México

Vales Mercomuna: ¿Puedes utilizarlos para comprar tu cena navideña? Esto se sabe

Este programa social está destinado a apoyar a la familias capitalinas mientras impulsa el comercio local en las 16 alcaldías

Guardar
Vales Mercomuna y cena navideña.
Vales Mercomuna y cena navideña. Foto: (iStock)

A medida que se acerca diciembre, miles de familias en la Ciudad de México se preguntan si los vales Mercomuna 2025 pueden utilizarse para adquirir los ingredientes de la cena de Navidad. El programa, lanzado por el Gobierno capitalino para apoyar a hogares vulnerables y fortalecer la economía local, se ha convertido en uno de los más consultados durante la temporada decembrina debido a su utilidad para cubrir gastos alimentarios en fechas clave.

La respuesta es sí, los vales pueden emplearse para comprar parte o la totalidad de los insumos necesarios para la cena navideña, siempre y cuando estos se adquieran en comercios autorizados.

Debido a que el programa está diseñado para facilitar el acceso a productos de la canasta básica y alimentos frescos, la mayoría de los ingredientes utilizados tradicionalmente en estas celebraciones —como pollo, pavo, carne de cerdo, frutas, verduras, tortillas, pan o artículos de preparación— están disponibles en los negocios afiliados.

Algunos ingredientes pueden adquirirse en
Algunos ingredientes pueden adquirirse en comercios autorizados. Foto: (iStock)

¿Dónde se pueden canjear los vales?

Mercomuna cuenta con una amplia red de comercios distribuidos por las 16 alcaldías de la capital. Los vales son aceptados en:

  • Mercados públicos
  • Tiendas de abarrotes
  • Verdulerías y fruterías
  • Carnicerías y pollerías
  • Tortillerías
  • Farmacias locales
  • Papelerías y puestos de comida en mercados
  • Puestos tradicionales en mercaditos de barrio

Estos negocios están debidamente identificados con una calcomanía con la leyenda “Negocio MERCOMUNA / autorizado”. Además, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) mantiene un listado actualizado que permite localizar comercios por colonia y tipo de giro.

Gracias a esta variedad de puntos de venta, es posible adquirir desde ingredientes básicos como verduras para ensalada, frutas para el ponche, masa para buñuelos o pollos enteros, hasta productos procesados o complementarios necesarios para la cena, dependiendo del comercio. Sin embargo, el alcohol es uno de los productos restringidos, por lo que ejemplos como el champagne, el vino, la cerveza o la sidra no podrán cambiarse por estos vales.

Vigencia de los vales: ¿hasta cuándo usarlos para las compras decembrinas?

Uno de los temas que más inquieta a los beneficiarios es la vigencia del apoyo. De acuerdo con los responsables del programa, los vales deben canjearse antes de que concluya el año, mientras Mercomuna 2025 continúe activo.

Este programa está destina a
Este programa está destina a apoyar a familias de escasos recursos mientras fomenta el comercio local. Foto: (Archivo)

Sin embargo, es necesario revisar la vigencia impresa al frente de los documentos, pues algunos vales podrían permanecer vigentes hasta el 28 de febrero de 2026, lo que ampliaría la oportunidad para usarlos después de la temporada navideña.

La dependencia encargada del programa —la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO)— exhorta a consultar directamente su portal o comunicados oficiales para verificar la validez exacta según cada folio.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

Para ser beneficiario o beneficiaria de Mercomuna 2025 es necesario:

  • Vivir en la Ciudad de México
  • Tener entre 19 y 56 años
  • Encabezar un hogar en situación de vulnerabilidad económica
  • Realizar el registro en módulos comunitarios o durante visitas casa por casa

Una vez validada la información, se entregan vales por mil pesos cada cuatrimestre, que las familias pueden utilizar para complementar su alimentación.

Temas Relacionados

Vales MercomunaApoyos socialesCena navideñaNavidadComerciomexico-noticias

Más Noticias

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 7 de diciembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estado de las estaciones del

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 7 de diciembre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo del estado del ambiente en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Cómo está la calidad del

Cártel de Chiapas y Guatemala: los narcocorridos que relatan su poder y capacidad criminal al sur de México

El grupo criminal de “Tío Balde” y toda su familia ha logrado imponer su ley en las regiones más remotas de Chiapas, lo cual desencadenó una crisis de desplazamientos forzados que persiste hoy en día

Cártel de Chiapas y Guatemala:

Cuáles son las especies de ballenas que llegan a México cada invierno

El país tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de su riqueza natural

Cuáles son las especies de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comandante de la Policía Municipal

Comandante de la Policía Municipal resulta herido tras persecución y ataque armado en Culiacán

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

ENTRETENIMIENTO

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

DEPORTES

Hoy en la NBA: los

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 7 de diciembre

Así le fue a Pumas la última vez que Antonio Sancho estuvo al mando del club

David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026: “Me parece injusto”

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango