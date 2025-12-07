México

Pitbull Cruz y su contundente indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach: “Estoy listo para la revancha”

El pugilista de la Magdalena Contreras logró retener su campeonato interino del CMB del peso superligero

Pitbull Cruz le mandó una indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach (Captura de pantalla)

La velada en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, se tornó polémica tras la decisión de los jueces en la contienda entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach. El combate, marcado por la intensidad desde el primer asalto, concluyó en empate mayoritario, lo que permitió que el mexicano retuviera el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante el desarrollo de la pelea, ambos pugilistas demostraron por qué son los únicos que han logrado completar los 12 asaltos frente a Gervonta Davis. La trayectoria de Cruz incluyó una derrota ajustada ante Davis, mientras que Lamont Roach protagonizó un empate cargado de controversia. Cabe recordar que en aquella ocasión, Roach debería haberse impuesto debido a un conteo que, inexplicablemente, no fue ejecutado pese a que “Tank” apoyó la rodilla sobre el tapiz.

El mexicano fue quien conectó los golpes más contundentes, pero no fue suficientes para convencer a los jueces. (Captura de pantalla TW @ZachSchumaker)

Pitbull Cruz y su contundente indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach

Finalizados los 12 rounds, tanto Cruz como Roach mostraron su descontento ante las tarjetas de los jueces. Uno de los jueces otorgó ventaja al boxeador de la Magdalena Contreras con un puntaje de 115-113, pero los otros dos consideraron el enfrentamiento igualado con 113-113, resultado que no dejó satisfecho a ninguno de los protagonistas de la noche.

Tras el anuncio oficial, Pitbull Cruz lamentó haber recibido un descuento de punto que consideró inmerecido y atribuyó la decisión a una falla del referí, además, en conferencia de prensa después del combate, dejó la puerta abierta a una revancha si así el público lo quiere y señaló que no “correrá” como Gervonta Davis.

“Quiere revancha la gente, pues hagámosla, yo no soy Davis, estoy listo para la revancha”, comentó el campeón interino del CMB.

El mexicano fue quien conectó los golpes más contundentes, pero no fue suficientes para convencer a los jueces. (Captura de pantalla TW @ZachSchumaker)

¿Qué sigue para el Pitbull Cruz tras empatar con Lamont Roach?

La igualdad demostrada por parte de Cruz y Roach durante el enfrentamiento, sumada a la emoción que provocaron, convierte una revancha en 2026 en la opción más evidente para dirimir quién se quedará con la supremacía en esta división.

Los aficionados y expertos consideran que un segundo combate resulta imprescindible para esclarecer al dominante real de la categoría en la búsqueda de un campeonato mundial nuevamente.

Pitbull Cruz en busca de su segundo campeonato mundial

En marzo de 2024, Isaac “Pitbull” Cruz se adjudicó el cinturón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer al cubano Rolando Romero por nocaut técnico en el octavo asalto. Con una marca profesional de 28 triunfos (18 por nocaut), 3 derrotas y 1 empate, el pugilista capitalino, quien cuenta con 27 años, se ha consolidado como uno de los representantes más destacados del boxeo mexicano gracias a su estilo ofensivo, lo que le ha valido el apoyo de la afición local.

El boxeador puso en alto el nombre de México en la categoría de los superligeros Crédito:Twitter @rdsdcamp

