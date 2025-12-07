México

Daniel Tovar responde a críticas por su relación con Paola Ramones y revela cómo se lleva con Adal

El actor, quien es 12 años mayor para la productora, negó que la edad sea un factor que influya negativamente en su noviazgo

Tovar aseguró que vive una etapa personal estable y sin conflictos, frente a los señalamientos por la diferencia de edad con Paola. (@dnieltovar, @paolaramones, Instagram)

La relación entre Daniel Tovar y Paola Ramones, hija del presentador Adal Ramones, continúa generando conversación en redes. Sin embargo, el actor ha dejado claro que está viviendo una etapa personal estable y sin conflictos, incluso frente a los señalamientos por la diferencia de edad —ella es 12 años menor—, un tema que él mismo abordó recientemente durante un encuentro con la prensa.

Tovar y Paola se conocieron durante la filmación de El Candidato Honesto, y más tarde ella lo invitó a participar en un cortometraje académico sobre el secuestro de su padre en 1998. En ese proyecto, el actor interpreta al propio Ramones durante su cautiverio, un papel que lo acercó aún más al círculo familiar de la joven actriz.

Así responde a las críticas

Cuestionado sobre los comentarios que han circulado respecto a la diferencia de edad, Daniel Tovar aseguró que ni él ni Paola consideran que sea un tema relevante en su relación. “Qué bueno, justo, nosotros no la sentimos tanto, nos conocimos en el trabajo y nos llevamos muy bien y la verdad es que nos queremos mucho, entonces estamos muy contentos…”, expresó con firmeza y serenidad.

El actor también reaccionó a las declaraciones previas de Adal Ramones, quien afirmó que lo único que le importaba era que Daniel tratara bien a su hija. A juzgar por las palabras del propio Tovar, la convivencia entre ambos es cordial y cercana.

Paola invitó a Daniel Tovar a participar en un cortometraje inspirado en el secuestro de su padre, Adal Ramones. (Captura de pantalla, Televisa / YouTube)

Su relación con Adal Ramones: “Súper chido”

Al ser cuestionado directamente sobre cómo se lleva con el presentador, Daniel fue claro y positivo: “Súper chido (nos llevamos). Yo creo que una gorra (le voy a regalar), ya que le gustan tanto…”, dijo entre risas, adelantando incluso cuál sería el detalle que podría darle en esta temporada navideña.

Las declaraciones coinciden con lo dicho por Adal Ramones en una entrevista previa con Sale El Sol, donde elogió al novio de su hija: “Daniel Tovar, independientemente de que es un talentoso actor, es un gran ser humano y es una persona bien centrada en su trabajo… nos hemos carcajeado, es una gran persona…”.

Tovar aseguró que tiene una excelente relación con su suegro, Adal Ramones. (Instagram @AdalRamones)

Respecto a sus planes de fin de año, Tovar reveló que celebrará principalmente con su familia, aunque no descartó compartir parte de las festividades con Paola Ramones. “Puede ser, puede ser que la lleve. Creo que no va a estar aquí en Navidad, pero Año Nuevo seguro sí lo pasamos juntos…”, dijo en declaraciones retomadas por Radio Fórmula.

Por ahora, ambos continúan enfocados en sus proyectos profesionales mientras mantienen su relación con bajo perfil. A pesar de las críticas, Daniel Tovar deja claro que vive una etapa de estabilidad emocional y de buena relación con la familia Ramones, un entorno que —según él mismo— se construye desde el respeto y el cariño.

