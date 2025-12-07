México

Senador del PAN advierte riesgos para pequeños productores por la Ley de Aguas

La nueva Ley de Aguas en Chihuahua genera preocupación entre productores agrícolas y ganaderos por posibles riesgos de corrupción

Guardar
. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas ha generado preocupación entre los productores agrícolas y ganaderos de Chihuahua, quienes advierten que la normativa podría facilitar prácticas de corrupción y amenazar el patrimonio de miles de familias.

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, sostuvo que la legislación otorga a la autoridad un margen de discrecionalidad que pone en riesgo la seguridad jurídica de los pequeños productores, al tiempo que limita la transmisión de derechos sobre el recurso hídrico, según expuso durante un encuentro con representantes del sector en el municipio de Camargo.

En su intervención, Vázquez subrayó que la ley establece que los estudios de disponibilidad de agua se realizarán cada dos años, lo que permite a la CONAGUA reducir los volúmenes asignados o incluso retirar concesiones.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El senador Mario Vázquez advierte riesgos para pequeños productores

El senador advirtió: “Podrían, de manera masiva, disminuir a la mitad todas las concesiones de un distrito entero. Todo queda al criterio de la autoridad, todo queda a discrecionalidad, tienes que caerle bien al gobierno”.

Además, criticó que la nueva norma introduce la figura de la negativa ficta en las prórrogas, de modo que si la autoridad no responde a una solicitud, esta se considera automáticamente rechazada. Según Vázquez, “si se les olvida, si se traspapela el trámite, se da por negado”.

El legislador también recordó que la presidenta ha manifestado públicamente su oposición a la transmisión de derechos de agua, lo que se tradujo en la eliminación de este derecho para los productores.

Vázquez enfatizó: “No entienden que entre beber y comer no debe haber contradicción. Necesitamos agua para las dos cosas. No debería haber conflicto si hubiera un verdadero ordenamiento del recurso”.

Durante la reunión, el senador cuestionó que mientras se imponen nuevas restricciones al campo, en las ciudades del país se pierde casi la mitad del agua potable por falta de inversión.

“Llevan siete años gobernando y no han arreglado nada. Han desmantelado la CONAGUA, la dejaron sin capacidad de resolver los problemas, y ahora quieren responsabilizar al campo”, señaló.

Vázquez reiteró su compromiso con los productores y con Chihuahua, afirmando: “Vamos a seguir dando la batalla. Ellos no entienden a Chihuahua: aquí la tierra con el agua es patrimonio familiar de generaciones. En la Ciudad de México piensan que el agua está a boca de jarro; no entienden los esfuerzos de generaciones para perforar y mantener un pozo. Tierra y agua es patrimonio, es producción, y lo vamos a seguir defendiendo”.

En el encuentro participaron también el diputado local Arturo Zubía, Domingo Márquez —presidente de Agricultores Unidos—, Alex Tanner de la Asociación Ganadera Local de Camargo y Genaro Solís, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

La nueva Ley de Aguas y sus puntos clave

  • El nuevo mecanismo de reasignación de concesiones y transmisiones de derechos genera inquietud entre productores por la posibilidad de perder certidumbre sobre el uso del agua en sus tierras.
  • Se otorgan más facultades a las autoridades para reducir o cancelar volúmenes concesionados en periodos de baja disponibilidad, lo que provoca preocupación sobre la viabilidad de los cultivos y la planeación agrícola.
  • La reforma busca frenar el mercado negro del agua mediante mayores controles a la compraventa irregular de títulos de concesión y vigilancia sobre los usos autorizados.
  • Se reconocen reglas específicas para la gestión de agua en sistemas comunitarios administrados por comunidades campesinas y afromexicanas.
  • La propuesta endurece sanciones por extracción ilegal, desvíos y contaminación, e introduce el concepto de “responsabilidad hídrica” para promover buenas prácticas, mientras que sectores críticos advierten falta de consulta y tendencias al centralismo.

Temas Relacionados

Ley Nacional de AguasSenadoChihuahuaProductores agrícolasmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: quiénes son los nominados de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo en el reality show

La Granja VIP en vivo

Un muerto y 20 heridos dejó volcadura de camión de pasajeros en Chiapas

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 29 de la autopista San Cristóbal de Las Casas

Un muerto y 20 heridos

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Dos acciones realizadas en la alcaldía Cuauhtémoc y una más en Iztacalco derivaron en el aseguramiento de casi 800 dosis de presuntas drogas y cantidades a granel

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Cd Altamirano

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cómo se distribuirán los recursos a las beneficiarias del Estado de México?

Los recursos monetarios del programa comenzarán a distribuirse este mes

Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

“No existe otra opción para sobrevivir”: habitantes de la sierra de Guerrero impiden destrucción de plantíos de amapola

Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Netflix México

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Top 10 de lo más popular en Prime Video para este fin de semana

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 7 de diciembre

Carín León logra sold out y anuncia segunda fecha de su propio festival en Hermosillo: fecha y venta de ‘La Cura Fest’

DEPORTES

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Cuántos millones pagará Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, delantero que llegará para el siguiente torneo

Pitbull Cruz y su contundente indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach: “Estoy listo para la revancha”

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español

Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025