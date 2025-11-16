México

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

En el sitio también fueron localizadas más de mil dosis de droga y equipos de comunicación

Foto: SSP Zacatecas
Foto: SSP Zacatecas

Cinco hombres, presuntos integrantes de una célula criminal, fueron detenidos con un arsenal, más de mil dosis de drogas, dinero en efectivo y equipo táctico tras un cateo realizado por elementos de seguridad en el municipio de Jalpa en Zacatecas.

La captura se llevó a cabo derivado de actividades de inteligencia y operativos nocturnos en el que participaron Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno.

En la acción fueron detenidos Luis Alberto “N”, de 21 años de edad y originario de Jalisco; Antonio “N”, de 22 años y de Nayarit; Daniel “N”, de 22 años y originario de Chiapas; Jesús Enrique “N”, de 22 años y proveniente del Estado de México; así como José Ángel “N”, de 27 años y originario de Zacatecas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 3 automóviles, además de 6 armas de fuego (cinco largas y una corta) y 6 granadas.

El decomiso también consistió en 52 cargadores para armas largas, tres de arma corta y un total de mil 682 cartuchos de diferentes calibres, así como 4 chalecos balísticos, 5 placas balísticas y 12 dispositivos de comunicación empleados para actividades ilícitas.

Foto: SSP Zacatecas
Foto: SSP Zacatecas

Respecto a las sustancias prohibidas, se incautaron 192 bolsas con hierba seca con las características de la marihuana, además de frascos y botes con semilla del mismo enervante. También se decomisaron 938 dosis de una sustancia cristalina identificada como cristal y 671 dosis de polvo blanco considerado cocaína.

El operativo culminó con el aseguramiento de una suma en efectivo de 636 mil 700 pesos, que estaba en posesión de los detenidos. Posteriormente, tanto los individuos como los objetos decomisados quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones legales correspondientes.

En el despliegue participaron efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), quienes acudieron a la zona tras identificar movimientos sospechosos ligados a actividades delictivas.

Foto: SSP Zacatecas
Foto: SSP Zacatecas

Cabe señalar que estos hechos se suman a la reciente detención de Juan Guadalupe “N”, alias “El Barca”, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo en el estado. El sujeto fue capturado junto a 10 personas, a quienes se les aseguró lo siguiente:

  • 10 armas largas.
  • 2 cargadores.
  • Cartuchos de distintos calibres.
  • Mil 380 envoltorios de aparente metanfetamina.
  • 35 envoltorios y 1 planta de presunta marihuana.
  • 7 chalecos tácticos.
  • 7 portacargadores.
  • Un vehículo.
  • Uniformes tácticos.

Tanto “El Barca” como las diez personas que lo acompañaban fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal para que determine su situación jurídica.

