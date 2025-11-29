Reportan fuerte explosión e incendio por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Autoridades confirmaron que el siniestro tuvo origen en un domicilio en donde se almacenaba pirotecnia de manera ilegal. Foto: (PCNL)

Una explosión registrada la noche de este viernes en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, movilizó a diversas corporaciones de auxilio después de que un domicilio presentara múltiples detonaciones derivadas, de manera preliminar, del almacenamiento ilegal de pirotecnia. El incidente dejó como saldo una persona fallecida, varios lesionados y al menos cuatro viviendas incendiadas, además de daños en otras casas aledañas.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el siniestro ocurrió alrededor de las 20:43 horas en un inmueble ubicado en la calle Olmo Siberiano número 510. A través de una publicación en redes sociales, la institución informó: “Elementos de Protección Civil Nuevo León acuden al reporte de incendio en un domicilio donde se reportan múltiples explosiones al parecer por pirotecnia”.

Varias personas resultaron lesionadas tras la explosión. Foto: (PCNL)

Minutos más tarde, PCNL emitió una actualización en la que confirmó que el incendio afectó por lo menos cuatro viviendas. En el mensaje se detalló que diversas corporaciones trabajaban de manera coordinada para controlar y sofocar el fuego, mientras que autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gas Natural y Agua y Drenaje fueron notificadas debido a los riesgos adicionales en la zona. La dependencia también informó que, de manera preliminar, se tenía registro de personas lesionadas y una víctima mortal localizada en el sitio.

Entre los lesionados se encuentran una menor de edad y una mujer, ambas trasladadas al Hospital General de Juárez; además, un hombre en estado crítico fue llevado de emergencia a la Clínica 67 del IMSS. Las autoridades no descartaron que el número de víctimas pueda aumentar, pues las maniobras de búsqueda y rescate continúan mientras se remueven los escombros.

El alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, confirmó que la explosión ocurrió en un punto donde aparentemente se almacenaba pirotecnia sin autorización, lo que habría desencadenado la serie de detonaciones que alarmaron a los habitantes del sector. El edil informó que se logró controlar el riesgo principal en la zona y que las labores de sofocación por parte de Bomberos y de Protección Civil seguían en curso.

Vecinos compartieron videos del momento del siniestro: Foto: (Captura de pantalla)

Debido al peligro que representaba la combinación de fuego activo, explosiones y fuga de gas, las autoridades ordenaron la evacuación total de la colonia Los Olmos. Varias familias fueron desalojadas y se habilitaron espacios para fungir como albergues temporales, en caso de que los habitantes requirieran resguardo mientras continúan las labores en la zona.

En redes sociales circularon videos grabados por vecinos, en los que se observa el momento exacto de las explosiones y la columna de humo que se elevó rápidamente. Las imágenes muestran el desconcierto y la angustia de los habitantes, quienes buscaron alejarse de las viviendas afectadas mientras se escuchaban detonaciones consecutivas.

Protección Civil de Nuevo León confirmó que las unidades continúan en trabajos de búsqueda, rescate y sofocación del fuego, y que la investigación sobre el origen del material pirotécnico almacenado seguirá su curso. Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse a la zona del siniestro.

Información en desarrollo...