México

Los analistas recortan previsión de crecimiento para México

Este ajuste a la baja se produce en un contexto de persistentes presiones inflacionarias y expectativas de estabilidad en la política monetaria

Guardar
La economía mexicana ha sufrido
La economía mexicana ha sufrido un ligero freno, según datos del Inegi. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

La más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México revela que los analistas privados han reducido su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para México en 2025 a 0,4 %, una cifra que se sitúa muy por debajo del rango estimado por el Gobierno mexicano, que oscila entre 1,5 % y 2,3 %.

Este ajuste a la baja se produce en un contexto de persistentes presiones inflacionarias y expectativas de estabilidad en la política monetaria, lo que anticipa un escenario económico moderado para los próximos años.

El informe, que recoge las opiniones de treinta y dos grupos de análisis de bancos, casas de bolsa y otros operadores financieros, señala que la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2027–2031 se mantuvo sin cambios en comparación con la encuesta anterior en 3,7 %, según el documento difundido este viernes por Citi México.

Los analistas esperan un tipo
Los analistas esperan un tipo de cambio alrededor de 18.5 pesos por dólar al cierre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Previsiones para el peso mexicano frente al dólar al cierre de 2025

Además, el consenso de la encuesta prevé que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se sitúe en 18.51 unidades al cierre de 2025.

En cuanto a las previsiones para 2026, los analistas privados también ajustaron a la baja sus estimaciones, pasando de 1,4 % a 1,3 % en la quincena más reciente.

Dentro del abanico de pronósticos para 2025, Bank of America se posiciona como el más optimista con una expectativa de crecimiento de 0,6 %, mientras que Scotiabank y Valmex proyectan un incremento de apenas 0,1 %.

Respecto a la política monetaria, los participantes de la encuesta mantienen su expectativa de un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) en la próxima reunión de diciembre. La mediana de las estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2025 permanece en 7 %.

En el ámbito inflacionario, la encuesta de Citi México elevó las expectativas para la inflación general en 2025 hasta 3,79 %.

Así se espera el comportamiento de la inflación para 2026

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas mantuvieron la estimación en 4,23 %, cifra que supera la tasa objetivo de 3 % establecida por Banxico.

En lo que respecta al tipo de cambio, el consenso prevé que en 2026 el peso mexicano se cotice en 19,2 unidades por dólar, una cifra inferior a los 19,31 previstos en la edición anterior de la encuesta.

El informe concluye que “las expectativas para el cierre de 2026 ahora (el tipo de cambio) se ubica en 19,2 desde 19,31 en la encuesta anterior”, según el reporte de Citi México.

Temas Relacionados

EconomíaPIB de MéxicoTipo de cambioInflación

Más Noticias

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los celestes estaban encaminados rumbo al título, sin embargo, los azulcremas igualaron el marcador en los minutos finales

Jugador que fue señalado como

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Estos son los artistas más

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

El sitio presuntamente era utilizado por integrantes del crimen organizado

Localizaron y destruyeron un narcocampamento

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

La dirigencia universitaria, encabezada por Antonio Sancho, buscaría en delanteros colombianos alternativas para reforzar su ataque

Los delanteros que Pumas tendría

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

Padre y hermanos de la cantante británica fueron captados en video disfrutando del show

Familia de Dua Lipa cantó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizaron y destruyeron un narcocampamento

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Suman 5 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

DEPORTES

Jugador que fue señalado como

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010