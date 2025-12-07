Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa

Más de 300 kilos de metanfetamina fueron asegurados. (FOTO: X: @OHarfuch)

Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica (FGR) en coordinación con el Gabinete de Seguridad, culminó en la detención de un presunto traficante de droga y aseguramiento de 320 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con un comunicado oficial del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los agentes federales detuvieron a dos personas por delitos contra la salud por transportar metanfetamina en un tractocamión con caja refrigerada en Los Mochis, Sinaloa.

En las imágenes compartidas por el secretario de seguridad, se aprecia que la droga se transportaba en costales que supuestamente contenían sulfato de amonio (una sal inorgánica que se usa principalmente como fertilizante agrícola) en Los Mochis, una zona controlada por el Cártel de Sinaloa.

Tractocamión que conducían los dos presuntos traficantes. (FOTO: X: @OHarfuch)

Operativos federales logran asegurar más 30 millones de pesos de fentanilo en Culiacán

Un total de tres personas fueron detenidas y 39 millones de pesos en fentanilo fueron decomisados tras un operativo encabezado por la SSPC en coordinación con la Guardia Nacional, FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el informe de las autoridades, se revisaron dos inmuebles en dicho municipio y se detuvieron a las tres personas, que se desconoce su identidad, sin embargo, las dependencias detallaron que dos de ellos iban vestidos de color blanco.

Los sujetos capturados. (FOTO: Especial)

Además, los uniformados detallaron que se aseguró lo siguiente:

1 arma larga

1 cargador

10 cartuchos

5 kilos de fentanilo

250 litros de sustancias químicas

1 máquina para confección de pastillas

Aseguran más de 600 kilos de droga en Mazatlán

El pasado 1 de diciembre, un operativo federal en el Recinto Portuario de Mazatlán, Sinaloa, permitió el aseguramiento de más de 605 kilogramos de metanfetamina, así como 21 kilos adicionales de cocaína, fentanilo y otras sustancias.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la afectación económica contra el narcotráfico fue superior a los 282 millones de pesos.

Las autoridades federales prevén que más de 15 millones de droga no llegaron a su destino Crédito: @OHarfuch

Durante la revisión del tractocamión que transportaba el narcótico, fue detenido el conductor y se localizaron:

339 cajas con 339 paquetes de sustancia con características de metanfetamina , con peso aproximado de 605 kilogramos

21 paquetes adicionales con posible cocaína, fentanilo y otras drogas, con un peso estimado de 21 kilogramos

Golpe millonario al narcotráfico: así fueron los operativos federales en Sinaloa

A inicios del mes de diciembre, las autoridades federales informaron que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad se decomisaron de sustancias químicas, maquinaria para fabricar droga y la destrucción de siete centros de concentración de precursores químicos, golpe que representó al meneos una pérdida de 113 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa.

Parte de la droga decomisada durante los operativos. (FOTO: X: @OHarfuch)

Autoridades federales informaron que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con otras corporaciones lograron desmantelar siete áreas de concentración de material diverso para la producción de estupefacientes en distintas regiones de Culiacán y Cosalá.

Durante estos operativos se aseguraron 5 mil 650 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y dos condensadores, utilizados en la elaboración de drogas sintéticas.