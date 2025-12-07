Los analistas recortan previsión de crecimiento para México

La economía mexicana ha sufrido un ligero freno, según datos del Inegi. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

La más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México revela que los analistas privados han reducido su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para México en 2025 a 0,4 %, una cifra que se sitúa muy por debajo del rango estimado por el Gobierno mexicano, que oscila entre 1,5 % y 2,3 %.

Este ajuste a la baja se produce en un contexto de persistentes presiones inflacionarias y expectativas de estabilidad en la política monetaria, lo que anticipa un escenario económico moderado para los próximos años.

El informe, que recoge las opiniones de treinta y dos grupos de análisis de bancos, casas de bolsa y otros operadores financieros, señala que la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2027–2031 se mantuvo sin cambios en comparación con la encuesta anterior en 3,7 %, según el documento difundido este viernes por Citi México.

Los analistas esperan un tipo de cambio alrededor de 18.5 pesos por dólar al cierre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Previsiones para el peso mexicano frente al dólar al cierre de 2025

Además, el consenso de la encuesta prevé que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se sitúe en 18.51 unidades al cierre de 2025.

En cuanto a las previsiones para 2026, los analistas privados también ajustaron a la baja sus estimaciones, pasando de 1,4 % a 1,3 % en la quincena más reciente.

Dentro del abanico de pronósticos para 2025, Bank of America se posiciona como el más optimista con una expectativa de crecimiento de 0,6 %, mientras que Scotiabank y Valmex proyectan un incremento de apenas 0,1 %.

Respecto a la política monetaria, los participantes de la encuesta mantienen su expectativa de un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) en la próxima reunión de diciembre. La mediana de las estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2025 permanece en 7 %.

En el ámbito inflacionario, la encuesta de Citi México elevó las expectativas para la inflación general en 2025 hasta 3,79 %.

Así se espera el comportamiento de la inflación para 2026

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas mantuvieron la estimación en 4,23 %, cifra que supera la tasa objetivo de 3 % establecida por Banxico.

En lo que respecta al tipo de cambio, el consenso prevé que en 2026 el peso mexicano se cotice en 19,2 unidades por dólar, una cifra inferior a los 19,31 previstos en la edición anterior de la encuesta.

El informe concluye que “las expectativas para el cierre de 2026 ahora (el tipo de cambio) se ubica en 19,2 desde 19,31 en la encuesta anterior”, según el reporte de Citi México.