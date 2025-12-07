Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

En el lugar fueron ubicados diversos objetos como equipo táctico y cobijas. Foto: SSP Zacatecas

Un campamento presuntamente ocupado por integrantes del crimen organizado fue localizado en el municipio de Tabasco, en el estado de Zacatecas, durante una operación coordinada entre elementos del Ejército Mexicano y estatales.

La intervención se llevó a cabo tras análisis y recorridos de vigilancia enfocados en la búsqueda de individuos generadores de violencia en la comunidad de Cosalima por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), junto a efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Como resultado de estas labores, los elementos de seguridad detectaron una bodega de estructura metálica que mostraba indicios de actividad ilícita, por lo que ingresaron para realizar una inspección.

Al interior de la estructura se hallaron diversos indicios vinculados a la presencia de un grupo criminal, los cuales se integraron de:

Casas de campaña

Equipo táctico

Cobijas

Comida

Foto: SSP Zacatecas

Cartuchos útiles

6 cargadores

130 cartuchos útiles

“Así como artículos que confirman que el sitio era utilizado como punto de descanso y resguardo por integrantes de un grupo delincuencial”, detalló la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.

Durante el operativo, los agentes también localizaron una camioneta KIA Seltos SUV, que se encontraba estacionada y con las llaves puestas, así como con las ventanillas abiertas.

Luego de verificar el automóvil, las autoridades confirmaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron con su aseguramiento.

Todos los objetos localizados y el vehículo fueron entregados a la instancia correspondiente para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a los hechos.

Caen cuatro con chalecos del CJNG en Zacatecas; uno salvadoreño y exmilitar

Foto: SSP Zacatecas

Estos hechos se suman a la detención de cuatro hombres presuntamente ligados al crimen organizado, quienes contaban con logos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los arrestos se efectuaron en el municipio de Tabasco, luego de un ataque armado en contra de elementos de seguridad estatal en la comunidad de Aguacate de Arriba.

La agresión ocurrió cuando los sujetos se encontraban a bordo de una camioneta, y al notar la presencia de las autoridades, abrieron fuego en su contra.

Los cuatro hombres fueron identificados como:

Fabián Franco N., de 35 años, originario del Estado de México.

Lennin N., de 27 años, de Tlaxcala .

César Alberto N., de 31 años, de nacionalidad salvadoreña e identificado como exmilitar en su país de origen.

Jimmy Alexander N., de 23 años, originario de Nuevo León.

En la acción fueron decomisados dos vehículos con reporte de robo, cuatro armas largas, 40 dosis de marihuana, 11 envoltorios de aparente cristal.

Foto: SSP Zacatecas

Tras los hechos, se llevó a cabo un cateo en un domicilio relacionado con los cuatro detenidos, en el fueron localizadas 26 armas largas, más de 2 mil 760 cartuchos útiles, alrededor de 189 cargadores, una granada, equipo táctico, entre otros objetos ilícitos.