans de 77 países en la Ciudad de México con su gira 'Debí Tirar Más Fotos' (Ocesa)

El regreso de Bad Bunny a la Ciudad de México con su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ha generado un fenómeno sin precedentes: asistentes de 77 países acudirán a los ocho conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, consolidando a la capital mexicana como un epicentro del turismo musical internacional y anticipando un impacto económico notable en la región.

La magnitud del evento se refleja en la demanda histórica de boletos, con más de 3 millones de personas ingresando al sitio oficial de Ticketmaster para adquirir entradas, lo que posiciona a esta serie de presentaciones entre las más solicitadas de la historia reciente.

En el último tramo de la organización, la promotora OCESA anunció la incorporación de una nueva sección ubicada en la parte posterior del escenario principal, compuesta por gradas de acceso general.

La serie de conciertos se celebrará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, por lo que al rededor de 500 mil personas habrán visto al puertorriqueño en CDMX esta temporada.

El 45% de los asistentes
El 45% de los asistentes a los conciertos de Bad Bunny proviene de otros estados, impulsando el turismo en CDMX (Spotify)

Desde el interior de México a la CDMX

El alcance global del evento se evidencia en la diversidad de su público: el 45% de los asistentes proviene de otros estados de la República Mexicana, lo que incrementa la ocupación hotelera y la movilidad en la ciudad.

Además, seis de cada diez asistentes tienen entre 18 y 34 años, consolidando a Bad Bunny como una figura central para las nuevas generaciones.

Este fenómeno se alinea con tendencias internacionales reportadas por el informe Living for Live de Live Nation, que indica que el 59% de los fans a nivel mundial viaja al menos una vez al año para asistir a un concierto y que el 68% destina igual o mayor presupuesto a viajes relacionados con la música que a otros tipos de desplazamientos.

Seis de cada diez asistentes
Seis de cada diez asistentes al tour de Bad Bunny tienen entre 18 y 34 años, consolidando su impacto en jóvenes (Foto AP/Chris Pizzello)

El espectáculo promete un montaje visual de gran escala, con una escenografía diseñada por el propio artista y una propuesta sonora que busca reinventar la experiencia del género urbano.

Cada elemento, desde la narrativa visual hasta la selección musical, ha sido concebido para sumergir al público en un show de vanguardia, reafirmando la posición de la Ciudad de México como uno de los destinos más atractivos para conciertos internacionales.

Temas Relacionados

Bad BunnyEstadio GNP SegurosCDMXDebí Tirar Más Fotosmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: lunes de duelo para buscar ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

Aumento al Salario Mínimo 2026: qué Programas y Becas del Bienestar tendrán un importante aumento este 1 de enero

La inversión social casi se duplicará respecto a 2025, permitiendo mayores montos y cobertura en pensiones y apoyos

Aumento al Salario Mínimo 2026:

La canción más escuchada en Apple México hoy

Estos son los éxitos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

La canción más escuchada en

CURP 2025: dónde descargar este documento antes de finalizar el año

El trámite para obtener la Clave Única de Registro de Población es rápido y sencillo a través de su página web oficial

CURP 2025: dónde descargar este

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 8 de diciembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: lunes de duelo para buscar ser capataz de la semana

La canción más escuchada en Apple México hoy

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

DEPORTES

David Faitelson protagoniza pelea con

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025