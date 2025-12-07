México

Enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León, deja cinco muertos y una persona rescatada

Los efectivos de seguridad realizaban actividades como parte del Operativo Muralla

(Facebook/Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Linares N.L./Ilustrativa)

Como resultado de un enfrentamiento en Nuevo León, cinco presuntos delincuentes fueron asesinados, además de que una persona que fue presuntamente privada de su libertad fue liberada por agentes de seguridad.

Los primeros informes señalan que los agentes de seguridad fueron blanco de un ataque durante la mañana del 7 de diciembre cuando realizaban acciones como parte del Operativo Muralla.

Al parecer, los agentes realizaban recorridos en el sitio cuando civiles, supuestos integrantes de un grupo delictivo, accionaron sus armas en contra de los efectivos. Lo anterior derivó en el enfrentamiento armado.

No han sido reportados elementos de seguridad heridos, además de que los uniformados rescataron a una persona presuntamente privada de su libertad.

(Facebook/Tilde.MX/Ilustrativa)

Los primeros informes señalan el aseguramiento de una camioneta, armas y equipo táctico.

Además, el portal El Debate detalló que la persona rescatada fue ubicada por los elementos de seguridad durante inspecciones aéreas, lo anterior derivó en la desnitrificación de un inmueble presuntamente usado como casa de seguridad, sitio donde estaba el individuo rescatado.

Grupo criminal intentó ingresar a Nuevo León: un hombre fue asesinado

Por su parte, el pasado 27 de noviembre hubo un ataque armado sobre la carretera a Hidalgo, en el municipio de Doctor Coss, contra de elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, acciones que dejaron un agresor neutralizado.

Sujetos armados que iban en camionetas fueron los que abrieron fuego en contra de los agentes de seguridad, estos últimos repelieron el ataque, lo que derivó en la respuesta por parte de los efectivos y lo anterior en un enfrentamiento que duró algunos minutos

El resultado fue la neutralización de uno de los atacantes, además de que fueron aseguradas dos armas largas y cargadores. Tras las acciones violentas, Fuerza Civil informó que el ataque ocurrió cuando una célula delictiva trataba de entrar al estado.

Mientras que el pasado 22 de agosto en Doctor Coss, elementos de seguridad fueron atacados cuando realizaban actividades del Operativo Muralla. Lo anterior dejó como resultado 12 presuntos agresores muertos y ocho armas de fuego incautadas.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

