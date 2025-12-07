Senador del PAN advierte riesgos para pequeños productores por la Ley de Aguas

. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas ha generado preocupación entre los productores agrícolas y ganaderos de Chihuahua, quienes advierten que la normativa podría facilitar prácticas de corrupción y amenazar el patrimonio de miles de familias.

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, sostuvo que la legislación otorga a la autoridad un margen de discrecionalidad que pone en riesgo la seguridad jurídica de los pequeños productores, al tiempo que limita la transmisión de derechos sobre el recurso hídrico, según expuso durante un encuentro con representantes del sector en el municipio de Camargo.

En su intervención, Vázquez subrayó que la ley establece que los estudios de disponibilidad de agua se realizarán cada dos años, lo que permite a la CONAGUA reducir los volúmenes asignados o incluso retirar concesiones.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El senador Mario Vázquez advierte riesgos para pequeños productores

El senador advirtió: “Podrían, de manera masiva, disminuir a la mitad todas las concesiones de un distrito entero. Todo queda al criterio de la autoridad, todo queda a discrecionalidad, tienes que caerle bien al gobierno”.

Además, criticó que la nueva norma introduce la figura de la negativa ficta en las prórrogas, de modo que si la autoridad no responde a una solicitud, esta se considera automáticamente rechazada. Según Vázquez, “si se les olvida, si se traspapela el trámite, se da por negado”.

El legislador también recordó que la presidenta ha manifestado públicamente su oposición a la transmisión de derechos de agua, lo que se tradujo en la eliminación de este derecho para los productores.

Vázquez enfatizó: “No entienden que entre beber y comer no debe haber contradicción. Necesitamos agua para las dos cosas. No debería haber conflicto si hubiera un verdadero ordenamiento del recurso”.

Durante la reunión, el senador cuestionó que mientras se imponen nuevas restricciones al campo, en las ciudades del país se pierde casi la mitad del agua potable por falta de inversión.

“Llevan siete años gobernando y no han arreglado nada. Han desmantelado la CONAGUA, la dejaron sin capacidad de resolver los problemas, y ahora quieren responsabilizar al campo”, señaló.

Vázquez reiteró su compromiso con los productores y con Chihuahua, afirmando: “Vamos a seguir dando la batalla. Ellos no entienden a Chihuahua: aquí la tierra con el agua es patrimonio familiar de generaciones. En la Ciudad de México piensan que el agua está a boca de jarro; no entienden los esfuerzos de generaciones para perforar y mantener un pozo. Tierra y agua es patrimonio, es producción, y lo vamos a seguir defendiendo”.

En el encuentro participaron también el diputado local Arturo Zubía, Domingo Márquez —presidente de Agricultores Unidos—, Alex Tanner de la Asociación Ganadera Local de Camargo y Genaro Solís, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

La nueva Ley de Aguas y sus puntos clave

El nuevo mecanismo de reasignación de concesiones y transmisiones de derechos genera inquietud entre productores por la posibilidad de perder certidumbre sobre el uso del agua en sus tierras.

Se otorgan más facultades a las autoridades para reducir o cancelar volúmenes concesionados en periodos de baja disponibilidad, lo que provoca preocupación sobre la viabilidad de los cultivos y la planeación agrícola.

La reforma busca frenar el mercado negro del agua mediante mayores controles a la compraventa irregular de títulos de concesión y vigilancia sobre los usos autorizados.

Se reconocen reglas específicas para la gestión de agua en sistemas comunitarios administrados por comunidades campesinas y afromexicanas.

La propuesta endurece sanciones por extracción ilegal, desvíos y contaminación, e introduce el concepto de “responsabilidad hídrica” para promover buenas prácticas, mientras que sectores críticos advierten falta de consulta y tendencias al centralismo.