México

Edomex: cuáles son los cuatro municipios nuevos que se crearían

Actualmente la demarcación tiene 125 municipios, quedaría en 129 en caso de ser aprobados

La creación de nuevos municipios en el Estado de México avanzó formalmente luego de que la Comisión de Límites Territoriales de la LXII Legislatura estatal admitiera para su análisis cuatro expedientes que proponen la autonomía de diversas comunidades.

El proceso inicia con la radicación de solicitudes, busca determinar la viabilidad jurídica, administrativa y territorial de las propuestas que contemplan la segregación de ciertos municipios para que sean individuales.

Cuáles serían los nuevos municipios de Edomex

  1. San Pablo de las Salinas: sería segregado de Tultitlán.
  2. San Francisco Tlalcilalcalpan: sería segregado de Almoloya de Juárez.
  3. San Miguel Zinacantepec: sería segregado de Chalco
  4. Santa Catarina Ayotzingo: también sería segregado de Chalco.

Cómo se crea un nuevo municipio

El Municipio de Chalco de
El Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias lleva siglos existiendo y ahora podría tener dos segregaciones Crédito: Facebook/ Chalco de Diaz Covarrubias

La revisión integral de estos expedientes marca el primer paso legal y administrativo hacia una eventual reconfiguración territorial en la entidad, instruida por el diputado Román Francisco Cortés Lugo, presidente de la Comisión, quien ordenó que cada expediente fuera radicado y sometido a evaluación para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Las autoridades deberán revisar si estos territorios cumplen condiciones para dotarse de autonomía política y administrativa.

Según informó la Comisión, “los acuerdos contemplan realizar una revisión integral de la documentación presentada para determinar la viabilidad jurídica, administrativa y territorial de las propuestas de creación municipal”.

Simultáneamente, la Comisión abordó la situación de varios diferendos limítrofes intermunicipales. Parte de su trabajo reciente incluyó aprobar desistimientos de municipios que, habiendo actuado como terceros interesados en controversias limítrofes, decidieron ya no intervenir en los procedimientos. Isidro Fabela comunicó oficialmente que no continuará como parte interesada en el procedimiento A-23, que involucra a Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza. Asimismo, Toluca notificó carecer de interés jurídico sobre el expediente A-33 relativo a diferencias entre Temoaya, Otzolotepec e Isidro Fabela.

Cuándo se confirmará la creación de nuevos municipios en Edomex

Para ambos trámites se marcó un plazo de quince días hábiles, comprendido del 4 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, durante el cual se notificará a las personas solicitantes la situación de los expedientes.

En el Edomex hay 125
En el Edomex hay 125 municipios Crédito: Wikimedia Commons

En el caso de Atizapán de Zaragoza, la Comisión emitió una prevención, otorgando un plazo de diez días naturales para que el municipio entregue la documentación digital y física solicitada en relación a pruebas presentadas en noviembre de 2025.

El acuerdo señala que la notificación se realizará del 4 al 17 de diciembre de 2025, y el periodo para la entrega de la documentación será entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026.

Por otro lado, el órgano legislativo decidió también retomar la controversia limítrofe identificada como expediente A-02, disputa que involucra a Capulhuac y Ocoyoacac, con Lerma como tercero interesado. Se avanza así a la fase de admisión de pruebas bajo la normatividad correspondiente, garantizando la instrucción y el debido proceso en la etapa de solución de controversias.

