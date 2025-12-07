Vales Mercomuna: ¿Puedes utilizarlos para comprar tu cena navideña? Esto se sabe

Vales Mercomuna y cena navideña. Foto: (iStock)

A medida que se acerca diciembre, miles de familias en la Ciudad de México se preguntan si los vales Mercomuna 2025 pueden utilizarse para adquirir los ingredientes de la cena de Navidad. El programa, lanzado por el Gobierno capitalino para apoyar a hogares vulnerables y fortalecer la economía local, se ha convertido en uno de los más consultados durante la temporada decembrina debido a su utilidad para cubrir gastos alimentarios en fechas clave.

La respuesta es sí, los vales pueden emplearse para comprar parte o la totalidad de los insumos necesarios para la cena navideña, siempre y cuando estos se adquieran en comercios autorizados.

Debido a que el programa está diseñado para facilitar el acceso a productos de la canasta básica y alimentos frescos, la mayoría de los ingredientes utilizados tradicionalmente en estas celebraciones —como pollo, pavo, carne de cerdo, frutas, verduras, tortillas, pan o artículos de preparación— están disponibles en los negocios afiliados.

Algunos ingredientes pueden adquirirse en comercios autorizados. Foto: (iStock)

¿Dónde se pueden canjear los vales?

Mercomuna cuenta con una amplia red de comercios distribuidos por las 16 alcaldías de la capital. Los vales son aceptados en:

Mercados públicos

Tiendas de abarrotes

Verdulerías y fruterías

Carnicerías y pollerías

Tortillerías

Farmacias locales

Papelerías y puestos de comida en mercados

Puestos tradicionales en mercaditos de barrio

Estos negocios están debidamente identificados con una calcomanía con la leyenda “Negocio MERCOMUNA / autorizado”. Además, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) mantiene un listado actualizado que permite localizar comercios por colonia y tipo de giro.

Gracias a esta variedad de puntos de venta, es posible adquirir desde ingredientes básicos como verduras para ensalada, frutas para el ponche, masa para buñuelos o pollos enteros, hasta productos procesados o complementarios necesarios para la cena, dependiendo del comercio. Sin embargo, el alcohol es uno de los productos restringidos, por lo que ejemplos como el champagne, el vino, la cerveza o la sidra no podrán cambiarse por estos vales.

Vigencia de los vales: ¿hasta cuándo usarlos para las compras decembrinas?

Uno de los temas que más inquieta a los beneficiarios es la vigencia del apoyo. De acuerdo con los responsables del programa, los vales deben canjearse antes de que concluya el año, mientras Mercomuna 2025 continúe activo.

Este programa está destina a apoyar a familias de escasos recursos mientras fomenta el comercio local. Foto: (Archivo)

Sin embargo, es necesario revisar la vigencia impresa al frente de los documentos, pues algunos vales podrían permanecer vigentes hasta el 28 de febrero de 2026, lo que ampliaría la oportunidad para usarlos después de la temporada navideña.

La dependencia encargada del programa —la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO)— exhorta a consultar directamente su portal o comunicados oficiales para verificar la validez exacta según cada folio.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

Para ser beneficiario o beneficiaria de Mercomuna 2025 es necesario:

Vivir en la Ciudad de México

Tener entre 19 y 56 años

Encabezar un hogar en situación de vulnerabilidad económica

Realizar el registro en módulos comunitarios o durante visitas casa por casa

Una vez validada la información, se entregan vales por mil pesos cada cuatrimestre, que las familias pueden utilizar para complementar su alimentación.