Bad Bunny en México: de dónde son y qué edad tienen los 500 mil fans que convierten CDMX en destino turístico musical

Bad Bunny reúne a fans de 77 países en la Ciudad de México con su gira 'Debí Tirar Más Fotos' (Ocesa)

El regreso de Bad Bunny a la Ciudad de México con su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ha generado un fenómeno sin precedentes: asistentes de 77 países acudirán a los ocho conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, consolidando a la capital mexicana como un epicentro del turismo musical internacional y anticipando un impacto económico notable en la región.

La magnitud del evento se refleja en la demanda histórica de boletos, con más de 3 millones de personas ingresando al sitio oficial de Ticketmaster para adquirir entradas, lo que posiciona a esta serie de presentaciones entre las más solicitadas de la historia reciente.

En el último tramo de la organización, la promotora OCESA anunció la incorporación de una nueva sección ubicada en la parte posterior del escenario principal, compuesta por gradas de acceso general.

La serie de conciertos se celebrará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, por lo que al rededor de 500 mil personas habrán visto al puertorriqueño en CDMX esta temporada.

El 45% de los asistentes a los conciertos de Bad Bunny proviene de otros estados, impulsando el turismo en CDMX (Spotify)

Desde el interior de México a la CDMX

El alcance global del evento se evidencia en la diversidad de su público: el 45% de los asistentes proviene de otros estados de la República Mexicana, lo que incrementa la ocupación hotelera y la movilidad en la ciudad.

Además, seis de cada diez asistentes tienen entre 18 y 34 años, consolidando a Bad Bunny como una figura central para las nuevas generaciones.

Este fenómeno se alinea con tendencias internacionales reportadas por el informe Living for Live de Live Nation, que indica que el 59% de los fans a nivel mundial viaja al menos una vez al año para asistir a un concierto y que el 68% destina igual o mayor presupuesto a viajes relacionados con la música que a otros tipos de desplazamientos.

Seis de cada diez asistentes al tour de Bad Bunny tienen entre 18 y 34 años, consolidando su impacto en jóvenes (Foto AP/Chris Pizzello)

El espectáculo promete un montaje visual de gran escala, con una escenografía diseñada por el propio artista y una propuesta sonora que busca reinventar la experiencia del género urbano.

Cada elemento, desde la narrativa visual hasta la selección musical, ha sido concebido para sumergir al público en un show de vanguardia, reafirmando la posición de la Ciudad de México como uno de los destinos más atractivos para conciertos internacionales.