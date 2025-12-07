México

Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que el operativo fue coordinado por elementos del Gabinete de Seguridad en Los Mochis

Guardar
Más de 300 kilos de
Más de 300 kilos de metanfetamina fueron asegurados. (FOTO: X: @OHarfuch)

Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica (FGR) en coordinación con el Gabinete de Seguridad, culminó en la detención de un presunto traficante de droga y aseguramiento de 320 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con un comunicado oficial del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los agentes federales detuvieron a dos personas por delitos contra la salud por transportar metanfetamina en un tractocamión con caja refrigerada en Los Mochis, Sinaloa.

En las imágenes compartidas por el secretario de seguridad, se aprecia que la droga se transportaba en costales que supuestamente contenían sulfato de amonio (una sal inorgánica que se usa principalmente como fertilizante agrícola) en Los Mochis, una zona controlada por el Cártel de Sinaloa.

Tractocamión que conducían los dos
Tractocamión que conducían los dos presuntos traficantes. (FOTO: X: @OHarfuch)

Operativos federales logran asegurar más 30 millones de pesos de fentanilo en Culiacán

Un total de tres personas fueron detenidas y 39 millones de pesos en fentanilo fueron decomisados tras un operativo encabezado por la SSPC en coordinación con la Guardia Nacional, FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el informe de las autoridades, se revisaron dos inmuebles en dicho municipio y se detuvieron a las tres personas, que se desconoce su identidad, sin embargo, las dependencias detallaron que dos de ellos iban vestidos de color blanco.

Los sujetos capturados. (FOTO: Especial)
Los sujetos capturados. (FOTO: Especial)

Además, los uniformados detallaron que se aseguró lo siguiente:

  • 1 arma larga
  • 1 cargador
  • 10 cartuchos
  • 5 kilos de fentanilo
  • 250 litros de sustancias químicas
  • 1 máquina para confección de pastillas

Aseguran más de 600 kilos de droga en Mazatlán

El pasado 1 de diciembre, un operativo federal en el Recinto Portuario de Mazatlán, Sinaloa, permitió el aseguramiento de más de 605 kilogramos de metanfetamina, así como 21 kilos adicionales de cocaína, fentanilo y otras sustancias.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la afectación económica contra el narcotráfico fue superior a los 282 millones de pesos.

Las autoridades federales prevén que más de 15 millones de droga no llegaron a su destino Crédito: @OHarfuch

Durante la revisión del tractocamión que transportaba el narcótico, fue detenido el conductor y se localizaron:

  • 339 cajas con 339 paquetes de sustancia con características de metanfetamina, con peso aproximado de 605 kilogramos
  • 21 paquetes adicionales con posible cocaína, fentanilo y otras drogas, con un peso estimado de 21 kilogramos

Golpe millonario al narcotráfico: así fueron los operativos federales en Sinaloa

A inicios del mes de diciembre, las autoridades federales informaron que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad se decomisaron de sustancias químicas, maquinaria para fabricar droga y la destrucción de siete centros de concentración de precursores químicos, golpe que representó al meneos una pérdida de 113 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa.

Parte de la droga decomisada
Parte de la droga decomisada durante los operativos. (FOTO: X: @OHarfuch)

Autoridades federales informaron que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con otras corporaciones lograron desmantelar siete áreas de concentración de material diverso para la producción de estupefacientes en distintas regiones de Culiacán y Cosalá.

Durante estos operativos se aseguraron 5 mil 650 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y dos condensadores, utilizados en la elaboración de drogas sintéticas.

Temas Relacionados

MetanfetaminaSinaloaLos MochisCuliacánMazatlánCártel de SinaloaOmar García HarfuchNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pastelitos de café de olla, un postre artesanal que combina sabor y tradición

Se trata de un bizcocho que destaca por su aroma cálido, elaboración cuidadosa y una textura que va aumentando mientras se deja reposar

Pastelitos de café de olla,

12 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos por autoridades federales y estatales en operativo en Chiapas

A las personas se les aseguraron armas largas y cortas, así como vehículos y equipo táctico

12 presuntos integrantes del CJNG

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

“El Polivoz”, como era conocido el destacado actor, murió a causa de un paro respiratorio el pasado 4 de diciembre

Jorge Ortiz de Pinedo habla

Mauricio Tabe denuncia que diputados de Morena buscan separarlo del cargo como alcalde de Miguel Hidalgo

La bancada de Morena pidió que el edil deje su puesto mientras se investigan los hechos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre

Mauricio Tabe denuncia que diputados

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

El temblor ocurrió a las 8:37 horas, a una distancia de 142 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 3 km

Chiapas registra sismo de 4.4
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR detiene a presuntos traficantes

FGR detiene a presuntos traficantes que transportaban más de 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Sinaloa

Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

FGR indaga como terrorismo el ataque de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

Comandante de la Policía Municipal resulta herido tras persecución y ataque armado en Culiacán

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo habla

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

La Granja VIP en vivo hoy 7 de diciembre, día de eliminación: así marchan las encuestas y la confesión de 2 nominados

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

DEPORTES

Rafael Márquez, quien marcó gol

Rafael Márquez, quien marcó gol ante Sudáfrica en 2010, regresa para enfrentar a los Bafana Bafana como asistente técnico

Pitbull Cruz retiene cinturón interino de Peso Superligero tras empatar con Lamont Roach

Cuáles son los posibles rivales de México en la siguiente ronda del mundial 2026

Steelers vs Ravens: a qué hora y dónde ver en México el partido de Pittsburgh para salvar la temporada

Colombia jugará dos de sus tres partidos del Mundial 2026 en México, cuál es su historial en territorio azteca